তারাপীঠ-অগ্নিকাণ্ড: গ্রেফতার 'বিদেশিনী'র মালিক, বন্ধ হল 15টি হোটেল
অগ্নিকাণ্ডের সময় মন্দির সংলগ্ন পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কয়েকজন পুণ্যার্থী ! স্থানীয়দের দাবির পর বোট নামিয়ে তল্লাশি ৷
Published : August 18, 2026 at 5:36 PM IST
তারাপীঠ, 18 অগস্ট: তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে এবার কঠোর পদক্ষেপ করা শুরু করল বীরভূম জেলা প্রশাসন ৷ তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন 15টি হোটেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সক্রান্ত একটি নোটিশও জারি করেছে প্রশাসন ৷ স্পিড বোটে করে ওই হোটেলের পাশের পুকুরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ স্থানীয়রা দাবি করেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় কয়েকজন ব্যালকনি থেকে ওই পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালে হোটেলের মালিক প্রবীর পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
সোমবার সকালে প্রবীর পালের ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এ দিন সকালে আগুন লাগা হোটেলের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন এবং নিরাপত্তায় গাফিলতি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, তারাপীঠের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 9 জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় হোটেলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন ৷ অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল, পর্যটনকেন্দ্র তারাপীঠের হোটেল ও আবাসনগুলিতে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে কি না ! অভিযোগ ছিল, বহু হোটেলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই ৷ এমনকি আগুন বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে অতিথিদের দ্রুত বের করে আনার জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পথ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক নেই ৷
তারই মধ্যে সোমবার ভোরের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শুরু হয় তদন্ত ৷ পাশাপাশি তারাপীঠের হোটেলগুলিতে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হয় প্রশাসনিক অভিযান ৷
সেই অভিযানের মাঝেই মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমা প্রশাসনের তরফে তারাপীঠের 15টি হোটেলে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের নির্দেশ, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন যাচাই না-হওয়া পর্যন্ত ওই হোটেলগুলি বন্ধ রাখতে হবে ৷
অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতার পর প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ তবে, শুধু নোটিশ দিয়ে বন্ধ করাই নয়, ভবিষ্যতে যাতে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-হয়, তার জন্য প্রতিটি হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়মিত পরিদর্শন এবং ত্রুটি থাকলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে ৷ তাই তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তাই এখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
রামপুরহাটের মহকুমাশাসক রাঠোর অশ্বিন বাবুসিংহা বলেন, "আমরা এর আগেই আটটি হোটেলকে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছি ৷ গতকাল এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে ও জেলাশাসকের অনুমতিতে আমরা আজ 15টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছি ৷ সামনে কৌশিকী অমাবস্যা, সেই কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তার জন্য আমরা তারাপীঠের প্রতিটি হোটেলের ম্যানেজার ও স্টাফদের একটি ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছি ৷"