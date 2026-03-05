ETV Bharat / state

SIR: 'আগে যোগ্য ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন, তারপরে ভোট !' কমিশনকে বিমান বসু

বামেরা কি ভোট বয়কটের পথে হাঁটবে? জবাবে বিমান বসু ও মহম্মদ সেলিম জানান, বয়কট নয়, বরং লড়াই করেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করা হবে ।

Biman Basu
বিমান বসু (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 7:20 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 মার্চ: নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা - ভোটের আর বেশি দেরি নেই । ঠিক এই সময়েই রাজ্যের ভোটার তালিকা ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক । বামেদের অভিযোগ, এখনও প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় রয়েছে । পাশাপাশি কোনও কারণ না-দেখিয়েই প্রায় 6 লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে ভোট ঘোষণা করা হলে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী বলেই দাবি বাম নেতৃত্বের ।

এই অভিযোগ তুলে বুধবার থেকেই কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন বামপন্থী কর্মী-সমর্থকেরা । রাতভর অবস্থান চলার পর বৃহস্পতিবারও সেই কর্মসূচি জারি থাকে । বিক্ষোভস্থলে বারবার স্লোগান ওঠে—'মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করো', 'বৈধ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করতেই হবে' ।

SIR: 'আগে যোগ্য ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন, তারপরে ভোট', কমিশনকে বিমান বসু (নিজস্ব চিত্র)

এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার বিকেলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান তথা বর্ষীয়ান সিপিআই(এম) নেতা বিমান বসু এবং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, একজন যোগ্য ভোটারের নাম বাদ রেখে কোনওভাবেই ভোট হতে দেওয়া হবে না।

cpm
সাংবাদিক বৈঠকে বাম নেতৃত্ব (নিজস্ব চিত্র)

বামেরা কি ভোট বয়কটের পথে হাঁটবে?

এই প্রশ্নে দু’জনেই স্পষ্ট করে দেন, বয়কট নয়, বরং লড়াই করেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করা হবে । বিমান বসু বলেন, "আমরা কমিশনকে স্পষ্ট জানিয়েছি, 60 লক্ষ ভোটারকে বাদ দিয়ে কোনওভাবেই ভোট হতে পারে না । আগে যোগ্য ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তার পর ভোট ঘোষণা করা হোক ।" তাঁর প্রশ্ন, "একই পরিবারের বাবা-মা যদি ভোটার তালিকায় থাকেন, তাহলে সন্তানের নাম কীভাবে বিচারাধীন তালিকায় চলে যায় ? এর ব্যাখ্যা কমিশনকে দিতে হবে।"

cpm
সিইও অফিসে বামেদের বিক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)

মহম্মদ সেলিম আরও কড়া সুরে বলেন, "আমাদের দাবি খুব পরিষ্কার—কারও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না । সংখ্যালঘু, দলিত, মুসলমান এবং বিবাহিত মহিলাদের লক্ষ্য করেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর অভিযোগ, এই কাজের জন্য দায়ী প্রশাসনের একাংশও, "এসপি, ডিএম—অর্থাৎ রাজ্য প্রশাসনের মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে ৷"

তাঁর আরও অভিযোগ, " মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে বলেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আরএসএস কমিশনকে ব্যবহার করে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে । একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দুদের রক্ষার কথা বলছেন, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের রক্ষার কথা বলছেন । কিন্তু মানুষের কাছে এই রাজনৈতিক খেলা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে ।"

cpm
তামান্নার মায়ের সঙ্গে মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব চিত্র)

সেলিম জানান, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বামেরা । কমিশনকেও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে—যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দিয়ে ভোট ঘোষণা করা হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে ।

এদিকে, বৈঠকের পর বিমান বসু জানান, কমিশন তাদের দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে । সেই কারণেই আপাতত নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দফতরের সামনে থেকে অবস্থান তুলে নেওয়া হয়েছে । তবে আন্দোলন থামছে না । শুক্রবার থেকে টানা তিনদিন রাজ্যের জেলায় জেলায় ব্লক স্তর পর্যন্ত অবস্থান-বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ।

আগামী 8 থেকে 10 মার্চ রাজ্যে আসতে পারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ । সেই বৈঠকের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান বিমান বসু ।

এদিনের অবস্থান মঞ্চ থেকে ভোটার তালিকা ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন, বিজেপি এবং তৃণমূল—তিন পক্ষকেই একসঙ্গে আক্রমণ করেছেন বাম নেতারা । সিপিআই(এম) নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্য়ায় অভিযোগ করেন, "এসআইআর-এর নামে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে জালিয়াতি করা হয়েছে । সব কাগজ জমা দেওয়ার পরেও বহু মানুষের নাম বিচারাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে । যাঁরা ভুয়ো তালিকা তৈরি করে ভোটে জিতেছে, তারাই এখন প্রকৃত ভোটারদের আতঙ্কিত করছে ।"

একই সুর শোনা গিয়েছে সিপিআই নেতা প্রবীর দেবের বক্তব্যেও । তাঁর দাবি, "এসআইআর একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে সংখ্যালঘু, মহিলা, দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।" বিক্ষোভস্থল থেকে সিপিআই(এম) যুব নেতা কলতান দাশগুপ্ত প্রশ্ন তোলেন, "ম্যাপিং হয়ে যাওয়ার পরও এত মানুষের নাম বিচারাধীন তালিকায় কেন ? তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কমিশনকে দিতে হবে ।"

অবস্থান কর্মসূচিতে আবেগঘন মুহূর্তও তৈরি হয় । নদিয়ার কালীগঞ্জ থেকে ধর্নাস্থলে উপস্থিত ছিলেন নিহত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি । উপনির্বাচনের সময় জয়োল্লাস মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় মৃত্যু হয়েছিল তামান্নার । এ দিন তিনি বলেন, "এখনও আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচার পাইনি । কিন্তু যেভাবে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতেই এখানে এসেছি ।"

এখন দেখার, নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক আরও বাড়বে, নাকি কমিশনের আসন্ন বৈঠকের পর পরিস্থিতির বদল ঘটবে ৷

আরও পড়ুন:

Last Updated : March 5, 2026 at 7:28 PM IST

TAGGED:

LEFT FRONT
MOHAMMAD SALIM
CPM
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BIMAN BASU

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.