বিহারে ভুয়ো মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন, দক্ষিণ 24 পরগনায় দুই চিকিৎসকের চাকরি বাতিল

বিহারে ভুয়ো মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন, দক্ষিণ 24 পরগনায় দুই চিকিৎসকের চাকরি বাতিল
বিহার কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন চিঠি দিয়ে জানায়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভুয়ো।
Published : September 25, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বিহার কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করানোর অভিযোগ উঠেছিল দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। তদন্তের পর দক্ষিণ 24 পরগনায় ওই দুই চিকিৎসকের চাকরি বাতিল করল স্বাস্থ্য দফতর। জানা গিয়েছে, ওই দুই ভুয়ো চিকিৎসক শেখ উন্মেষ হাসান এবং উত্তম মাইতি। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকে দু’জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় গোটা বিষয়টির বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বিহার কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের রেজিস্ট্রারের তরফে 11 সেপ্টেম্বর একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠিতেই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটকে ভুয়ো বলে জানানো হয়। অর্থাৎ, যে নথির ভিত্তিতে ওই চিকিৎসকরা পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলেন, তার বৈধতা নেই।
স্বাস্থ্য দফতরের নথি অনুযায়ী, বিহারে ওই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভুয়ো বলে চিহ্নিত হওয়ার পর তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে করা রেজিস্ট্রেশনও অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের সহকারি রেজিস্ট্রারের তরফে সল্টলেকের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এফআইআর দায়েরের জন্য আবেদন করা হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকেও সংশ্লিষ্ট দুই চিকিৎসককে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছিল। তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং চাকরির সঙ্গে সম্পর্কিত নথিপত্র খতিয়ে দেখার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য দফতরের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই দুই চিকিৎসক হাজিরা দেননি। এরপর বিষয়টি আরও এক ধাপ এগোয়। দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাস্তরের নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসকের কাছে দুই চিকিৎসকের চাকরি বাতিলের অনুমোদন চাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট নথি এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অনুমোদন পাওয়ার পরই তাঁদের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় বলে খবর।
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, ভুয়ো মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রেশনের পর সরকারি চাকরি পাওয়ার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, বিষয়টি নিয়ে থানায় এফআইআর দায়েরের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি গোটা ঘটনায় আইনি তদন্তের পথও খোলা থাকছে।