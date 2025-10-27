ETV Bharat / state

চেন্নাইয়ে কাজে গিয়ে যোগীরাজ্যে উদ্ধার বাঙালি শ্রমিকের দেহ, খুনের অভিযোগ তৃণমূলের

শেষবার 22 অক্টোবর পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা বলেছিলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক ৷ 26 অক্টোবর রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে বীরভূমের বাড়িতে ৷

migrant worker death
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 12:05 PM IST

4 Min Read
বোলপুর, 27 অক্টোবর: কর্মসূত্রে চেন্নাই গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু উত্তরপ্রদেশের রেললাইনের ধারে মিলল বীরভূমের বাসিন্দা বাঙালি আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ৷ যোগী রাজ্যে তাঁকে খুনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । কীভাবে শ্রমিকের দেহ সেখানে পাওয়া গেল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার-পরিজনেরাও ৷ সোমবার মৃত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷

মৃতের নাম প্রতীক হেমব্রম (32) । বাড়ি বীরভূমের পাঁড়ুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দামোদরপুর গ্রামে । প্রায় এক বছর আগে জীবিকার সন্ধানে চামড়ার কারখানায় শ্রমিকের কাজে চেন্নাই গিয়েছিলেন তিনি ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষবার প্রতীকের সঙ্গে কথা হয় 22 অক্টোবর বুধবার । সেদিন কথাবার্তায় কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের মনে হয়েছিল, কোনও আতঙ্কে ছিলেন তিনি । তবে তখন বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেননি তাঁরা ।

চেন্নাইয়ে কাজে গিয়ে যোগী রাজ্যে মিলল দেহ, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

এরপর 26 অক্টোবর রাতে পাঁড়ুই থানার মাধ্যমে পরিবারে লোকজনকে জানানো হয়, উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার গোবিন্দনগর থানা এলাকায় রেললাইনের ধারে প্রতীকের দেহ উদ্ধার হয়েছে । তাঁর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । বিশেষ করে মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে । পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান, তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে । পরিবারের দাবি, এটি কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ।

migrant worker death
মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে সামিরুল ইসলাম (নিজস্ব ছবি)

কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের স্ত্রী শর্মিলা হেমব্রম ৷ তিনি বলেন, "শেষ কথা হওয়ার সময়েই কেমন যেন আতঙ্কিত ছিল । কিছু একটা লুকোচ্ছিল মনে হচ্ছিল । তারপর থেকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি । ওকে খুন করা হয়েছে ।"

নিহত শ্রমিকের ভাইয়ের স্ত্রী সাবিত্রী হেমব্রমের কথায়, "কাজ করতে গিয়েছিল চেন্নাই, অথচ দেহ মিলল উত্তরপ্রদেশে । কীভাবে গেল, তা তদন্ত করুক প্রশাসন । মাঝে টাকা বেশি পাচ্ছে না বলেছিল । তাই ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, উত্তরপ্রদেশে কীভাবে গেল ৷ পুলিশ এসে আমাদের জানিয়েছে মৃত্যুর খবর ৷"

migrant worker death
মৃত প্রতীক হেমব্রম (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি শাসিত রাজ্যে এতদিন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও হেনস্তার অভিযোগ তুলে আসছিল তৃণমূল ৷ এবার বীরভূমের বাঙালি আদিবাসী যুবককে উত্তরপ্রদেশে রেললাইনের ধারে খুন করা হয়েছে বলে ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজ থেকে প্রচার করা হচ্ছে ৷

migrant worker death
তৃণমূলের পোস্ট (ছবি সূত্র-সোশাল মিডিয়া)

কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিমাই মুর্মু বলেন, "শনিবার রাতে পাঁড়ুই থানার পুলিশ আমাকে ফোন করে জানায়, দামোদরপুরের এক যুবকের দেহ উত্তরপ্রদেশে রেললাইনে মিলেছে ৷ এরপরেই ওর বাড়িতে এসে জানতে পারি প্রতীক চেন্নাইয়ে কাজ করত ৷ কিন্তু ওর দেহ উত্তরপ্রদেশে কী করে পাওয়া গেল বুঝতে পারছি না ৷ ঘটনা আদৌ রেল দুর্ঘটনা না ওকে খুন করা হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷ ওই যুবকের দেহ ভিন রাজ্য থেকে আনার ব্যবস্থা আমরা করছি ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব এই ঘটনার যেন সঠিক তদন্ত হোক ৷ যুবকের পরিবার যেন বিচার পায় ৷"

migrant worker death
মৃতের গ্রামে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ (নিজস্ব ছবি)

মৃতের বাড়িতে যান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি সামিরুল ইসলাম ৷ কথা বলেন শোকার্ত পরিজনের সঙ্গে ৷ তিনি বলেন, "মৃত শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম ৷ আমাদের দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা এসেছিলাম ৷ ওই পরিবারের পাশে সব সময় থাকব ৷ আপনারা জানেন উত্তরপ্রদেশে বাঙালি বিরোধী একটা দলের সরকার চালাচ্ছে বিজেপি । আগেও বাঙালিদের উপর নির্যাতন করেছে ৷ তাই আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই ৷ কীভাবে মৃত্যু হল জানতে চাই ৷"

যদিও বীরভূম জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে । 27 বা 28 অক্টোবর প্রতীকের দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনা হবে বলেই জানা গিয়েছে । তবে প্রশ্ন উঠেছে, এই মৃত্যুর নেপথ্যে কি জাতিগত বিদ্বেষ, নাকি অন্য কোনও রহস্য ।

প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর ভাষা সন্ত্রাস থেকে শুরু করে হেনস্তা ও নির্যাতনের অভিযোগ ভুরি ভুরি । এমনকি, অনেক বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে কাঁটাতারের ওপারে 'পুশব্যাক' করার ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছিল । যা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল । তার মধ্যে বীরভূমের মুরারইয়ের পরিযায়ী শ্রমিকরা ছিলেন । শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রায় দিয়েছিল, কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া মানুষজন আদতে ভারতীয় । যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল সারা বিশ্ব । এবার উত্তরপ্রদেশে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুতে ফের একবার সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷

