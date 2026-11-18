মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলছে বিচার ব্যবস্থা ! অভিষেক-আবহে মত বিকাশের
Bikash on Contempt of Court: প্রবীণ আইনজীবী মনে করেন বিচার ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতির জেরে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠছেন । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন।
Published : November 18, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আদালত অবমাননার মুখে পড়েছেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় । তাঁর বিরুদ্ধে নোটিশ জারি হয়েছে । আগামী 15 দিনের মধ্য়ে তাঁকে জানাতে হবে কেন আদালত তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে না । তবে নোটিশ পাওয়ার পরও আক্রমণের রাস্তা থেকে সরে আসেননি সাংসদ ।
এই ঘটনা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষেরল আস্থা যে কমছে তা মেনে নিয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । এই প্রবীণ বামনেতা ইটিভি ভারতকে জানালেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচারপতি নিয়োগের (কলেজিয়াম) পদ্ধতিতে বদল আনার চেষ্টা করে। তারপর থেকেই মানুষের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা চোখে পড়ার মতো হারে বাড়ছে । শুধু তাই নয়, সাধারণের একটা অংশ বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেও মনে করেন বিকাশ ।
অভিষেকের প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছিল বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে। প্রথমেই তিনি বলেন, "এটা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। যা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা অবমাননার নোটিশ ইস্যু করে দিচ্ছে। আদালত যা করবে সেটা তাদের বিষয়। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।"
কিন্তু আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্য হয়েও অভিষেক যেভাবে বিচার ব্যবস্থার দিকে বারবার আঙুল তুলছেন এবং প্রকাশ্যে সরব হচ্ছেন সেটা কতটা সঠিক কাজ? বিকাশ বলেন, "একজন সাংসদ কি করেছেন আর কি করেছেন না সেটার বিচার পরে হবে । এখনই আমি কোনও মন্তব্য করছি না।"
আদালতের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই নানা সময় প্রশ্ন তোলেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু সুবিচারের সব রাস্তা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আদালতই একমাত্রা গন্তব্য বলে মনে করেন দেশের নাগরিকরা। বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে সেই বিশ্বাসের উপর কোথাও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কি ? বিকাশ বলেন, "সে তো বটেই। আদালতেরও কিছুটা দুর্বলতা আছে। বিচার করার বিষয় মানুষের মধ্যে অনাস্থা তৈরির প্রবণতা চলছে। সেটা শুরু করেছেন মোদি, ক্ষমতায় আসার পর। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি নেওয়ার চেষ্টা তাঁর সরকার করছে তা থেকেই এই সমস্ত বিসদৃশ ব্যাপার তৈরি হচ্ছে।"
এই অনাস্থার প্রবণতা কি মানুষের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে ? উত্তরে আইনজীবী বলেন, "আনাস্থার প্রবনতা বাড়বেই। মানুষ ক্রমশ বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষে প্রায় 40 শতাংশ বিচারপতির পদ ফাঁকা। সেটা পূরণ হচ্ছে না। বিচার হচ্ছে না। মানুষ ক্ষুব্ধ হবেই।"
বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরির বিষয়টি কি পরিকল্পিত ? বিকাশের কথায়, "আমি সবসময় বলি গোটাটাই পরিকল্পিত। অবশ্যই পরিকল্পিত। কোনও কিছুই হঠাৎ ঘটে যায় না।" তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্যকে কি তিনি সমর্থন করেন ? উত্তরে প্রবীণ আইনজীবীর জবাব, "আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে কথা বলতে রাজি নই।"
সমস্য়ার সূত্রপাত বেশ কয়েকমাস আগে । রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অভিষেকের নিরাপত্তা কমিয়ে দেয় নতুন সরকার । এরপর থেকে বিভিন্ন সময় তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়েছে বলে দাবি অভিষেকের । এই মর্মে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । কিন্তু তাঁর অভিযোগ মামলার শুনানি হচ্ছে না । এ নিয়ে সংবাদমাধ্য়মে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে বেশ কয়েকটি মন্তব্য় করেন অভিষেক ।
আর তার ফলে সাংসদের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য় সরকার । শুনানিতে গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অভিষেকের আইনজীবীকে তোপ দেগে বলেন, সাংসদ আগে তালিকা দিয়ে বলুন কোন কোন বিচারপতি বিজেপির । আর কোন কোন বিচারপতি তৃণমূলের । মামলার পরের শুনানি হয় গতকাল, মঙ্গলবার । সেখানেই বিচারপতি রাও শো-কজ নোটিশ জারি করে জানতে চান কেন অভিষেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ।
তবে তাতেও যে তিনি দমছে না তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক । তিনি বলেন, "দেশজুড়ে বিজেপি নেতারা আদালত অবমাননা করলেও তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আমার ক্ষেত্রে 4-6দিনেই শো-কজের নোটিশ দেওয়া হয়। অথচ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছিলেন, দেশে ধর্মযুদ্ধ লাগানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট দায়ী। ত্রিপুরায় বিপ্লব দেব বলেছিলেন, আদালত যাই রায় দিক না কেন শেষমেষ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন ঠিক করবে কাকে গ্রেফতার করবে। এই সমস্ত মন্তব্যের পরেও তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কোন নোটিশ হয়নি।"