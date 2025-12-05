রতুয়ায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রকে খুনের অভিযোগ, তিন বন্ধুকে হেফাজতে নিল বিহার পুলিশ

রতুয়ায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রকে খুনের অভিযোগ, তিন বন্ধুকে হেফাজতে নিল বিহার পুলিশ
নিহতের নাম অঙ্কুর সরকার৷ সোমবার বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি৷ পরেরদিন দেহ উদ্ধার হয় বিহারের একটি স্কুল থেকে৷
Published : December 5, 2025 at 7:02 PM IST
মালদা, 5 ডিসেম্বর: অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র 1 ডিসেম্বর সন্ধে থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়৷ পরদিন বেলা 12টা নাগাদ তার দেহ উদ্ধার হয় বিহার৷ সেখানকার কাটিহার জেলার আমদাবাদ থানার বিনোদটোলা গ্রামে রয়েছে আনন্দমার্গ গুরুকূল প্রাথমিক বিদ্যালয়৷ ওই স্কুলের সেফটি ট্যাংক থেকে দেহ উদ্ধার হয়৷
আমদাবাদ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে৷ সেই ঘটনায় অভিভাবকদের সন্দেহের নিশানায় ছিল নিহত কিশোরের তিন বন্ধু৷ তাঁদের সেই সন্দেহই পরে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে৷ শুক্রবার পুলিশি জেরায় তিনজন স্বীকার করে নিয়েছে, তারাই ওই কিশোরকে মারধর করে আনন্দমার্গ স্কুলের সেফটি ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল৷
এই স্বীকারোক্তির পর মালদা জেলা পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয় আমদাবাদ থানার পুলিশের সঙ্গে৷ এদিনই ওই থানার পুলিশ তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিহার চলে গিয়েছে৷ তিনজনের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষজন৷ ঘটনাটি মালদার রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগবন্ধুটোলা গ্রামের৷
নিহত কিশোরের নাম অঙ্কুর সরকার৷ বয়স 15 বছর৷ এলাকায় রাজ নামে পরিচিত ছিল সে৷ জগবন্ধুটোলা গ্রামে তাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের বসবাস৷ তাদের বাড়ি থেকে বিহারের দূরত্ব মেরেকেটে 300 মিটার৷ তাকে খুনের ঘটনায় যে তিনজনকে বিহার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই নাবালক৷ দু’জন দশম শ্রেণির ছাত্র এবং একজন স্থানীয় উদয়পুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিল৷ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর সে আর পড়াশোনা করেনি৷ অন্য ক্লাসের হলেও তারা চারজন ছিল খুব ভালো বন্ধু৷ সমসময় একই সঙ্গে তাদের দেখা যেত৷
অঙ্কুরের বাবা চন্দন সরকার বলছেন, “সোমবার 1 তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমার ছেলেকে ওরা বিহার নিয়ে গিয়েছিল৷ বিনোদটোলা গ্রামে একটি বিয়েবাড়িতে ওদের নিমন্ত্রণ ছিল৷ সেদিন সন্ধে সাড়ে ছ’টায় আমি অঙ্কুরকে ফোন করি৷ কিন্তু ওর ফোন সুইচ অফ ছিল৷ রাত ন’টা পর্যন্ত আমি ওকে বারবার ফোন করে গিয়েছি৷ ছেলের সঙ্গে একবারও কথা বলতে পারিনি৷ রাতে বাকি তিনজনকে গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে দেখি৷ ওদের বলি, ওরা যেন অঙ্কুরকে ফোন করে৷ আমার কথায় ওরা অঙ্কুরকে ফোনও করে৷ আমাকে জানায়, ছেলের ফোন সুইচ অফ৷’’
চন্দন সরকার আরও বলেন, ‘‘মঙ্গলবার দুপুরে খবর পাই, বিনোদটোলা গ্রামের কয়েকটি বাচ্চা স্কুলের সেফটি ট্যাংকের কাছে একটি ফোন দেখতে পেয়েছে৷ খবর পেয়ে আমরা সেখানে ছুটে যাই৷ সেফটি ট্যাংকের ঢাকনা খুলতেই দেখি, ভিতরে অঙ্কুর পড়ে রয়েছে৷ সেখান থেকে ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়৷ পরে বিহার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়৷ আমরা নিশ্চিত ওই তিন বন্ধুই আমার ছেলেকে মেরেছে৷ তাই আজ সকালে ওদের তিনজনকে আমি স্থানীয় মহানন্দটোলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে যায়৷ সেখানে পুলিশি জেরায় তারা স্বীকার করে নেয়, তারা অঙ্কুরকে মারধর করে সেফটি ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল৷ সেখান থেকে বিহার পুলিশ ওদের সে’রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে৷”
একই বক্তব্য অঙ্কুরের মা পূজামালা মণ্ডল সরকারেরও৷ তিনি বলেন, “সেদিন ছেলের ফোনে দু’বার ফোন করেছি৷ ফোন বেজে গেলেও ও ধরেনি৷ তারপরেই ওর ফোন সুইচ অফ হয়ে যায়৷ তারপর থেকে আর ওর ফোন খোলেনি৷ আমি ওর বন্ধুদেরও বলি, ওরা যেন অঙ্কুরকে ফোন করে৷ কিন্তু ওরাও জানায়, ছেলের ফোন সুইচ অফ হয়ে রয়েছে৷ পরদিন বেলা 12টার পর আমি খবর পাই, বিনোদটোলা গ্রামের কিছু বাচ্চা আনন্দমার্গ স্কুলের কাছে একটি আমবাগানে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে৷ রক্তের চিহ্ন ধরে আমরা স্কুলের সেফটি ট্যাংকের কাছে পৌঁছোই৷ সবাই ট্যাংকের ঢাকনা খুলে দেখতে বলে৷ তখন ওই তিন বন্ধুর একজন ট্যাংকের ঢাকনা খোলে৷ সে জানায়, ট্যাংকের ভিতর রাজ পড়ে রয়েছে৷ ওই তিনজনই আমার ছেলেকে খুন করেছে৷ আমি ওদের ফাঁসি চাই৷”
এলাকার বাসিন্দা ক্ষিতীশ সরকারের বক্তব্য, “সেদিন বিনোদটোলা গ্রামের ওই বিয়েবাড়িতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল৷ আমি সেখানে ওদের চারজনকে একসঙ্গে দেখেছি৷ পরে রাজের বাবা-মা আমার বাড়িতে গিয়ে বলে, ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না৷ তখন আমি ওই তিনজনের বাড়িতে যাই৷ ওরাও বাড়িতে ছিল না৷ আমি ভেবেছিলাম, হয়তো রাতে ওরা বিয়েবাড়িতেই আছে৷ সকাল হলে ফিরে আসবে৷ আমি রাতে ঘুমিয়ে পড়ি৷ পরদিন সকালে জানতে পারি, রাজের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি৷ পরে খবর পাই, বেলা 12টা নাগাদ রাজের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে৷ ওরা তিনজনই রাজকে খুন করেছে৷”
মালদা জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, “এই ঘটনায় মহানন্দটোলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ তার ভিত্তিতে রতুয়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ এই ঘটনায় তিন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে৷ জেরার জন্য বিহারের আমদাবাদ থানার পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়েছে৷ যেহেতু মৃতদেহটি বিহার রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে, তাই সেখানকার পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে৷ আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি তদন্ত শেষ করা যাবে৷”