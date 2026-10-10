SIR-বিরোধী কনভেনশনে প্রকাশ রাজ-অশোক লাভাসা ! অনুমতি বাতিলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ বিকাশরঞ্জনদের
Anti-SIR convention in Kolkata: কর্মসূচি বাতিলের পথে না-হেঁটে গণশক্তি ভবনের পাশের খোলা প্রাঙ্গণেই কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাগরিক মঞ্চ ।
Published : October 10, 2026 at 9:27 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: এসআইআর বাতিল এবং সাংবিধানিক ন্যায়বিচারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক মঞ্চের ডাকা গণকনভেনশন ঘিরে বিতর্ক । আগামী 13 অক্টোবর কলকাতার কলা মন্দিরে কনভেনশন আয়োজনের কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তবে প্রয়োজনে খোলা প্রাঙ্গণেই সেই কনভেনশন হবে বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন আমলা জহর সরকার, অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং অধ্যাপক অশোকনাথ বসু । কনভেনশনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং অভিনেতা প্রকাশ রাজ ।
কনভেনশনের জন্য বুকিংয়ের 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা জমা দেওয়ার পরেও কেন অনুমতি বাতিল করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা । তবে কর্মসূচি বাতিলের পথে না-হেঁটে গণশক্তি ভবনের পাশের খোলা প্রাঙ্গণেই কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাগরিক মঞ্চ । তাদের অভিযোগ, শুধু কলা মন্দির নয়, সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত অ্যাকাডেমির অনুমতিও বাতিল করা হয়েছে । আয়োজকদের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হবে, এই কারণ দেখিয়েই তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি ।
সাংবাদিক সম্মেলনে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "নাগরিক কনভেনশনের জন্য কলা মন্দিরের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে । তাই এই খোলা প্রাঙ্গণেই হবে সভা । কোনওভাবেই আমাদের কথা আটকে রাখা যাবে না ।"
এসআইআর প্রক্রিয়া এবং দিল্লিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে পুলিশের পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, মানুষের আন্দোলনের চাপে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের অবস্থানে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে । তাঁর অভিযোগ, এসআইআরকে নাগরিকত্বের সঙ্গে যুক্ত করে প্রান্তিক মানুষের অধিকার খর্ব করার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার কারণে রেশন-সহ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকেও বহু মানুষ বঞ্চিত হতে পারেন বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের আরও অভিযোগ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হওয়া নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া এখন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে । দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের যাতায়াত ও আটকের ঘটনা তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন করেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকারকে কে দিয়েছে ?
এদিন প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন আমলা জহর সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ার আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁর দাবি, নির্বাচন সংক্রান্ত নানা কাজে যুক্ত থাকলেও এই ধরনের প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর আগে হয়নি । তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে এসআইআরের সাংবিধানিক বৈধতার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হিসেবে দেখা উচিত নয় ।
জহর সরকারের অভিযোগ, ভোটার তালিকার সংশোধনের সঙ্গে নাগরিকত্বের প্রশ্নকে জুড়ে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে । বিশেষ করে ফর্ম 6 পূরণের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের নাম ভোটার তালিকায় ছিল কি না, সেই সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি আপত্তি জানান । তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে ।
বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম 6 জমা দেওয়ার কথা বলা এবং ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া আশঙ্কার বিষয়টিও নাগরিক কনভেনশনে তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে জহর সরকারের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ঠিক কতজন অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার স্পষ্ট হিসাব সামনে আনা হোক ।
অধ্যাপক অশোকনাথ বসুর বক্তব্য, সরকার কোনও সিদ্ধান্ত ভুল নিলে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার নাগরিক সমাজের রয়েছে । তাঁর কথায়, সংবিধানই মানুষকে সেই অধিকার দিয়েছে । দিল্লিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান । অন্যদিকে, অধ্যাপক পবিত্র সরকার অনুমতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, কীভাবে একতরফাভাবে ধরে নেওয়া হল যে এই কনভেনশন সরকারের বিরুদ্ধে, তা স্পষ্ট নয় । তাঁর মতে, এই ধরনের পদক্ষেপের মধ্যে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ।
আয়োজকদের দাবি, সাংবাদিক সম্মেলনের স্থান বাতিলের বিষয়ে তাঁদের চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, কর্মসূচিটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে । তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশেই দুই জায়গায় অনুমতি বাতিল করা হয়েছে ।
এসআইআর, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা, নাগরিক অধিকার এবং সাংবিধানিক ন্যায়বিচার - এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে 13 অক্টোবরের গণকনভেনশন আয়োজন করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক মঞ্চ । কলা মন্দিরে অনুমতি বাতিলের পর খোলা প্রাঙ্গণে কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক ও নাগরিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ।
আয়োজকদের বক্তব্য, সভার স্থান বদলালেও তাঁদের আন্দোলন থামছে না । বরং নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার রক্ষার দাবিকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য । এখন নজর 13 অক্টোবরের কনভেনশনের দিকে - যেখানে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলন এবং সাংবিধানিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে কী বার্তা উঠে আসে, তা দেখার অপেক্ষায় রাজনৈতিক ও নাগরিক মহল ।