পঞ্চায়েত আইন সংশোধন: আড়াই থেকে 3 বছর হচ্ছে অনাস্থা প্রস্তাবের সময়সীমা, বিধানসভায় পাশ বিল
পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে উত্তাল বিধানসভার অধিবেশন ৷ দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাল দিতে সময়সীমা বৃদ্ধি বলে কটাক্ষ বিরোধী শিবিরের ৷
Published : February 7, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করতে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজের মেয়াদ সুরক্ষিত করতে এবার আইন সংশোধনের পথে হাঁটল রাজ্য সরকার ৷ শনিবার রাজ্য বিধানসভায় পঞ্চায়েত আইনে সংশোধন আনতে সংশোধনী বিল পেশ করা হয় ৷ দীর্ঘ আলোচনার পর 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) বিল, 2026' পাশ করানো হয় ৷
রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এই বিলটি বিধানসভায় আলোচনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন ৷ এই নতুন সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল, পঞ্চায়েতের যেকোনও স্তরের নির্বাচিত পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার ন্যূনতম সময়সীমা আড়াই বছর থেকে বৃদ্ধি করে তিন বছর করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের পর প্রথম তিন বছরের মেয়াদের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কিংবা জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের পদ থেকে অপসারিত করার জন্য কোনও অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে না ৷
বিধানসভায় বিলটির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কেন এই সময়সীমা পরিবর্তনের প্রয়োজন হল, তার সপক্ষে সরকারের মত প্রকাশ করেন ৷ সেখানে তিনি বলেন, "বর্তমানে রাজ্যে 3339টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 345টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 21টি জেলা পরিষদ এবং একটি মহকুমা পরিষদ রয়েছে ৷"
তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বিশাল পরিকাঠামোয় যুক্ত মোট 74 হাজার 498 জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে আধুনিক প্রশাসনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পদাধিকারীদের স্থায়িত্ব অত্যন্ত জরুরি ৷"
তাঁর কথায়, "বিশেষত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রোটোকল মেনে গ্রামসভার মাধ্যমে যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি গৃহীত হয়, তার কার্যকরী রূপায়ণে আড়াই বছরের সময়কাল অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছিল ৷ তাই উন্নয়নের গতিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতেই এই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ৷"
তবে, বিলটি নিয়ে আলোচনার সময় বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয় ৷ বিরোধী দল বিজেপির বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক এই বিলের কঠোর সমালোচনা করেন ৷
বিজেপির অপর বিধায়ক অরূপ কুমার দাস অভিযোগ তোলেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামীণ স্তরে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যম 'গ্রাম সভা' এবং শহরাঞ্চলে 'ওয়ার্ড কমিটি'র মতো ব্যবস্থাগুলি কার্যত বিলুপ্ত করে দিয়েছে ৷
বিরোধীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এই সংশোধনীটি আদতে কোনও জনস্বার্থে নয়, বরং শাসকদল তৃণমূলের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান উপদলীয় কোন্দল বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ধামাচাপা দেওয়ার একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র ৷ বিরোধীদের মতে, নিজেদের জনপ্রতিনিধিদের বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করতেই সরকার অনাস্থা প্রস্তাবের পথকে দীর্ঘায়িত করার চাল চেলেছে ৷
বিপরীতে, শাসকদলের বিধায়ক অপূর্ব সরকার এবং সমীরকুমার জানা এই বিলের সমর্থনে একে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন ৷ তাঁরা বিরোধীদের তোলা অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন ৷
মন্ত্রীর পেশ করা যুক্তির সুরেই তাঁরা দাবি করেন, পঞ্চায়েত স্তরে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা থাকলে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি পরিষেবা পাবেন এবং প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ৷ শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে বিলটি অনুমোদিত হয় ৷ এই আইন বলবৎ হলে পঞ্চায়েতের পদাধিকারীরা পূর্বের তুলনায় বেশি আইনি সুরক্ষা ও নিরুপদ্রব কাজের পরিবেশ পাবেন, যা রাজ্যের গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করছে শাসকদল ৷