হোটেলের ঘরে পড়ে দ্বিতীয় স্ত্রী’র দেহ, সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে 'পলাতক' স্বামী

মৃত মহিলা এবং তাঁর স্বামী বিহারের বাসিন্দা ৷ স্ত্রীকে খুন করে ওই ব্যক্তি গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে সন্দেহ পুলিশের ৷

WOMAN BODY RECOVERED
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 8:10 PM IST

শিলিগুড়ি, 26 অক্টোবর: শুক্রবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলের বন্ধ ঘর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয় ৷ সেই ঘটনায় রবিবার পরিবারের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হল ৷ জানা যায়, পূজা দাস (25) নামে ওই মহিলা বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা ছিলেন ৷ তিনি স্বামী এবং সন্তানের সঙ্গে এই হোটেলে উঠেছিলেন ৷ তবে, ওই ব্যক্তি ঘটনার দিন থেকে শিশু-সহ পলাতক বলে অভিযোগ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর ওই মহিলা গত 22 অক্টোবর সকালে এক পুরুষ এবং একটি শিশুর সঙ্গে ওই হোটেলে আসেন ৷ প্রথম দু’দিন সবই স্বাভাবিক ছিল ৷ কিন্তু, 24 অক্টোবর শুক্রবার সকালে ওই ব্যক্তি হোটেলের রিসেপশনে আসেন এবং একটি গাড়ি বুক করতে বলেন বাড়ি ফেরার জন্য ৷ এই বলে তিনি বাচ্চাটিকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান ৷

কিন্তু, তারপর থেকে ওই ব্যক্তি আর হোটেলে ফেরেননি ৷ এমনকি ওই মহিলাও হোটেলের ঘর থেকে বের হননি ৷ সন্দেহ হওয়ায় হোটেলের কর্মীরা কর্তৃপক্ষকে খবর দেন ৷ এরপর হোটেল কর্তৃপক্ষ নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে ৷ দেখা যায় বিছানার উপর মহিলার নিথর দেহ পড়ে আছে এবং তাঁর নাম-মুখ থেকে ফ্যানা বেরোচ্ছে এবং গলায় দাগ রয়েছে ৷

Woman Body Recovered
শিলিগুড়ির এই হোটেলের ঘর থেকেই উদ্ধার হয় মহিলার দেহ ৷ (নিজস্ব ছবি)

দেহ উদ্ধার করে পুলিশ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য ৷ এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহিলার সঙ্গে থাকা ওই ব্যক্তি তাঁর স্বামী ৷ আর সঙ্গের শিশুটি তাঁদের সন্তান ৷ ওই ব্যক্তির এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশ এই ঘটনায় হোটেলের এবং তার আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে মহিলার খুনে তাঁর স্বামীকেই সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা ৷ আর তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে কীভাবে সেখান থেকে পালিয়েছেন, তা জানতে এলাকার রাস্তা বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, তাঁর সঙ্গে শিশুটি রয়েছে বলে খুব সাবধানে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তাই ওই ব্যক্তির পরিচয় গোপন রেখেছেন তদন্তকারী ৷

এ নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ওই মহিলাকে খুন করেছে তাঁর সঙ্গে থাকা ওই ব্যক্তি ৷ যাঁকে আমরা ওই মহিলার স্বামী বলেই মনে করছি ৷ ওই ব্যক্তির খোঁজে আমরা তল্লাশি শুরু করেছি ৷ অভিযুক্তকে ধরতে পারলেই খুনের কারণ জানা সম্ভব হবে ৷"

তবে, হোটেলে জমা দেওয়া পরিচয়পত্রের ঠিকানা থেকে কাটিহারে মৃতের পরিবারের কাছে খবর পাঠানো হয় ৷ এ দিন পরিবারের সদস্যরা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছান ৷ তার পরেই দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷

