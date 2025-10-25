ETV Bharat / state

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ গ্রিন হাউজে কেশর ফুল ফুটিয়ে তাক লাগালো কোফাম, বদলে যাবে উত্তরের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো ৷

CROCUS FLOWERS IN GREENHOUSES
গ্রিন হাউজে কেশর (ইটিভি ভারত)
শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি, 25 অক্টোবর: টানা তিন বছরের চেষ্টায় সফলতা । আর এই সাফল্য এতোটাই বড়, যা বদলে দিতে উত্তরবঙ্গের ভাগ্য । সাফল্য শুধু একটি ফুল উৎপাদন নিয়ে । আর সবঠিক থাকলে সেই ফুলই পাল্টে দেবে উত্তরের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো । এমনটাই দাবি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানী অমরেন্দ্র পান্ডের ৷ সেই ফুলটি হল ক্রোকাস । যার থেকে তৈরি হয় কেশর । বেগুনি এই ছোট্ট ফুলেই লুকিয়ে 'খাজানা' ৷

ভু-স্বর্গ কাশ্মীরে নয় । এবার উত্তরবঙ্গে চাষ 'নাইটিঙ্গল অফ কাশ্মীর'-এর । গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে বাজিমাত করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় । এই সাফল্যে নতুন দিশা দেখাতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগ।

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইটিভি ভারত)

কাশ্মীরের পাহাড়ি গালিচায় বেগুনি রঙের ওই ফুল ফোটে । যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মশলা । যা সেখানকার স্থানীয় ভাষায় জাফরান নামে পরিচিত । বাংলায় কেশর । সেই ফুল এবার ফুটল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম (সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড এগ্রি-বিসনেস ম্যানেজমেন্ট) বা ফুল চাষ ও কৃষি-ব্যবসা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে । তাও আবার দীপাবলির মরশুমে । ক্রোকাস গাছের ওই ফুলই যেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপাবলির উৎসবকে চারগুণ করে দেয় । আর এই সাফল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উৎসবের মেজাজ ।

Crocus flowers in greenhouses
তিন বছর চেষ্টায় সফলতা (ইটিভি ভারত)

কোফাম বিভাগের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানী অমরেন্দ্র পান্ডে উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে দিতে পারছিলেন না । তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অনুযায়ী যে কেউ উত্তরবঙ্গে বসে কেশর উৎপাদন করতে পারেন । আপাতত আমরা উৎপাদিত ফুল এবং সেখান থেকে পাওয়া কেশরের গুণমান পরীক্ষার জন্য শ্রীনগরের পরীক্ষাগারে পাঠাব । সব কিছু ঠিক থাকলে বাণিজ্যিকভাবেও উত্তরবঙ্গে কেশর চাষ করা সম্ভব হবে ।”

Crocus flowers in greenhouses
গ্রিন হাউজে ফুটল কেশর ফুল (ইটিভি ভারত)

তিন বছর ব্যর্থতার পর অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই কেশর চাষের স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখালেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁরই তত্ত্বাবধানে গত বছর কালিম্পংয়ের প্রশান্ত পাটোয়ার নামে এক চাষি প্রায় 7 একর জমিতে ক্রোকাস গাছ লাগিয়েছিলেন । সেখানেও সাফল্য এসেছে । এবার লাগানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগে । বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিন হাউজ তৈরি করে অ্যারোপনিক্স পদ্ধতিতে ক্রোকাস ফুল ফোটানো হয়েছে । অ্যারোপনিক্স পদ্ধতি হল, মাটি বা অন্য কোনও মাধ্যম ছাড়াই শিকড়ে কুয়াশা বা এরোসল স্প্রে করে চারা গাছ বড় করা হয় । গ্রিন হাউজে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং আলোর মধ্যে রেখে এই অসাধ্য সাধন করা হয়েছে ৷

CROCUS FLOWERS IN GREENHOUSES
বেগুনি এই ছোট্ট ফুলেই লুকিয়ে 'খাজানা' (ইটিভি ভারত)

কেশরের দাম প্রতি কেজি 2 থেকে 3 লক্ষ টাকা । যে কারণে কেশরকে ‘লাল সোনা' বলা হয়ে থাকে । অনেকে সোনার মশলাও বলেন। এক কেজি কেশর পেতে অন্তত পক্ষে দেড় লক্ষাধিক ক্রোকাস ফুলের প্রয়োজন হয় । এই ফুল আবার বছরের সব সময় ফোটে না । ফলে জোগান কম । কেশরের স্বাস্থ্যগুণ যেমন বেশি, এর ভেতরে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে । পাশাপাশি রান্নায় স্বাদ তৈরি করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় । বিরিয়ানি থেকে শুরু করে নানা খাবার তৈরির ক্ষেত্রে কেশরের ব্যবহার বহুকালের । যে কারণে এই মশলার দাম মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে । এমন দামি মশলা উত্তরবঙ্গের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা সম্ভব হলে, অর্থনৈতিকভাবেও উত্তরবঙ্গকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে ।

CROCUS FLOWERS IN GREENHOUSES
বদলে যাবে উত্তরের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো (ইটিভি ভারত)

অমরেন্দ্র পান্ডে বলেন, "সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর থেকে 100টি কেশর বাড এনে অ্যারোপেনিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেছিলাম । অক্টোবরেই ফুল আশায় অত্যন্ত খুশি আমরা । এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগে বড় আকারে কেশর উৎপাদনের কাজ শুরু করব । সাফল্য এসেছে । আমরা সরকারের কাছে আবেদন করবো যাতে কার্শিয়াংয়ে আমাদের একটা কেশর চাষের জায়গা দেওয়া হোক । সেখানে পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ শুরু করতে চাই। এই কেশর চাষ করলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই অনুদান দিয়ে থাকে । বিশেষ করে যুবসমাজ অনেক বেশি উপকৃত হবে ।"

Crocus flowers in greenhouses
নজির গড়ল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

কেশর হল বেগুনি রঙের ছয় পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলের পুংকেশর । একটি ফুল থেকে মাত্র তিনটি পুংকেশর পাওয়া যায় । হাতে করে গাছ থেকে ফুল তুলে কেশর আলাদা করতে হয় । মধ্য হেমন্তের দু’সপ্তাহ সময় । সকালে সূর্য ওঠার সময় ফুল ফোটে, দিনের শেষে মলিন হয়ে যায় । হিসেব বলছে, এক কেজি ফুল থেকে 72 গ্রাম তাজা কেশর পাওয়া যায় । যেটা শুকিয়ে 12 গ্রামে দাঁড়ায় ।

