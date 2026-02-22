অধঃপতন হলে এরকম অনেক বাহানা থাকে, তৃণমূলে যোগ দিতেই প্রতীক উরকে নিশানা বিকাশরঞ্জনের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রতীক উর রহমান ৷ এবার তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যসভার সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।
Published : February 22, 2026 at 7:39 AM IST
মেদিনীপুর, 22 ফেব্রুয়ারি: অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান এবং একই সঙ্গে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে শনিবার প্রতীক উর রহমানকে নিশানা করলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ তাঁর কথায়, "অধঃপতন হলে এরকম অনেক বাহানা থাকে ।"
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রতীক উর রহমান ৷ এবার তাঁকেই তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিএম রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "কারও অধঃপতন হলে তার অনেক বাহানা থাকে । গাছে একটা আম ধরতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু পড়তে এক সেকেন্ডও লাগে না । যার আদর্শগত নীতিগত রাজনৈতিক অধঃপতন হয়েছে সে এখন না-না রকম বাহানা দেবে ৷ যা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয় । অধঃপতিত মানুষের সম্পর্কে কোনও কথা বলা উচিত না ।"
এদিন মেদিনীপুর কোর্টের আইনজীবী প্রয়াত অলোক মণ্ডলের স্মরণসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন বিকাশবাবু । সেখানেই প্রতীক উর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷
প্রতীক উরের সঙ্গেই দলবদলের জল্পনায় উঠে এসেছিল দীপ্সিতা বা সৃজনের নামও ৷ তাঁরাও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যেতে পারেন বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল ৷ এদিন সেই জল্পনা উড়িয়ে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, "কেউ পদত্যাগ করছে না ৷ যাঁরা পদত্যাগ করছেন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে নিজেদের হীনতার পরিচয় দিচ্ছেন । রাজনৈতিক বোধ তাঁদের এখনও জন্মায়নি ।"
একই সঙ্গে, এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য ৷ বিচারকদের SIR-এ যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই রাজ্য সরকারের প্রশাসনের উপর কারও কোনও ভরসা নেই ৷ আপদমস্তক দুর্নীতিপরায়ণ এই প্রশাসন তারা আইন ও নিয়ম মেনে কোনও কাজ করেন না । তার পরিণতি হল এই । SIR-এর ক্ষেত্রেও আগে কোনও ধরনেরই সমস্যা হয়নি কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে অনুপ্রবেশের গল্প তৈরি করেছিল । এখন সেটাকে নিয়েই বিজেপি খেলছে । উনি আর বিজেপি এখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মকওয়ার্ক করছে ৷ সাধারণ মানুষগুলো বঞ্চিত হচ্ছে, যার সম্পূর্ণ দায় মমতার ।"
তিনি উল্লেখ করে বলেন, "DA মামলায় DA কীভাবে দেওয়া হবে তার জন্য তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়োগ করেছে সুপ্রিম কোর্ট । কারণ কোটি কোটি টাকা খরচা করে মামলা করা বেকার ৷ তাই তারা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়োগ করেছেন ।"