'জ্যোতি-বুদ্ধের মধ্যে বিভাজন করিনি, বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে', সংবাদমাধ্যমকে কটাক্ষ বিমানের
Biman Bose: বিমান বসুর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আড়াল করে প্রয়াত জ্যোতি বসুর ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ কুণাল ঘোষের ৷
Published : November 7, 2026 at 1:04 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: সিঙ্গুরে শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণের বিতর্কে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আড়াল করে প্রয়াত জ্যোতি বসুর ঘাড়ে শিল্প না হওয়ার দায় চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। পাশাপাশি, শুক্রবার বিমান বসু সংবাদমাধ্যমকে 'ডগা' বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর মন্তব্য, "জ্যোতি-বুদ্ধের মধ্যে বিভাজন করিনি, আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে !"
এদিন সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে জ্যোতি বসুর ঘোষিত শিল্পনীতির ভূমিকা এবং সেই নীতিকে সামনে রেখেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এগিয়ে চলার কথা স্পষ্ট করে জানালেন তিনি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ টেনেও বর্তমান শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন প্রবীণ বামনেতা।
শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিমান বলেন, "আমি কোনও ডিফারেন্সিয়েশন করিনি। আমি বলেছিলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেননি, তাঁর পূর্বসূরি জ্যোতি বসু শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন। সেই পথেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এগিয়েছিলেন। এটাই আমি বলেছি।"
তাঁর দাবি, এই বক্তব্যের মধ্যে জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যে কোনও বিভাজন টানার প্রশ্নই নেই। অথচ তাঁর কথাকে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যেন দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে শিল্পনীতি নিয়ে মতপার্থক্য ছিল ৷ সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের ধরন নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেন বিমান বসু।
প্রশ্নকর্তাকে 'ডগা' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "জ্যোতি বসু একেকজনকে এই নামে সম্বোধন করতেন।" তাঁর অভিযোগ, পুরনো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট না-জেনেই প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং সেই সূত্র ধরেই তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা ছড়ানো হচ্ছে।
শিল্পনীতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিমান বসু বলেন, "আশির দশকেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সেই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সেই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।" তাঁর কথায়, "বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বারবার বলতেন, কৃষির সাফল্যের ভিতের উপর দাঁড়িয়েই শিল্প গড়ে উঠবে ৷"
বামফ্রন্ট আমলে কৃষি উৎপাদনের সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিমান বসুর দাবি, অতিরিক্ত প্রায় 22 হাজার কোটি টাকার কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছিল, যা বাজারজাত করা সম্ভব হয়। সেই অর্থনৈতিক ভিতকে কাজে লাগিয়েই শিল্পায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তথা এমএসএমই ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ বারবার দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল বলে দাবি তাঁর। এরপরই মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার।
সাম্প্রতিক শিল্পনীতি সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন নিয়ে কটাক্ষের প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিল্পনীতি শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নামকরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বাস্তবে শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ এবং ধারাবাহিক পরিকল্পনা।
সিঙ্গুর প্রসঙ্গে বিমান বসুর বক্তব্য, "যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁরা কী কী সুবিধা পেয়েছিলেন, তা জানতে সিঙ্গুরের মানুষের কাছেই যাওয়া উচিত।' তাঁর দাবি, জমিদাতাদের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি আরও সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা ছিল এবং টাটা ন্যানো প্রকল্পও কার্যত চালু হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।" কিন্তু জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং দীর্ঘ 26 দিনের আন্দোলনের জেরে সেই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷
শিল্পায়নের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একের পর এক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদাহরণ দেন বিমান বসু। তাঁর কথায়, "শিল্প গড়তে হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। সেই লক্ষ্যেই কোলাঘাটের পর বক্রেশ্বর, সাঁওতালডিহি ও ব্যান্ডেলের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে নতুন ইউনিট তৈরি বা সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি সাগরদিঘি প্রকল্প এবং কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।"
বিমান বসুর অভিযোগ, 2011 সালের পর রাজ্যে নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তাঁর যুক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছাড়া বড় শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বর্তমানে রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ রয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, "গত 15 বছরে শিল্পক্ষেত্রে যে খরা তৈরি হয়েছে, তার দায় বামফ্রন্ট সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।"
সব মিলিয়ে শিল্পনীতি নিয়ে জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অবদানকে একই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই তুলে ধরতে চাইলেন বিমান বসু। তাঁর বক্তব্য, বামফ্রন্টের শিল্পায়নের ইতিহাসকে খণ্ডিত করে দেখানোর বদলে কৃষি, বিদ্যুৎ ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বিচার করা উচিত। তবে তাঁর এই বক্তব্যে নতুন করে সামনে এল সিঙ্গুর বিতর্ক এবং রাজ্যের গত 15 বছরের শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা।
অন্যদিকে, শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "বিমান বসুর বক্তব্যে মনে হচ্ছে, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কিছুটা আড়াল করে জ্যোতি বসুকে দায়ী করার চেষ্টা হচ্ছে।" এর পিছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। একদিকে বিমান বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন একই সময়ে দল, ফ্রন্ট ও সরকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে, সেই সময়ের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের দায় থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সরিয়ে রাখার একটা প্রবণতা থাকতে পারে।"
তবে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "বিষয়টিকে শুধুমাত্র জ্যোতি বসু বনাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দায়ের প্রশ্ন হিসেবে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূল বিতর্কটি সামনে এসেছিল কৃষিজমি অধিগ্রহণের নীতি নিয়ে। তিন ফসলি জমি সরকার জোর করে অধিগ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে কি না, সেই প্রশ্নই তখন বড় হয়ে উঠেছিল।"
কুণালের দাবি, এই আপত্তি শুধু তৃণমূল বা বিরোধীদের তরফে ওঠেনি। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির মধ্যেও মতভেদ ছিল। দলের কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর সংগঠনও জমি অধিগ্রহণের নীতির বিরোধিতা করেছিল। বামফ্রন্টের শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি ও সিপিআইয়ের তরফেও আপত্তি উঠেছিল। ফলে সমস্ত দায় জ্যোতি বসুর পুরনো শিল্পনীতির উপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে করেন তিনি।
কুণাল ঘোষের কথায়, "জ্যোতি বসু কবে কী শিল্পনীতি করে গিয়েছিলেন, তা প্রয়োগের সময় যদি দেখা যায় দলের মধ্যে, বামফ্রন্টের মধ্যে, বিরোধীদের মধ্যে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস্তবসম্মত আপত্তি তৈরি হচ্ছে, তাহলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কি সেই নীতি পুনর্বিবেচনা করা উচিত ছিল না? নাকি তাঁর ইগো বা জেদটাই বড় হয়ে উঠবে ?"
সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সময় জ্যোতি বসুর একটি মন্তব্যের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন কুণাল। তাঁর দাবি, প্রথম দিকে জমি সমীক্ষার জন্য লোকজন এলাকায় গেলে অশান্তি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় জ্যোতি বসু প্রশ্ন তুলেছিলেন, "ওরা গেল কী করে অত দূর, আমাদের কৃষক সভার লোকেরা কি ঘুমোচ্ছিল ?" কুণালের বক্তব্য, "এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জ্যোতি বসুরও আপত্তি ছিল।"
তবে কুণালের মতে, জ্যোতি বসুর আমলে শিল্পনীতি তৈরি হয়ে থাকলেও তার প্রয়োগের সময়ের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মাঝখানে অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। প্রযুক্তি ও শিল্পের ধরনও বদলাচ্ছিল। তাই সেই নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উচিত ছিল নমনীয় অবস্থান নেওয়া।
সিঙ্গুরে শিল্পের বিরোধিতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও করেননি বলেও ফের দাবি করেন কুণাল। তাঁর বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি ছিল উর্বর কৃষিজমি জোর করে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, শিল্পের বিরুদ্ধে নয়।" তাঁর মতে, "বিকল্প জমি চিহ্নিত করে বা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজলে সিঙ্গুরে কৃষি ও শিল্প, দু'টিই বাঁচানো সম্ভব ছিল।"
কুণালের দাবি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সে সময় কিছুটা নমনীয় হলে টাটা গোষ্ঠীর কারখানা সিঙ্গুরেই গড়ে উঠতে পারত, পাশাপাশি কৃষকদের স্বার্থও সুরক্ষিত থাকত। সিঙ্গুর বিতর্কে কুণাল ঘোষের বক্তব্যের মূল সুর, পুরনো শিল্পনীতির দোহাই দিয়ে তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব এড়ানো যায় না। তাঁর মতে, পরিস্থিতি বদলালে নীতি পুনর্বিবেচনা করাই ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব।