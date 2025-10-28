সরকারি টেন্ডার ছাড়াই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কংক্রিটের বেআইনি সেতু, নীরব প্রশাসন

সরকারি টেন্ডার ছাড়াই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কংক্রিটের বেআইনি সেতু, নীরব প্রশাসন
প্রশ্ন উঠেছে, সরকারের কোন দফতর নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে? কোন কোম্পানি বা সংস্থা, কোন ইঞ্জিনিয়াররা এই কাজ করছেন? কেন সরকারি বিজ্ঞপ্তি নেই? দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার?
Published : October 28, 2025 at 7:30 PM IST
সিউড়ি, 28 অক্টোবর: কোনও রকম সরকারি টেন্ডার, ইঞ্জিনিয়ার, কোম্পানি ছাড়াই জাতীয় সম্পদ নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে কংক্রিটের বিশাল কজওয়ে । বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীতে তিলপাড়া জলাধারের কাছে দ্রুত গতিতে চলছে নির্মাণকাজ । খরচ পাঁচ কোটি টাকা । নির্মাণ করছেন দুই ব্যবসায়ী নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ও কাজল শা ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নদীতে কোনও কংক্রিটের নির্মাণ করতে গেলে অনুমোদন পাশ করাতে হবে, সরকারি ভাবে টেন্ডার বা ই-টেন্ডার হবে ৷ এক্ষেত্রে সেসব তো নেই, বরং কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার, তারও কোনও সদুত্তর নেই বীরভূম প্রশাসনের কাছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এই জেলায় দুর্নীতিটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
নদীতে বেআইনি সেতু নির্মাণ
বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি আবার জানাচ্ছে, এই কজওয়ের জন্য সাড়ে 6 হাজার ট্রাক মাথাপিছু 220 টাকা করে দেবে ৷ এখানেও প্রশ্ন, নির্মাণের খরচ থেকে শুরু করে ট্রাক থেকে নেওয়া বিপুল টাকার উৎস কী ? বা সরকারের কোন খাতে তা জমা পড়বে ? অর্থাৎ, সিউড়ি তিলপাড়া জলাধারের কাছে নির্মীয়মাণ কজওয়ে যে সম্পূর্ণ বেআইনি, তা বলাইবাহুল্য ।
বিস্ফোরক কাজল শেখ
এই অস্থায়ী সেতু নির্মাণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । তিনি বলেন, "তিলপাড়া ব্রিজে যখন ফাটল দেখা দিয়েছিল, তখন আমি জেলা পরিষদের টিম নিয়ে পরিদর্শনে গিয়েছিলাম ৷ তারপর ইরিগেশন বিভাগকে চিঠি দিয়েছিলাম যে, অনুমতি দিলে আমরা অস্থায়ী ব্রিজ করে দেব ৷ কিন্তু, কোনও উত্তর পাইনি ৷ এখন দেখছি একটা ব্রিজ হচ্ছে, কে বা কারা করছে জানি না, আমার জানার কথাও নয় ৷ তবে নদীর উপর কোনও ব্রিজ হতে গেলে সরকারি টেন্ডার হবে, ই-টেন্ডার হবে, সবাই দেখতে পারবে, এটাই নিয়ম ৷ এক্ষেত্রে কেন হল না, ডিএম বীরভূমই বলতে পারবেন ৷ ওঁকে প্রশ্ন করুন ।" যদিও, এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় ।
ইঞ্জিয়ার ও নির্মাণকারীর যুক্তি
বীরভূমের সেচ ও জল সম্পদ বিভাগের সুপার ইঞ্জিনিয়ার সমর সরকার বলেন, "আমরা কোনও নির্মাণের অনুমতি দিইনি ৷ জল পাসের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধে না-করে যদি কিছু হয়, তাতে আমরা নো অবজেকশন দিয়েছি ৷ তবে নির্মাণ কী হবে সেটা সংশ্লিষ্ট দফতর বুঝবে ৷ তবে এখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সরকার দায়ী নয় ৷ ট্রাক মালিক অ্যাসোসিয়েশন বুঝবে ।"
