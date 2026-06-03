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সরকারি কর্মীদের হাজিরায় কড়াকড়ি, 15 জুন থেকেই বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক

নতুন এই হাজিরা ব্যবস্থা কার্যকর হলে সরকারি অফিসে ফাঁকিবাজির দিন শেষ হবে এবং সাধারণ মানুষকে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গতি আসবে বলে অনুমান ।

Suvendu Adhikari Govt
সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি নিয়ে কড়া নির্দেশিকা শুভেন্দু সরকারের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 4:37 PM IST

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​কলকাতা, 3 জুন: সরকারি দফতরে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে এবং কাজে গতি আনতে এবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হাজিরা নিয়ে অত্যন্ত কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন । সরকারি কাজে শৃঙ্খলা ফেরাতে আগামী 15 জুন থেকেই নবান্নে বাধ্যতামূলকভাবে চালু হতে চলেছে 'ফেস রিকগনিশন' বা মুখাবয়ব শনাক্তকরণ বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা ।

​নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, কেবল রাজ্য সরকারের প্রধান প্রশাসনিক ভবনেই নয়, আগামী 31 জুলাইয়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে গোটা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরে এই আধুনিক বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে । সরকারি কাজে শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা যে এখন থেকে বাধ্যতামূলক, তা এই নির্দেশিকাতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি অফিসে প্রবেশের সময় যেমন ফেস রিকগনিশন যন্ত্রে মুখ দেখিয়ে হাজিরা নথিভুক্ত করতে হবে, তেমনই অফিস থেকে বেরোনোর সময়েও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক । এই কড়া নিয়মের আওতা থেকে সাধারণ কর্মীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না, একমাত্র সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানরাই এই নিয়মের বাইরে থাকবেন ।

​নতুন সরকারের এই নির্দেশিকায় সরকারি কর্মচারীদের অফিসে ঢোকা এবং বেরোনোর নির্দিষ্ট সময়সীমা একেবারে বেঁধে দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, সকাল 10টা 15 মিনিট থেকে বেলা 11টার মধ্যে অফিসে প্রবেশ করলে তা 'লেট' বা দেরি হিসেবে গণ্য করা হবে ।

কেউ যদি সকাল 11টার পরে নিজের দফতরে পৌঁছন, তবে তাঁকে সরাসরি ওই দিনের জন্য 'অনুপস্থিত' বলে চিহ্নিত করা হবে । একইভাবে ডিউটি শেষের আগে, অর্থাৎ বিকেল 5টা 15 মিনিটের আগে কেউ যদি অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তা 'আর্লি ডিপার্চার' বা সময়ের আগে প্রস্থান হিসেবে ধরা হবে । যদি কোনও কর্মী একই দিনে অফিসে দেরিতে আসেন এবং আবার সময়ের আগে বেরিয়ে যান, তবে শাস্তিস্বরূপ তাঁর একদিনের নৈমিত্তিক ছুটি বা ক্যাজুয়াল লিভ (সিএল) কেটে নেওয়া হবে ।

​হাজিরার নিয়মে আরও কড়াকড়ি করে প্রশাসন জানিয়েছে, ডিউটি শেষে অফিস থেকে বেরোনোর সময় বায়োমেট্রিক যন্ত্রে প্রস্থানের রেকর্ড নথিভুক্ত না করলেও সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অনুপস্থিত হিসেবেই ধরে নেওয়া হবে । এছাড়া গোটা মাসে মোট তিনদিন দেরিতে অফিসে এলে বা সময়ের আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলে একদিনের সিএল বা সিসিএল (চাইল্ড কেয়ার লিভ) কেটে নেওয়া হবে ।

তবে সরকারি কাজে বাইরে থাকলে নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে । সরকারি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বা দফতরের কাজের কারণে যদি কোনও কর্মীর যাতায়াতে দেরি হয় বা আগে বেরোতে হয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধান পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

অন্যদিকে, সদর দফতরের আট কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে এতদিন যে বিশেষ ছাড় চালু ছিল, তা আগের মতোই বহাল রাখা হয়েছে বলে সরকার তরফে জানানো হয়েছে ।

​রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে এবং লাল ফিতের ফাঁস কাটাতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার । সম্প্রতি রাজ্য সরকারের জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট বা বিচারবিভাগীয় দফতরও কর্মীদের উপস্থিতি এবং প্রস্থান নিয়ে কঠোর নিয়মাবলী জারি করেছিল । এবার সেই কড়াকড়ির আঁচ এসে পড়ল খাস নবান্নেও ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকারি কাজে চরম শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কর্মীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি করা এবং নির্ভুল ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকারের এই কড়া পদক্ষেপ ।

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BIOMETRIC ATTENDANCE IN GOVT OFFICE
সরকারি অফিসে বায়োমেট্রিক হাজিরা
SUVENDU ADHIKARI
NABANNA ON BIOMETRIC ATTENDANCE
BIOMETRIC ATTENDANCE

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