মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে অগ্নিমূল্য জ্বালানি, পথ দেখাচ্ছে কাঁকসার গোবর গ্যাস
সরকারি সাহায্যে বড় আকারে বিনা খরচে গোবর গ্যাসের প্লান্ট তৈরির প্রস্তাব উৎপাদনকারীর ৷ নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা বলছে কাঁকসার গোপালপুরের গড়াই পরিবাররা ৷
Published : March 10, 2026 at 4:57 PM IST
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাপুর, 10 মার্চ: ইরান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৷ এই যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় মধ্যপ্রাচ্য তো বটেই, রাশিয়া থেকে যে অপরিশোধিত তেল ভারত কেনে তাও বন্ধ হয়ে গেছে ৷ যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ভারতের জ্বালানি গ্যাসের ভাণ্ডারে ৷ এই পরিস্থিতিতে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম একলাফে 60 টাকা বেড়েছে ৷ দেশজুড়ে গ্যাসের আকাল ৷ এই সংকটের মুহূর্তে নতুন দিশার হদিশ দিল কাঁকসার দুই পরিবার ৷ বাড়িতেই গোবর গ্যাস তৈরি করছে তারা ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর বিষয়ে ভাবছে প্রশাসন ৷
বহু পুরনো ও বিকল্প ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে এনেছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রনাথ গড়াই এবং আমজান গড়াই ৷ গাসের সংকটের সময়ে তাঁরা আস্থা রেখেছেন গোবর গ্যাস বা বায়ো গ্যাসে ৷
ক্ষেত্রনাথ গড়াইয়ের বাড়িতে অনেক গরু আছে ৷ সেই গরুর গোবরের গ্যাসকে সংরক্ষণ করে, তা থেকে জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন করছেন গড়াইরা ৷ বহু বছর আগে থেকেই তাঁদের বাড়িতে গোবর গ্যাসের প্লান্ট বা চেম্বার রয়েছে ৷ সেই চেম্বারে গোবর সঞ্চয় করে, তার থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে চেম্বারের নীচের প্লান্টে মজুত করা হয় ৷ আর সেই প্লান্ট থেকে পাইপের মাধ্যমে বাড়িতে থাকা স্টোভ বা ওভেনে গ্যাস সরবরাহ করেন তাঁরা ৷ ক্ষেত্রনাথ গড়াইদের এই বিকল্প গোবর গ্যাস তৈরি করতে কোনও খরচ লাগে না ৷ ফলে বিনা খরচেই রান্নার জ্বালানির জোগান পান তাঁরা ৷ আর এই সময়ে সেই ব্যবস্থা তাঁদের জন্য আরও কার্যকরী হয়ে উঠেছে ৷
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে ৷ ভবিষ্যতে আরও দাম বৃদ্ধি হতে পারে ৷ এই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের পকেটে আগুন ধরেছে ৷ ফলে বিকল্প গোবর গ্যাসের সুবিধা কতটা, তা ভালোই জানেন ক্ষেত্রনাথ গড়াইরা ৷
তিনি বলছেন, "খুব সহজে আমরা গোবর গ্যাস পাই ৷ চেম্বারে গোবর ঢেলে ঘেঁটে দিতে হয় ৷ তারপর সেই গ্যাসটা নীচের চেম্বারে স্টোর হয় ৷ খোলা থাকলে গ্যাস উড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই ৷ সবসময় এই গ্যাস নীচের দিকে নামে ৷ তবে, এই চেম্বারগুলোর সংস্কার প্রয়োজন ৷ সেটা আমাদের পক্ষে করা বা করানো সম্ভব নয় ৷ সরকারের থেকে সাহায্য পেলে ভোলা হয় ৷"
আমজান গড়াই বলেন, "আমার বাড়িতে চারটে গরু আছে ৷ অনেক গোবর হয় ৷ সেই গোবর থেকেই জ্বালানি গ্যাস তৈরি করি ৷ পাইপ দিয়ে রান্নাঘরে ওভেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৷ রান্না, জল গরম সব করা যায় ৷ কখনও কোনও সমস্যা হয়নি ৷ তবে, অনেক পুরনো হয়ে যাওয়ায় গ্যাস স্টোর কম হচ্ছে ৷ সংস্কার করতে হবে ৷"
বর্তমানে গোপালপুর পশ্চিমপাড়ায় দু’টি পরিবারে এই গোবর গ্যাসের প্লান্ট রয়েছে ৷ সরকারি সাহায্য পেলে বড় আকারে প্লান্ট তৈরি করে, গোবর গ্যাস পুরো গ্রামে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে জানাচ্ছেন ক্ষেত্রনাথ গড়াইরা ৷
ইটিভি ভারতের থেকে কাঁকসায় এই বিকল্প গোবর গ্যাস উৎপাদনের খবর প্রথম শোনেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস ৷ তারপরেই তিনি বলেন, "বিষয়টি ইটিভি ভারতের থেকে শুনলাম ৷ কাঁকসার গোপালপুরের ওই বাড়িতে প্রশাসনিকভাবে আমরা যাব ৷ যদি এই প্রকল্পকে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই প্রচেষ্টা করব ৷"