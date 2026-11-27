'পাথর মাফিয়া' টুলু মামলায় ধৃতদের জামিন খারিজ, জেরায় উঠে আসা তথ্য জমা আদালতে
Birbhum stone and sand trader Tulu Mondal: 28 নভেম্বর টুলু মণ্ডলের জামিনের মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে।
Published : November 27, 2026 at 10:46 PM IST
সিউড়ি, 27 নভেম্বর: ডিসিআর জালিয়াতি কাণ্ডে পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল দেশে ফেরার পর শুক্রবার সিউড়ি জেলা আদালতে প্রথম শুনানি হল মামলার ৷ ধৃত 11 জনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত।
এমনকি, ধৃতদের জেলে গিয়েই জেরা করতে পারবেন তদন্তকারী অফিসারেরা। মামলার পরবর্তী শুনানি 4 ডিসেম্বর। এদিন, আদালতে টুলুকে জেরার পর উঠে আসা তথ্য জমা দিয়েছেন তদন্তকারীরা।
আগামিকাল, অর্থাৎ 28 নভেম্বর টুলুর জামিনের মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে। সর্বোচ্চ আদালতের ‘স্বস্তিদায়ক’ নির্দেশে দেশে ফিরেছেন পাথর মাফিয়া টুলু। তিন সপ্তাহের এই ‘স্বস্তিদায়ক’ সময়ের মধ্যেই দুই থানায় 5 দফা জিজ্ঞাসাবাদও হয়ে গিয়েছে বীরভূমের পাথরের ডিসিআর জালিয়াতি মামলার কিংপিন টুলুর।
বিপুল টাকার রাজস্ব ফাঁকির এই মামলার মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদনও করেছেন। যার শুনানি হবে 18 ডিসেম্বর। তবে, এই মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হওয়া সরকারী কর্মী ও টুলুর সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে অভিযুক্তদের শুক্রবার জামিনের আবেদন ঘিরে দীর্ঘ শুনানি হয় সিউড়ি জেলা আদালতে ।
সরকারী ও অভিযুক্ত-দুই পক্ষের আইনজীবীরা দীর্ঘ সওয়াল করেছেন জামিনের আবেদন ও বিরোধিতা ঘিরে। সব পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে বিচারক সমস্ত জামিনের আবেদনই খারিজ করে দিয়েছেন। তবে, এদিন আদালতের এজলাস জামিনের এই শুনানি ঘিরে দুই পক্ষের তীব্র বাদানুবাদের সাক্ষী থেকেছে।
পাথরের ডিসিআর জালিয়াতি মামলায় ইতিমধ্যে পুলিশ টুলু-সহ 13 জনের নামে চার্জশিট জমা দিয়েছে। যার মধ্যে সরকারি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, সরকারী কর্মী ও টুলুর কর্মচারী, শাগরেদ মিলে মোট 11 জন রয়েছে জেল হেফাজতে।
অপরদিকে মামলা রুজু হওয়ার আগে থেকেই বিদেশে পালিয়ে টুলু সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে গত 17 নভেম্বর দেশে ফিরে ভিন্ন মামলায় ভবানী ভবনে সিআইডি এবং ডিসিআর জালিয়াতি মামলায় সিউড়ি ও মহম্মদবাজার থানায় ইতিমধ্যেই একাধিকবার জেরার মুখোমুখি হয়েছেন। সেই মামলারই শুনানির দিন জেলা আদালতে ধার্য ছিল এদিন। সেখানেই জেল হেফাজতে থাকা 11 জন অভিযুক্তের মধ্যে 10 জনের জামিনের আবেদনের ও সদ্য মাতৃবিয়োগ হওয়া এক অভিযুক্তের প্যারোলে মুক্তির স্বপক্ষে সওয়াল করেন একাধিক আইনজীবী।
তাঁরা মূলত গ্রেফতারির পদ্ধতি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান। পাশাপাশি, জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার ও প্রায় চার মাসের কাছাকাছি জেল হেফাজতে থাকা অভিযুক্তদের কাছ থেকে আর কী পেতে পারে পুলিশ, এই প্রশ্ন তুলে জামিনের স্বপক্ষে সওয়াল করেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবিরা। সেই সঙ্গে চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে 150 জনের নাম রয়েছে। এত বেশি সংখ্যক সাক্ষ্যগ্রহণ মামলার শুনানিকে কত দীর্ঘ করতে পারে, সেনিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন আইনজীবরী।
সব পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে বিচারক সমস্ত অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। তবে 1 জনকে ক্ষৌরকর্মের অনুমতি দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি, জেলে গিয়েই অভিযুক্তদের জেরা করতে পারবেন তদন্তকারী অফিসারেরা, সেই নির্দেশও দিয়েছেন বিচারক। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন 8 ডিসেম্বর ধার্য করেছেন। তবে, প্যারোলে মুক্তির আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।
শুনানি শেষে মামলায় পুলিশের তরফে নিযুক্ত বিশেষ সরকারী আইনজীবি বিভাস চক্রবর্তী বলেছেন, “জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আমরা বিরোধিতা করেছি। টুলুকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যের প্রেক্ষিতে বাকি অভিযুক্তদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে। তার আবেদন আমরা আদালতে দিয়েছি। আর 150 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের ব্যাপারে একদিন অন্তর শুনানি করব। এত বড় একটা অপরাধ। আমাদের কাছে এই অপরাধ প্রমাণ করাটাই মূল লক্ষ্য।’’
রাজ্যে সরকার বদলের পরেই বীরভূমের পাথর বলয়ে সরকারী রাজস্ব আদায় ঘিরে কয়েকশো কোটি টাকা দুর্নীতির তদন্তে নামে জেলা পুলিশ। সেই তদন্তে গত 29 জুলাই টুলুর আত্বীয় মিনার মণ্ডলের দেউচার বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ 28 কোটি নগদ ও 15 কেজি সোনা উদ্ধার করেছিল।
এরপর টুলুর একাধিক ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ছাপাখানার যন্ত্রাংশ, নকল চালানের ভাণ্ডার, পেন ড্রাইভ, কম্পিউটার থেকে শুরু করে মজুদ অবৈধ 13 লক্ষ সিএফটি বালি, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ফিক্সড ডিপোজিটে প্রায় 220 কোটি টাকা, প্রায় 400 বিঘা জমির উপর বেশ কিছু সম্পত্তি, আড়াইশো’র উপর ছোট-বড় গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে।
ইতিমধ্যেই টুলুর নানা শাগরেদ-সহ জেলার প্রাক্তন ডেপুটি বিএলআরও, মহম্মদ বাজারের প্রাক্তন বিএলএলআরও, ভূমি দফতরের দুই করণিক এবং অনুব্রতর প্রাক্তন দেহরক্ষী পুলিশ কনস্টেবল সায়গল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
এই মামলায় গত 13 অক্টোবর সিউড়ি জেলা আদালতে টুলু-সহ মোট 12 জনের নামে চার্জশিটও জমা দিয়েছে পুলিশ। 2011 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত 855 কোটি টাকা লুট হয়েছে ডিসিআরের মাধ্যমে বলেই পুলিশের পেশ করা চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে।