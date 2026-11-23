নবান্নের সামনে বাসের ধাক্কায় আহত বাইকার ও সিভিক ভলান্টিয়ার, পলাতক চালক
Accident near Nabanna: আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় । পরে ব্রেকডাউন ভ্যান এনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিকে রাস্তা থেকে সরানো হয়েছে ।
Published : November 23, 2026 at 11:32 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: সোমবার সকালের ব্যস্ত সময়ে হঠাৎই নবান্নের কাছে একাধিক যানে বেপরোয়া একটি বাসের ধাক্কা । আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারানো সেই বাসের সামনে পড়ে অনেকেই হকচকিয়ে যান ৷ বাসটি দু'জনকে জখমও করেছে ৷ চালক বাস ফেলে চম্পট দেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৷
দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে পরপর একাধিক যানবাহনে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশের সিগন্যাল পোস্টে আছড়ে পড়ে যাত্রীবোঝাই ওই বাসটি । এই দুর্ঘটনায় এক বাইকচালক এবং কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হয়েছেন । দু’জনকেই হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসচালকের খোঁজ নেই ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি থেকে বারাসতের দিকে যাচ্ছিল বাসটি । নবান্নের কাছের একটি বাঁকে এসে আচমকাই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান বলে অভিযোগ । এরপর রাস্তার উপর থাকা দু’টি মোটরবাইক এবং একটি মারুতি গাড়িতে ধাক্কা লাগে । সেখানেই থামেনি বাসটি । শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারের ট্রাফিক সিগন্যালের স্তম্ভেও আঘাত করে সেটি ।
সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন বলে সকাল থেকেই ওই রাস্তায় যানবাহনের যথেষ্ট চাপ ছিল । নবান্ন সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় সেখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়াররাও থাকেন । তাঁদেরই একজন নিয়ন্ত্রণ হারানো বাসের সামনে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন । ফলে এইরকম ব্যস্ত প্রশাসনিক এলাকার যান নিয়ন্ত্রণ ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ট্রাফিক পুলিশ । আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় । পরে ব্রেকডাউন ভ্যান এনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিকে রাস্তা থেকে সরানো হয় । কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওই রাস্তায় যান চলাচলে প্রভাব পড়ে । অফিসটাইমে অনেকক্ষণ যানজটের ফলে দেরি হয়ে যায় অনেকেরই ৷
কী কারণে চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । যান্ত্রিক ত্রুটি, নাকি চালকেরই কোনও গাফিলতি রয়েছে-দু’টি সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে হাওড়া সিটি পুলিশ । দুর্ঘটনার পর চালকের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে । তাঁর সন্ধানে খোঁজখবর শুরু হয়েছে ।