'আপনি কোথাকার প্রধানমন্ত্রী ?' পদ্মশ্রী পাচ্ছেন জানাতে ফোন করায় মোদিকে ধমক করিমুলের !

'আপনি কোথাকার প্রধানমন্ত্রী ?' পদ্মশ্রী পাচ্ছেন জানাতে ফোন করায় মোদিকে ধমক করিমুলের !
Karimul Haque Scolded Narendra Modi: পদ্মশ্রী সম্মান নিতে গিয়ে লজ্জায় প্রধানমন্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে পারেননি করিমুল হক ৷ অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 18, 2026 at 8:44 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 সেপ্টেম্বর: সালটা 2017, নিজের মনে চা-বাগানে কাজ করছিলেন ৷ হঠাৎই একটি কল আসে ফোনে ৷ কলটি রিসিভ করতে ওপার থেকে একজন হিন্দিতে বলে উঠলেন, "হাম প্রধানমন্ত্রী বোল রহে হ্যায় ৷ আপকো পদ্মশ্রী দিয়া যাতা হ্যায় ৷" কথাটি শোনার পর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' করিমুল হক ৷ কেউ তাঁকে ফেক কল করে মজা করছেন ভেবে ফোনের উলটোদিকে থাকা ব্যক্তিকে যা নয় তাই বলেছিলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক ৷ আজও সেই দিনের কথা মনে করলে লজ্জিতবোধ করেন মাল মহকুমার ক্রান্তির বাসিন্দা 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' ৷ কারণ, ফোনের উলটোদিকের মানুষটি সত্যিই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছিলেন ৷
জলপাইগুড়িতে নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন করিমুল হক ৷ সেখানেই ইটিভি ভারতের সঙ্গে সেই ঘটনার কথা শেয়ার করলেন তিনি ৷ জানালেন, ফেক কল ভেবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যা নয় তাই বলেছিলেন ৷ তাই সামনাসামনি দেখা হলে আজও তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না পদ্মশ্রী করিমুল ৷
সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে বললেন করিমুল হক
2017 সালে আমি চা-বাগানে কাজ করছিলাম ৷ সেই সময় আমার কাছে একটা ফোন আসে ৷ আমাকে ফোনের ওপার থেকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করে, "তুম জলপাইগুড়ি কা করিমুল হক 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা হো কেয়া' ?" আমি তাঁকে বলি, আপনি কে বলছেন ? উত্তরে আমাকে বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী বলছি ৷" কোথাকার প্রধানমন্ত্রী আপনি ? এরপর তিনি বলেন, "আপনি দিল্লি আসুন, আপনাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হবে ৷" আমি আবার তাঁকে প্রশ্ন করি, আপনার নাম কী ? উলটোদিক থেকে জবাব আসে, "আমার নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি ৷"
এমন জবাব শুনে সেদিন মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি করিমুল হক ৷ রীতিমতো রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠেন বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা ৷ তিনি বলেন, "আমি তাঁকে তখন বকাঝকা করি ৷ বলি, 'ফালতু বাত করতা হ্যায় ৷ ফকোটিয়া আদমি হ্যায় ? মোদি কাহাকা হ্যায় ?' এরপর আমাকে বলেন, 'বধাই হো আপকো ৷ আপ আচ্ছা কাম কর রহে হ্যায়' ৷ আমি আর পাত্তাই দিইনি তাঁর ফোনে ৷"
সেদিন রাগে ফোন কেটে দিয়েছিলেন করিমুল হক ৷ কিন্তু, এরপরে যে ঘটনা ঘটে, তা বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি ৷ করিমুল বলেন, "পরের দিন সকাল দশটার সময় আমাকে ফোন করেন এক ব্যক্তি ৷ বলেন, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেক্রেটারি ৷ আমাকে জানান, 'আপনাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হচ্ছে ৷' আমি তখন জানতাম না পদ্মশ্রী বা পদ্ম সম্মান কী ? আমি তাঁকেও বকাঝকা করি ৷ আমি বলি একটা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ৷ আপনি ফোন রাখুন ৷ আমি জানতাম না পদ্মশ্রী একটা অ্যাওয়ার্ড ৷ তিনি আমাকে বলেন, 'আপনাকে স্যালুট করি, আপনি ভালো কাজ করছেন ৷'"
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব ফোন করা সত্ত্বেও পদ্মশ্রী সম্মান বলে কিছু পাচ্ছেন, তা বিশ্বাস করেননি বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা ৷ তবে, সেই দিন রাতে জলপাইগুড়ির সংবাদমাধ্যমের থেকে জানতে পারেন তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হচ্ছে ৷ এরপরেই লজ্জায় পড়ে যান তিনি ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "মোদিকে বকাঝকা করেছিলাম ৷ পদ্মশ্রী যেদিন পাই, সেদিন আমাকে প্রধানমন্ত্রী কাছে ডেকে নেন ৷ আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি সত্যিই আমাকে ফোন করেছিলেন ? প্রধানমন্ত্রী আমাকে জানান, তিনিই ফোন করেছিলেন ৷ সেই সময় আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম ৷"
'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' হয়ে ওঠা
করিমুল হকের মা জাফরানন্নেসা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷ তখন সময় মতো আ্যম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি ৷ ফলে সময় মতো মাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারেননি বলে, তাঁকে বাঁচাতে পারেনি করিমুল হক ৷ আ্যম্বুল্যান্সের অভাবে মা-কে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না-পারায় বাড়িতেই মারা যান করিমুলের মা ৷ সেই দিন থেকে করিমুল প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিই আ্যম্বুল্যান্স পরিষেবা দেবেন ৷ আর কোনও মা বা গ্রামের কেউ যাতে আ্যম্বুল্যান্সের অভাবে মারা না-যান ৷
1998 সাল থেকে সেই কারণে তিনি নিজের মোটরবাইকটিকে আ্যম্বুল্যান্স বানিয়ে নেন ৷ নাম দিয়েছিলেন 'বাইক আ্যম্বুল্যান্স' ৷ আর বিনামূল্যে 24 ঘণ্টা বাইক আ্যম্বুল্যান্স সার্ভিস দিচ্ছেন জলপাইগুড়ির করিমুল ৷ জলপাইগুড়িরর মাল মহকুমার ক্রান্তির বাসিন্দা করিমুল হক ৷ প্রতিদিন এলাকার দুঃস্থ রোগীদের কখনও জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, কখনও মাল মহকুমা হাসপাতাল, তো কখনও বা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি ৷ এমনকি রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিমুল তাঁর বাইক আ্যম্বুল্যান্সে রেখেছেন ৷ ক্রান্তির এক চা-বাগানে কর্মরত করিমুল হক কয়েক হাজার মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন ৷ তাঁর এই অবদানের জন্য 2017 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করে ৷