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বিকাশরঞ্জনের বাড়ির সামনে 'পর্ক উৎসব', সনাতনী হলে শুয়োর খেতে আপত্তি নেই! পালটা সিপিএম নেতার

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করে পালটা লেখেন, আর একটু কষ্ট করে বিবেকানন্দ চর্চা করলে গরুর মাংস খাওয়ায় কোনও আপত্তি থাকত না ।

Bikash Ranjan Bhattacharya
বাড়ির সামনে 'পর্ক উৎসব' পালনের পালটা দিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (সংগৃহীত ও নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 4:34 PM IST

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কলকাতা, 7 জুন: প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে 'পর্ক উৎসব' তথা শুয়োরের মাংস খাওয়ার উৎসবের আয়োজন করলেন একদল যুবক । জয়জিত ভট্টাচার্য নামে এক যুবক নিজস্ব সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন । ঘটনার একদিন বাদে সামাজিক মাধ্যমেই পালটা কটাক্ষ করেছেন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।

মূলত শনিবার সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আইনজীবীকে শুয়োরের মাংস খাওয়ার উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য বারবার আহ্বান করছেন একদল যুবক । যদিও তাতে তাঁরা সাড়া পাননি ।

Pork Festival
অরাজনৈতিক হিন্দু সংগঠন 'জাতির কথা' এটির আয়োজন করে (সামাজিক মাধ্যম থেকে সংগৃহীত)

সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে 'সনাতনী' পরিচয় দেওয়া জয়জিত ভট্টাচার্য বলেন, "গোমাংস খেয়ে 'সেকিউলারিজম' দেখানো বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে শনিবার শূকরের মাংস খেয়ে 'পর্ক ফেস্টিভ্যাল' করলাম । আমরা অরাজনৈতিক হিন্দু সংগঠন, 'জাতির কথা' । আমাদের সঙ্গে এই 'পর্ক ফেস্টিভ্যাল'-এ শূকরের মাংস খেয়ে উনি একটু খাদ্যের ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিতে পারতেন । কিন্তু কম-রেড বিকাশ তো এলেনই না । বিকাশ কাকুর কি পেট খারাপ, নাকি শূকর খেলে সেলিম 'ভাইজান' বিকাশ কাকাকে কান ধরে ওঠবোস করাবে?"

Pork Festival
'পর্ক উৎসব'-এ মাতলেন একদল যুবক (সামাজিক মাধ্যম থেকে সংগৃহীত)

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "বিকাশ ভট্টাচার্য 'কাকুকে' আমরা কতবার ডাকলাম, ও কম-রেড কাকু, একটু আসুন, আমাদের সঙ্গে শূকরের মাংস খেয়ে লাল সেলামের সর্বহারা বিপ্লব করুন, কিন্তু ওনার মনে হয় সত্যিই শূকরের গন্ধেই পেট খারাপ করে এক্কেবারে.......ইসসস! ফেসবুকের কম-রেডদের আর তাদের 'দুধেল ভাইজানদের' কিন্তু ভীষণ গায়ে জ্বালা ধরেছে, ওদের একটু BURNOL বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, নয়তো লেনিনের আত্মা মার্ক্সলোক থেকে আবার আমাদের অভিশাপ দেবে!!!"

Pork Festival
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ি (সামাজিক মাধ্যম থেকে সংগৃহীত)

সামাজিক মাধ্যমেই এই ঘটনার পালটা জবাব দিয়েছেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । তিনি রবিবার লেখেন, "সমাজ মাধ‍্যমে একটি পোস্ট দেখে খুব উল্লসিত হলাম । কিছু সনাতনী দাবিদার অসনাতনী পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার বাড়ির সামনে এসে শুয়োরের মাংস খেয়ে পর্ক উৎসব পালন করলেন । তাঁরা প্রমাণ করলেন সনাতনী হলে শুয়োর খেতে আপত্তি নেই ।"

তিনি আরও লেখেন, "আর একটু কষ্ট করে বিবেকানন্দ চর্চা করলে গরুর মাংস খাওয়ায় কোনও আপত্তি থাকত না । অবশ্য ওদের মতে বিবেকানন্দ হয়তো হিন্দু সনাতনী নয় । আমি ওই সব সনাতনীদের অভিনন্দন জানাই । খুব সহজেই তারা তাদের চরিত্র প্রকাশ করেছে ।"

TAGGED:

PORK FESTIVAL
BEEF CONTROVERSY
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
পর্ক উৎসব
BIKASH RANJAN BHATTACHARYA

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