মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী, পৃথক গোর্খাল্যান্ড চেয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক বিমলের

মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী, পৃথক গোর্খাল্যান্ড চেয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক বিমলের
Separate Gorkhaland Demand: রাজ্যের মন্ত্রী বিশাল লামাকে পাশে বসিয়ে আবারও পৃথক গোর্খাল্যান্ড গঠনের ডাক দিলেন বিমল । শুভদীপ রায়নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : October 7, 2026 at 7:36 PM IST
দার্জিলিং, 7 অক্টোবর: পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড গঠন এবং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে ফের সোচ্চার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ দলের 20তম প্রতিষ্ঠা দিবসের জনসভা থেকেই পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড গঠনের পাশাপাশি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি এক নয়া মাত্রা লাভ করল।
দার্জিলিংয়ের নর্থ পয়েন্ট স্কুল ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভার অভিমুখ ছিল পাহাড়ি মানুষের আবেগ, অধিকার এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য গোর্খাল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা। জনসভায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, রাজ্যের মন্ত্রী বিশাল লামা, বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক নোম্যান রাই, সোনম লামা, ভরত ছেত্রী-সহ অন্যান্যরা হাজির ছিলেন।
প্রত্যেকের বক্তব্যে পাহাড়ের মানুষের বঞ্চনা, আত্মত্যাগ এবং আগামীর লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট দিশা ফুটে উঠেছে। তবে এদিনের জনসভায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গোর্খাল্যান্ডের জন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার আহ্বান।
অনুষ্ঠানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শেষ মুহূর্তে কেউই হাজির হতে পারেননি। এই বিষয়ে বিমল গুরুং ও বিশাল লামা দু'জনেই স্পষ্ট জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাহাড়ের সমস্যার কথা গভীরভাবে বোঝেন এবং উপস্থিত না থাকলেও তাঁর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি পাহাড়ের উন্নয়নের সঙ্গেই রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো বিশেষ বার্তা এবং দুঃখপ্রকাশের বিষয়টিও সভায় তুলে ধরা হয়। শুভেন্দু অনুপস্থিত থাকায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাকে বিশেষ নির্দেশে সেখানে পাঠানো হয়েছে বলে খবর ৷ তাঁকে গোর্খা অস্মিতা ও স্বার্থ রক্ষার অন্যতম বড় 'ঢাল' হিসেবে উল্লেখ করেন বিমল।
প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, 20 বছরের রাজনৈতিক যাত্রায় পাহাড়বাসী অনেক তেতো-মিষ্টি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। তবে স্পষ্ট করে দেন, তিনি এখন আর সেই 2017 সালের বিমল নন । 2026 সালের বিমল গুরুং । তিনি কোনও রক্তপাত বা অশান্তি চান না—চান কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সমস্যার সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সমাধান।
তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে দ্বিতীয় দফায় যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই পাহাড়ের ভাগ্য নির্ধারণে কোনও না কোনও চিরস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান বেরিয়ে আসবে। রাজু বিস্তার প্রতি নিজের পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে গুরুং বলেন, "কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ না রেখে গোর্খা জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বার্থে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।"
অন্যদিকে, মন্ত্রী বিশাল লামা তাঁর বক্তব্যে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের আদি মোর্চা কর্মীদের সর্বস্ব ত্যাগের কথা স্মরণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, "'বিকশিত ভারত'-এর মূলধারায় পাহাড় ও দার্জিলিংকে অন্তর্ভুক্ত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।" জানান, রাজ্য সরকার পাহাড়ের ভূমি ধস, তিস্তা নদীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ বাবদ ও পুনরুদ্ধারে 200 কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে । সেই টাকায় কাজ শুরু হতে চলেছে ।
পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিংকে আন্তর্জাতিক শিখরে নিয়ে যেতে 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' প্রকল্পের কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।" তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই পাহাড়ে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে ৷ পাঁচ মাসের স্বল্প সময়ে উত্তরবঙ্গের প্রতি বিজেপি সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন।
উভয় নেতাই পাহাড়ের বেহাল কর্মসংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক দূর্নীতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিমল গুরুং দীর্ঘ এক দশক ধরে বিনা বেতনে কাজ করে যাওয়া 126 জন শিক্ষক ও শূণ্য পদ থাকা সত্ত্বেও আদালতে আটকে থাকা শিক্ষকদের জন্য অবিলম্বে 'ওয়ান টাইম সলিউশন'-এর দাবি জানান। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ব্যাঙ্গালুরু বা দিল্লিতে গিয়ে পাহাড়ের যুবক-যুবতীদের কঠিন জীবন সংগ্রামের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলে তিনি বলেন, নিজেদের জন্মভূমিতে কর্মসংস্থান তৈরি না হলে মায়ের মৃত্যুর পর ভিডিও কলে শেষ দর্শন করতে বাধ্য হওয়ার মতো মর্মান্তিক দৃশ্য থামানো যাবে না। "
সমতলে ও পাহাড়ে নতুন করে পুলিশ নিয়োগ এবং ব্লকে ফাঁকা সরকারি পদে পাহাড়ের তরুণদের অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়। রাজবংশী, আদিবাসী, বোড়ো, মেচ, রাভা, টোটো, বাঙালি, বিহারী ও মুসলিম-সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে গোর্খাল্যান্ডের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে আনার অঙ্গীকারও জানানো হয় এই জনসভা থেকে ।