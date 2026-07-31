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জিটিএ নিয়ে জল্পনায় ইতি টানলেন বিমল ! 'রাজনীতি নয়, আপাতত পাহাড় সামলাক আমলাতন্ত্র'

অনীত থাপার ইস্তফার পর প্রশাসনিক শূন্যতা, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আবহে স্পষ্ট বার্তা মোর্চা সুপ্রিমোর

Bimal Gurung
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিমল গুরুং (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 4:56 PM IST

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দার্জিলিং, 31 জুলাই: পাহাড়ের রাজনীতিতে জল্পনার পারদ চড়ছিল কয়েক দিন ধরেই । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, অনীত থাপার পদত্যাগে শূন্য হয়ে যাওয়া গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) নেতৃত্বে হয়তো আবার ফিরতে চলেছেন বিমল গুরুং । কিন্তু সেই জল্পনায় কার্যত ইতি টেনে দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (জিজেএম) সভাপতি । স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে জিটিএ কোনও রাজনৈতিক নেতার হাতে নয়, বরং রাজ্য সরকারের নিযুক্ত একজন জ্যেষ্ঠ আমলার হাতেই থাকা উচিত ।

অনীত থাপা বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের দায় স্বীকার করে জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ পদ এবং সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকেই পাহাড়ে প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । তাঁর সঙ্গে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) একাধিক সদস্যও পদত্যাগ করায় কার্যত নির্বাচিত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে জিটিএ । সেই পরিস্থিতিতেই ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা ।

এই আবহে বিমল গুরুংয়ের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর দাবি, পাহাড়ের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনও একটি দল বা নেতার হাতে জিটিএ-র দায়িত্ব তুলে দিলে নতুন করে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে পারে । তাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক নিরপেক্ষতাই সবচেয়ে জরুরি । বিমল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, আপাতত জিটিএ-তে কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন না । তাই একজন সরকারি আধিকারিকের হাতেই প্রশাসনের দায়িত্ব থাকা উচিত ।"

শুধু নিজের মতামত নয়, পাহাড়ের বৃহত্তর রাজনৈতিক আবহের কথাও তুলে ধরেছেন মোর্চা সুপ্রিমো । তাঁর দাবি, এই বিষয়ে পাহাড়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মধ্যেই একটি সাধারণ ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। বিমলের কথায়, "এখন যদি কোনও রাজনৈতিক দল জিটিএ দখলের চেষ্টা করে, তা হলে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত তৈরি হবে । পাহাড় সেই পরিস্থিতি চায় না । জিটিএ নিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থও নেই ৷"

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁকে জিটিএ-র সম্ভাব্য প্রধান হিসেবে তুলে ধরে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও সরাসরি মুখ খোলেন বিমল । তাঁর কথায়, "এসব শুধুই ট্রোল বা ভিত্তিহীন প্রচার । জিটিএ-র চিফ হওয়ার কোনও ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই ।"

কে অন্তর্বর্তী প্রশাসক বা কেয়ারটেকার হিসেবে দায়িত্ব নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, "সরকার যাঁকে উপযুক্ত মনে করবে, তাঁকেই নিয়োগ করবে । কোনও অভিজ্ঞ সরকারি আধিকারিকের অধীনে জিটিএ চললে আমাদের কোনও আপত্তি নেই ।"

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিমল গুরুংয়ের এই অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই পাহাড়ের রাজনীতিতে ক্ষমতার সমীকরণে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ । সেই তিনিই যখন প্রকাশ্যে জানাচ্ছেন যে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন, তখন তা পাহাড়ের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে ।

বিমলের মতে, এই মুহূর্তে ক্ষমতার লড়াই নয়, পাহাড়ের শান্তি ও স্থিতিশীলতাই হওয়া উচিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । তাই জিটিএ-র নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েনের বদলে সব রাজনৈতিক শক্তির উচিত স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান বা পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন (পিপিএস)-এর লক্ষ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলা ।

অনীত থাপার পদত্যাগের পর জিটিএ-র ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি রাজ্য সরকার। তবে বিমল গুরুংয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট, আপাতত পাহাড়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বদলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি । এখন নজর নবান্নের দিকে, জিটিএ পরিচালনার জন্য শেষ পর্যন্ত কাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেটাই দেখার ।

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GTA
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
জিটিএ নিয়ে বিমল গুরুং
HILL ADMINISTRATION
BIMAL GURUNG

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