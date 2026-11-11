পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ, কালিম্পং পুরসভা দখলে ভাড়াবাড়িতে ঘাঁটি বিমল গুরুংয়ের

পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ, কালিম্পং পুরসভা দখলে ভাড়াবাড়িতে ঘাঁটি বিমল গুরুংয়ের
Bimal Gurung on Kalimpong Municipality: জাতীয় স্তরে বিজেপির সঙ্গে জোট থাকলেও, পাহাড়ে মোর্চার প্রস্তুতি ঘিরে রাজনৈতিক শিবিরে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে।
Published : November 11, 2026 at 3:59 PM IST
দার্জিলিং, 11 নভেম্বর: পাহাড়ের রাজনীতিতে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার ও কালিম্পং পুরসভা কবজায় আনতে মরিয়া প্রয়াস শুরু করেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। রাজ্যের পুরভোটের আনুষ্ঠানিক দিনক্ষণ এখনও প্রকাশ না পেলেও, আগাম প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে কালিম্পং শহরের 16 নম্বর ওয়ার্ডের ইস্ট মেইন রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন তিনি। আপাতত সেখানে সপ্তাহে দু-একদিন গিয়ে কাটালেও, নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়া মাত্রই প্রচারের শেষ দিন পর্যন্ত কালিম্পংয়েই স্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।
জাতীয় স্তরে বিজেপির সঙ্গে জোট বজায় থাকলেও, পাহাড়ে মোর্চার এই একক রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও প্রস্তুতি ঘিরে রাজনৈতিক শিবিরের অন্দরে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। নিজের নতুন আস্তানা প্রসঙ্গে বিমল গুরুং জানান, কালিম্পঙে নিয়মিত আসা-যাওয়ার সুবিধার্থেই এই বাড়ি নেওয়া হয়েছে এবং পুরভোটের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতেই এমন পদক্ষেপ।
আসন্ন পুর নির্বাচনে পাহাড়ে কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিক— এই তিন পুরসভায় ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা থাকলেও, বিজেপির অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী প্রথম দফায় কেবল কালিম্পঙেই ভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে গত মাসের শুরুতেই কালিম্পঙে নিজেদের নির্বাচন কমিটি গড়ে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি।
এতে বিমল গুরুংয়ের অনুমান, বিজেপি এবার পুরভোটে একক শক্তিতেই লড়তে আগ্রহী। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনের মতো বড় মঞ্চে আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপিকে নিঃশর্ত সমর্থন দিলেও, স্থানীয় পুরভোটেও সেই ধারা বজায় রাখলে পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির রাজনৈতিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। সেই আশঙ্কা থেকেই মোর্চা নিজেদের আলাদাভাবে শক্তি বৃদ্ধির পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ইতিপূর্বে সিংমারিতে আয়োজিত মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও বিমল গুরুং সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিজেপি যদি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তবে মোর্চাও পাহাড়ের তিনটি পুরসভাতেই আলাদা প্রার্থী দাঁড় করাবে। বিজেপি একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিলে পাহাড়ে বিমল গুরুং ও অনীত থাপার হাত মেলানোর এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে উঠতে পারে বলেও জল্পনা তৈরি হয়েছে। কালীপূজার আবহেই সেই ইঙ্গিত মিলেছে, যখন বিমলের নির্দেশে দলের যুব নেতা তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই কার্সিয়াংয়ে অনীত থাপার বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।
সূত্রের খবর, সেখানে পুরভোট কেন্দ্রিক সমঝোতা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে কালিম্পঙেই নির্বাচনী কমিটি গঠন থেকে শুরু করে কর্মী বৈঠক পরিচালনা করছেন বিমল গুরুং, আর এই ভাড়া বাড়িটিই হতে চলেছে মোর্চার নির্বাচনী প্রচার ও কৌশল তৈরির মূল কেন্দ্র। জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিমল গুরুং স্পষ্ট জানান, বিজেপি তাদের মতো করে নির্বাচনী কমিটি গড়েছে এবং মোর্চাও নিজস্ব কমিটি তৈরি করে লড়াইয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। জোটের পরিণতি কী দাঁড়াবে তা শেষ পর্যন্ত বিজেপিই বলতে পারবে।
অপরপক্ষে, বিজেপি শিবির এখনই জোট নিয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা দিতে নারাজ। দলের পার্বত্য শাখার নেতা তথা কালিম্পঙের বিধায়ক ভরত ছেত্রী জানান, পুরভোটের কৌশল ও জোটের রূপরেখা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত কথা হয়নি এবং নির্বাচনের তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হওয়ার পরেই বিজেপি এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।