বীরভূমের সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া জলাধার ও সেতুটির বেহাল অবস্থা । অল্পবিস্তর সংস্কার করে কোনও রকমে যান চলাচল করছে । তবে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, জলাধার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে একটি অস্থায়ী সেতু বা কজওয়ে নির্মাণ হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে বড় বড় কংক্রিটের ব্লগ ফেলা হয়েছে । জেসিবি মেশিন দিয়ে নদী গর্ভ মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে ৷ জোরকদমে নদীতে কংক্রিটের নির্মাণ চলছে ৷
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল বলেছেন, "চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ৷ ভালো রড ও এ ক্যাটাগরির সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই হবে । ভারী গাড়ি যেতে কোনও সমস্যা হবে না ৷ আমি ও কাজল শা মিলে এই ব্রিজটা বানিয়ে দেব, সবার উপকার হবে ।"
প্রসঙ্গত, এই টুলু মণ্ডল হলেন বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় তিনি সিবিআই ও ইডির র্যাডারে রয়েছেন ৷ একাধিকবার তাঁকে কলকাতায় ডেকে জেরা করেছে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিসারেরা ৷ এমনকি, তাঁর বীরভূমের বাড়ি, অফিসে দীর্ঘক্ষণ যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক নথি নিয়ে গিয়েছে ইডি ও সিবিআই । আর কাজল শা নামে আরেকজন বালি ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ।
উঠছে একগুচ্ছ প্রশ্ন
প্রশ্ন উঠেছে সরকারের কোন দফতর এই নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ? কোন কোম্পানি বা সংস্থা, কোন ইঞ্জিনিয়াররা এই কাজ করছেন ? বীরভূম জেলা প্রশাসনের কোনও দফতর এই নির্মাণের জন্য টেন্ডার পাশ করেছে ? কেন কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি নেই ? এসব ছাড়া জাতীয় সম্পদ নদীর উপর কীভাবে কংক্রিটের নির্মাণ হতে পারে ? কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার ?
নদীগর্ভে কোনও নির্মাণের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম ?
1) নদীতে অস্থায়ী সেতু বা কজওয়ে নির্মাণ করা হয় ছোট গাড়ি বা বাইক চলাচলের জন্য ৷ ভারী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের জন্য এটি হতে পারে না ।
2) নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ দলকে পরিদর্শন করে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ৷
3) রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে টেন্ডার বা ই-টেন্ডার হবে ।
4) সেতুর মানচিত্র তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সব দফতর থেকে তার অনুমোদন নিতে হবে ৷
5) সেতুর আশপাশের রাস্তা নির্মাণ হবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় ৷ সেই জমির মালিকদের কাছ থেকে লিখিত ছাড়পত্র নিতে হবে ৷
কিন্তু, তিলপাড়া জলাধারের কাছে নদীগর্ভে কংক্রিটের নির্মাণ করছেন দুই ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ও কাজল শা ৷ তাঁদের এই নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি । এখানেও প্রশ্ন, নদীগর্ভে নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার তারা কে ?
টাকার হিসেব-নিকেশ
তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এই অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করতে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হবে ৷ বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতির অন্তর্গত প্রায় সাড়ে 6 হাজার ট্রাক, লরি, ডাম্পার আছে । তারা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত 220 টাকা করে দেবে ৷ সাড়ে 6 হাজার ট্রাক-লরি থেকে প্রতিদিন 220 টাকা করে নিলে দিনে 14 লক্ষ 30 হাজার টাকা উঠবে । যা মাসে দাঁড়াবে 4 কোটি 29 লক্ষ টাকা । আর 5 মাসে এই টাকার পরিমাণ হবে 21 কোটি 45 লক্ষ টাকা । এখানেও প্রশ্ন, এই বিপুল অঙ্কের টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়বে ? নাকি পুরোটাই আত্মসাৎ হবে ? উঠছে প্রশ্ন ।
বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি সভাপতি আনাস আহমেদ বলেন, "পাঁচ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এই ব্রিজ বানাতে ৷ টুলু মণ্ডল, কাজল শা এই টাকা খরচ করছেন ৷ আমরা ট্রাক মালিকরাও কিছু কিছু টাকা তুলে দিচ্ছি ৷ আমাদের অন্তর্গত সাড়ে 6 হাজার ট্রাক আছে ৷ প্রত্যেকে রোজ 220 টাকা করে দেবে । আমাদেরকে সেচ বিভাগ নো অবজেকশন দিয়েছে, তাই কাজ শুরু হয়েছে ।"
সরব বিরোধীরা
সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "তৃণমূল দল ও পুলিশ প্রশাসনের বীরভূম জেলায় টাকা রোজগারের পথ হল বেআইনি বালি ও পাথর । বালি তুলতে তুলতে এমন করেছে, তিলপাড়া ব্যারেজ নষ্ট হয়েছে । আর নদীর উপর কিছু করবে কোনও অনুমতি নেই, টেন্ডার নেই, এটা কখনও হতে পারে না ৷ বেআইনি বালি পাথরের ট্রাকগুলো পার করার জন্য করছে । একটা অ্যাসোসিয়েশন বলছে কজওয়ে করব, হয় নাকি ! কখনও ডিএম ড্রোন দিয়ে বেআইনি বালি দেখছে, এগুলো ন্যাকামি । সব বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই হচ্ছে ৷ সরকারি ব্যবস্থা নিজেদেরকে দুর্নীতির সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করে নিয়েছে, যা খুশি তাই করছে ।"
বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রিভার বেডের উপর এই রকম কজওয়ে করার আগে পরিবেশ ছাড়পত্র, টেন্ডার হয়েছে কি না, কারা করছে, এর মডেলটাই বা কী তা জেলা প্রশাসন স্পষ্ট করেনি ৷ এইভাবে একটা নদীর বুক যদি প্রাইভেট অপারেটরদের ছেড়ে দেওয়া হয় তা চিন্তার বিষয় । যেখানে বিশ্ব ব্যাংক ময়ূরাক্ষী নদীর 15 কিলোমিটারের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর নিয়মাবলী আরোপ করেছে । আমার ধারণা, আবার একটি অসাধু চক্র ময়ূরাক্ষী নদীর উপর এই কজওয় নির্মাণ নিয়ে সক্রিয় হয়েছে ।"
পরিবেশ কর্মীর দাবি - 'বেআইনি'
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "নদীতে কজওয়ে নিয়ে আমি আগে মামলা করেছিলাম ৷ কজওয়ে দিয়ে সাইকেল, রিকশা, বাইক যেতে পারে । কোনও ভাবে ভারী গাড়ি যেতে পারে না ৷ আর নদীতে এই ভাবে নির্মাণ করতেই পারে না ৷ এটা অন্যায় । এতে নদীর গতিপথেরও ক্ষতি হতে পারে ৷ আগে পরীক্ষা করতে হবে, কীভাবে হবে, কতটা হবে, তারপর নির্মাণ । নদীতে কোনও ভাবেই এই নির্মাণ হতে পারে না ।"
উল্লেখ্য, 1951 সালে বীরভূমের সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেচের কাজের জন্য তিলপাড়া জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল ৷ সেই সময় খরচ হয়েছিল 1 কোটি 10 লক্ষ টাকার কিছু কমবেশি । পরে জলাধারের উপর দিয়ে যান চলাচলের জন্য সেতু নির্মাণ হয় ৷ এটি 14 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ যা মূলত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ৷ জলাধারটির দৈর্ঘ্য 309 মিটার ও প্রস্থ 19 মিটার । জলাধারের গভীরতা প্রায় 63 মিটার ৷ এই জলাধার থেকে জল ছাড়ার জন্য মোট 15টি গেট আছে । অগস্ট মাসে বিপুল বৃষ্টিতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 10টি গেটের ওয়াটার ডিভাইডারে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ তারপর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যান চলাচল ৷ বর্তমানে কিছুটা সংস্কার করে যান চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে ।