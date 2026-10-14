কে কী খাবে কী পরবে, জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার যুক্তি নেই: সিপিএমের বুক স্টল উদ্বোধনে বিমান
CPM Durga Puja book stalls: সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে পড়াশোনা জরুরি, শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে হবে, মত বিমানের ৷
Published : October 14, 2026 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: বুক স্টল সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি উড়িয়ে তৃতীয়ার দিন বুক স্টল উদ্বোধন করল সিপিএম । তাও আবার যাদবপুরে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, প্রবীণ অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অনেকে ৷
এই অনুষ্ঠানে বিমান বসু বলেন, "কে কী খাবে, কী পরবে, তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার যুক্তি নেই ৷" বর্তমান সরকার মানুষের উপর নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷
মঙ্গলবার যাদবপুর 1 ও 2 এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে মার্কসীয় ও প্রগতিশীল বই বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় । অনুষ্ঠানে ছিলেন বিমান বসু, সব্যসাচী চক্রবর্তী, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, বাম নেতা শতরূপ ঘোষ, অভিনেতা কমল চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত । বই পড়া, বই কেনা এবং বই উপহার দেওয়ার আহ্বান জানালেন বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা বিমান বসু ।
তিনি বলেন, "বই পড়া শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, সমাজ ও শাসনব্যবস্থাকে বোঝারও হাতিয়ার । অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে এবং মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম ।"
বইয়ের স্টলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই রাখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিমান বসু বলেন, "সমাজ ও সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে পড়াশোনা জরুরি । শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে হবে । কে কী খাবে, কী পরবে, তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার যুক্তি নেই ৷" বর্তমান সরকার মানুষের উপর নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তিনি এর বিরোধিতায় সরব হন ।
তিনি বলেন, "কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী - ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের বৈচিত্র্য রয়েছে । এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার কোনও অর্থ নেই ।" মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার উপর জোর করে বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে পড়াশোনা করতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন । প্রতিবাদের অধিকার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিমান বসু । তাঁর বক্তব্য, "যন্তরমন্তরের মতো জায়গায় প্রতিবাদ করা যাবে না - এমন পরিস্থিতি চলতে পারে না ।" গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সচেতনতা ও পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি ।
শুধু মার্কসীয় ও প্রগতিশীল সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয় এই বইয়ের স্টল । এই স্টলে জায়গা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত সাহিত্যও । রয়েছে ভ্রমণকাহিনি, শিশু সাহিত্য এবং ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক নানা বই । নাৎসি জার্মানি, মনুসংহিতা, উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ, দেশভাগ এবং এনআরসি-র মতো বিষয়ের বইও । প্রায় 35টি প্রকাশনা সংস্থার বই নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বিক্রয় কেন্দ্র । 21 অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে স্টলটি । অনুষ্ঠানে সুব্রত দাশগুপ্তের লেখা ‘চক্রব্যূহ’ বইটি প্রকাশ করেন বিমান বসু ।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে একের পর এক আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী । শিক্ষার সঙ্গে মানুষের দূরত্ব তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন অভিনেতা । তাঁর দাবি, একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণের পিছনে শিক্ষার প্রসার নিয়ে আশঙ্কার বিষয়টি রয়েছে । সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বলেন, "যারা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে আর তত কম মানে !"
শিক্ষিত মানুষের দায়িত্বের প্রসঙ্গ তুলে সব্যসাচী বলেন, "যাঁরা পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের আরও বেশি করে পড়া উচিত ।" একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে যাঁরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের পড়াশোনায় সাহায্য করার আহ্বান জানান তিনি ।
শুধু ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জন নয়, সমাজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতেও বই পড়ার গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করেন অভিনেতা । তাঁর বক্তব্য, মানুষকে পড়তে সাহায্য করা এবং সমাজকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা গড়ে তোলাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত ।