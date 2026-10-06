মমতার সময়ে বাংলা-সিকিম সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, মন্তব্য বিমল গুরুংয়ের

মমতার সময়ে বাংলা-সিকিম সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, মন্তব্য বিমল গুরুংয়ের
GJM 20th Foundation Day: পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সম্পর্ককে উন্নত করার লক্ষে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এক মঞ্চে আনা, দাবি বিমল গুরুংয়ের ৷
Published : October 6, 2026 at 8:12 PM IST
দার্জিলিং, 6 অক্টোবর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় নানা ইস্যুতে সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে ৷ এমনই অভিযোগ করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং ৷ বুধবার জিজেএম-এর 20তম প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ তার আগে মঙ্গলবার মোর্চা সভাপতি হিসাবে গুরুং ঘোষণা করেন, ঐতিহ্যবাহী সিঙ্গামারি নর্থ পয়েন্ট স্কুল ময়দানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে সংবর্ধনা দেবে ৷
গুরুংয়ের দাবি, দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি বিগত সরকারের আমলে হয়েছিল, তার উন্নতির জন্য GJM-এর 20তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চকে ব্যবহার করতে চান তিনি ৷ রাজ্যে বিজেপির সরকারের জোটসঙ্গী হিসাবে গুরুং এই কাজ করছেন বলে জানান ৷ বিমল গুরুং অভিযোগ করেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন সিকিমের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না ৷ সিকিমের কোনও সমস্যা হোক বা বাংলার, সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট সিকিমকে সহ্য করতে হয়েছে ৷ কিন্তু, এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এসেছে ৷ তাই পরিস্থিতি ভালো হয়েছে ৷"
গুরুং বলেন, "আমাদের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার 20তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানেই আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সম্মান জানাব ৷ ওঁর এতদিনের সংগ্রামের ফল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে প্রেম সিং তামাংকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ তাঁকেও আমরা সম্মান জানাব ৷ এটা দুই রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি একটা চেষ্টা ৷"
প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ নতুন মোড় নিতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ বিমল গুরুং বলেন, "পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ৷"
বিজেপির সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরে বিমল বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী একজন অত্যন্ত লড়াকু ও সংগ্রামশীল নেতা। ৷ 2009 সাল থেকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছি ৷ এখন তাঁরা কেন্দ্রের পাশাপাশি ও রাজ্যেও ক্ষমতায় এসেছেন ৷ এক লড়াকু মানুষই অন্যজনের সংগ্রাম ও ত্যাগ বোঝেন ৷ তৃণমূল শাসনকালে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন ৷ আমার উপরেও অনেক ঝড় গিয়েছেে ৷ সেই কঠিন সময়েও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল ৷"