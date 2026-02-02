'বঙ্গভবনে পুলিশি অতিসক্রিয়তা', সব মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি গিয়ে মমতার পাশে দাঁড়ানো উচিত: বিমান

'বঙ্গভবনে পুলিশি অতিসক্রিয়তা', সব মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি গিয়ে মমতার পাশে দাঁড়ানো উচিত: বিমান
স্পিকারের মতে, একমাত্র এভাবেই দেশের প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে ৷
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে বঙ্গভবনে 'পুলিশি অতিসক্রিয়তা' এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার বিধানসভায় নিজের ঘরে বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এই ঘটনা কার্যত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত । স্পিকারের পরামর্শ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেশের অন্যান্য রাজ্যের, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত দিল্লিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ানো । একমাত্র এভাবেই দেশের প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে দাবি বিমানের ।
দিল্লির চাণক্যপুরীতে অবস্থিত বঙ্গভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করে দেওয়া এবং অনুমতি ছাড়া পুলিশের তল্লাশি অভিযান নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । এবার সেই ইস্যুতে মুখ খুললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ । বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, "আশেপাশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের দিল্লি যাওয়া উচিত । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ানো উচিত । তাহলেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোটার মর্যাদা পাবে । যাঁরা এই ধরনের কাজ করছেন, সেই ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা করছি ।"
বঙ্গভবনে কেন পুলিশ ঢুকবে, তা নিয়েও এদিন বিস্ময় প্রকাশ করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "আমি তো বুঝতে পারছি না, বঙ্গভবনে পুলিশ ঢুকবেই বা কেন ? যাঁরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা তো চোর-ডাকাত নন । তাঁদের আত্মীয়-পরিজন মারা গিয়েছেন, তাঁরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত । তাঁরা কি দিল্লিতে যেতে পারেন না ? দিল্লি কি খালি বড়লোকদের জন্য নাকি ?" তাঁর কথায়, যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এবং বাংলা থেকে যাওয়া দুর্গত মানুষদের হেনস্তা করা হচ্ছে, তা নজিরবিহীন । তিনি বলেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজধানীতে রয়েছেন, তখন তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বদলে উলটে তাঁর থাকার জায়গাতেই পুলিশি হানা বা তল্লাশি চালানো শিষ্টাচার বর্হিভূত ।
এই ঘটনা কি কেবল বাঙালি বলেই বিদ্বেষ ? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে স্পিকার অবশ্য রাজনৈতিক কারণকেই বড় করে দেখিয়েছেন । তিনি মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফর এবং সেখানে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি কেন্দ্রকে চাপে ফেলে দিয়েছে । বিধানসভার অধ্যক্ষের কথায়, "বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন, সেটা ওরা সহ্য করতে পারছে না । ওরা বুঝতে পেরেছে যে ওদের গদি এবার টলমল হল ।" অর্থাৎ, কেন্দ্র সরকার যে ভয় থেকেই এই ধরনের আচরণ করছে, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ ।
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে পা রাখার পর থেকেই বঙ্গভবন চত্বরে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয় । অভিযোগ, বাংলা থেকে যাওয়া বেশ কিছু মানুষ, যাঁরা রাজনৈতিক হিংসা বা অন্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরা বঙ্গভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন । দিল্লি পুলিশ সেখানে গিয়ে তল্লাশি চালায় এবং তাদের হেনস্তা করে বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন । তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং বঙ্গভবনের মতো একটি সরকারি অতিথিশালায় পুলিশ পাঠিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ।