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সুপ্রিম কোর্ট মানুষের শেষ ভরসার জায়গা, সেটাও ওরা নষ্ট করছে! প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে বিস্ফোরক বিকাশ

আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বি গেটের সামনে ।

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কলকাতা হাইকোর্টে ধিক্কার মিছিল আইনজীবীদের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 3:11 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে ধিক্কার মিছিল বের করলেন আইনজীবীরা । আর সেই মিছিল থেকেই এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে দেশের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷

এদিন তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট মানুষের শেষ ভরসার জায়গা । সেই ভরসার জায়গাটা ওরা নষ্ট করছে । এখন প্রধান বিচারপতি বলছেন, সময় নষ্ট করবেন না । কতটা নির্মম হলে...। আপনাদের মনে থাকতে পারে, কোভিডের সময় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট, বলেছিল মাথা ব্যাথা । পরে অবশ্য ভুল সংশোধন করে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল । আমি জানি, মাঝরাতে কোর্ট বসানো যায় পুঁজিপতিদের স্বার্থে, ক্ষমতাবানদের স্বার্থে ৷ আর ছাত্র-যুবদের উপর আক্রমণ হলে বিবেচনার জায়গা নেই । এই ভাবেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে । এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ ৷"

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কলকাতা হাইকোর্টে ধিক্কার মিছিল আইনজীবীদের (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, দিন দুয়েক আগে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীরা যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের ভিডিয়ো দেখাতে চাইলে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা এই ভিডিয়ো দেখতে আগ্রহী নই ৷ আমাদের কাছে সময় নেই ৷ আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না ৷" মামলাকারী আইনজীবী ফের উল্লেখ করেন, পুলিশ পড়ুয়াদের মারধর করেছে এবং তিনি আবারও ভিডিয়োর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ৷ তখন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আমাদের সময় নষ্ট করবেন না ৷ আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না ৷"

বৃহস্পতিবারের প্রতিবাদ মিছিলে কেন্দ্রের শাসকদলেরও তীব্র সমালোচনা করেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ বিজেপির সরকারকে স্বৈরাচারী বলে তোপ দেগে তিনি বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করতে চাইছে কেন্দ্র ৷ বিকাশরঞ্জনের কথায়, "2014 সালের পর যারা ক্ষমতায় এসেছে, তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এটাই থেকেছে যে, সংবিধানটা পালটে দাও । সেই প্রচেষ্টার কারণে দেশের যত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মাথায় হিন্দু রাষ্ট্র মতাবলম্বীদের বসিয়ে দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে । গোটা দেশে এসআইআরের নামে তিন কোটি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গেই 35 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে । তাই আমরা বলছি, আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সংবিধান ও সংবিধানের যে মূল্যবোধ রয়েছে, তাকে রক্ষা করা ।"

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের হকার উচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ছাত্র-যুবদের উপর আক্রমণের ছবি-ভিডিয়ো দেখে এত আন্দোলন হচ্ছে ৷ একইরকম ভাবে আক্রমণ চালানে হয়েছে হকারদের উপরও ৷ পাশাপাশি বিকাশরঞ্জন এদিন মুখ খুলেছেন বারুইপুর-কাণ্ডে রাজ্যের সাম্প্রতিক অনকাউন্টার নিয়েও ৷ তাঁর কথায়, "সমস্ত জায়গা থেকে হকারদের উচ্ছেদ করার ঘটনা আমরা পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও দেখিনি । যে পরিকাঠামোগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আদানি ও আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । সাক্ষীকে খুন করে দেওয়া হচ্ছে এনকাউন্টারের নামে । এগুলো ইংরেজ আমলে হতো । এই সবের প্রতিবাদে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি ।"

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে ছাত্র ও যুবদের উপর 'পুলিশি আক্রমণের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে এদিন যোগ দেন বাম, তৃণমূল ও কংগ্রেসপন্থী আইনজীবীরা । আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বি গেটের সামনে । সেখান থেকেই ধিক্কার মিছিলে অংশ নেন আইনজীবীরা ।

TAGGED:

BIKASH RANJAN BHATTACHARYA
CJP PROTEST
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
প্রধান বিচারপতি
BIKASH RANJAN REACTS TO CJI COMMENT

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