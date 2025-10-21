বিপুল পরিমাণ মাদক ও জাল নোট উদ্ধার মালদায়, গ্রেফতার বিহারের মহিলা-সহ 4

বিপুল পরিমাণ মাদক ও জাল নোট উদ্ধার মালদায়, গ্রেফতার বিহারের মহিলা-সহ 4
Published : October 21, 2025 at 5:14 PM IST
মালদা, 21 অক্টোবর: উৎসব মরশুমের সুযোগ নিয়ে তৎপর হয়েছে চোরাকারবারির দল ৷ এই দলে যেমন পুরুষ রয়েছে, তেমনই রয়েছে মহিলারাও ৷ অল্পবয়সি ছেলেরাও অন্ধকার জগতের কারবারে হাত পাকাচ্ছে ৷ দীপাবলি উৎসবের মধ্যে তার প্রমাণ মিলেছে মালদায় ৷ কোথাও নিষিদ্ধ মাদক, কোথাও আবার জাল নোট ৷ বেআইনি সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে পুজোর মরশুমে ধরা পড়েছে চার পাচারকারী ৷
সোমবার ভোরে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করতে গিয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন এক মহিলা ৷ নাম কাঞ্চনদেবী ৷ বয়স 35 বছর ৷ বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলার রামপুর এলাকায় ৷ বৈষ্ণবনগরের খেজুরিয়া ঘাট এলাকার মাইতি মোড়ে তাঁকে ধরে ফেলে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ৷ ধৃত কাঞ্চনদেবী একটি টোটোতে চেপে পিটিএস মোড় যাচ্ছিলেন ৷ আগাম খবরের ভিত্তিতে আগে থেকেই সেখানে জাল পেতে রেখেছিলেন পুলিশকর্মীরা ৷
প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সদুত্তর না-পেয়ে মহিলা পুলিশকর্মীরা কাঞ্চনদেবীর সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালান ৷ উদ্ধার হয় এক কিলো 343 গ্রাম ব্রাউন সুগার ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য এক কোটি 40 লাখ টাকা ৷ এরপরেই কাঞ্চনদেবীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ মালদা জেলা আদালতের অনুমতিক্রমে পাঁচদিনের হেফাজতে নিয়ে তাঁকে দফায় দফায় জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷
বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কাঞ্চনদেবীকে প্রাথমিক জেরাতেই বেরিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক মাদক কারবারের বেশ কিছু তথ্য ৷ জানা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়ারা এখন মাদক পাচারে গরিব ঘরের মহিলাদেরই ক্যারিয়ার হিসাবে নিশানা করছে ৷ মোটা টাকার লোভে তাঁদের এই ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্তগুলিতে জেলা পুলিশের চেক পোস্ট থাকলেও সেখানে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা মহিলাদের তুলনায় পুরুষদেরই বেশি তল্লাশি চালান ৷ সেই সুযোগটাই নিতে চাইছে মাদকচক্রের লোকজন ৷ পাচারকারীদের এই নয়া নকশার সন্ধান পাওয়ার পর এখন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷
গতকাল মাদক উদ্ধারে সাফল্য পেয়েছে রেল পুলিশও ৷ কালিয়াচক থেকে বিহারে পাচারের আগে দুই কারবারিকে গ্রেফতার করেছে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের নাম সহদত হোসেন ও হায়দার আলি৷ দু’জনেই কালিয়াচক থানার ইন্দো-বাংলা সীমান্তের চরি অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ ধৃতদের হেফাজত থেকে 306 গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে রবিবার রাতেই খবর পাওয়া যায়, সোমবার মালদা কোর্ট স্টেশন দিয়ে বিহারে মাদক পাচার করা হবে ৷ সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল সকাল থেকে মালদা কোর্ট স্টেশনে নজরদারি চালানো হচ্ছিল ৷ অবশেষে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুই যুবককে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন রেল পুলিশকর্মীরা ৷ তাঁরা ওই দুই যুবককে জেরা শুরু করেন ৷ একসময় দু’জনকে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তখনই তাদের সঙ্গে থাকা তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার বেরিয়ে আসে ৷ তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷
এদিকে, গতকাল জাল নোট উদ্ধারেও সাফল্য পেয়েছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ৷ নিজস্ব সূত্রে খবর পেয়ে সন্ধে নাগাদ পিটিএস মোড় সংলগ্ন এলাকায় জাল পাতেন পুলিশকর্মীরা ৷ সেই জালে ধরা পড়ে 19 বছর বয়সি মাঞ্জারুল ইসলাম নামে এক যুবক ৷ তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানারই জয়েনপুর সংলগ্ন সুকপাড়া গ্রামে ৷ তার হেফাজত থেকে 16 বান্ডিল 500 টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ উদ্ধার হয় 1570টি অর্থাৎ সাত লাখ 85 হাজার টাকার জাল নোট ৷ সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে মঙ্গলবার জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, "পুলিশের তৎপরতাতেই চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে সাফল্য মিলছে ৷ প্রতিটি ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে ৷"