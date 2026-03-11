পদে বসে সাংবিধানিক মর্যাদাকে লঙ্ঘন অশোভনীয়, মমতাকে কটাক্ষ বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর
পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় পরিবর্তন যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা ৷
চন্দ্রকোনা, 11 মার্চ: সাংবিধানিক পদে বসে সাংবিধানিক মর্যাদাকে লঙ্ঘন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা অশোভনীয় ৷ বাংলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা ৷
বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ৷ যা শুরু হয় 1 মার্চ ৷ সেই যাত্রা বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চন্দ্রকোনার শ্রীনগরে জনসভার মাধ্যমে শেষ হল মঙ্গলবার অর্থাৎ 10 তারিখ সন্ধ্যায় । এই পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচিতে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা, প্রাক্তন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, রাজ্যের যুব সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, শশী অগ্নিহোত্রি-সহ চন্দ্রকোনা বিধানসভা এলাকার বিজেপির বিভিন্ন নেতা কর্মীবৃন্দরা ।
এদিন মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতৃত্বরা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের কটাক্ষ করেন ৷ তাঁরা সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পরিবর্তনের ডাক দেন । তাঁদের কথায়, বিজেপিকে ভোট দিলে সরকারি চাকরি ও নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে গেরুয়া শিবির । বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।
যদিও এদিন প্রধান বক্তা ছিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা । তিনি বিকেল নাগাদ চপারে করে বিহার থেকে মেদিনীপুরে পৌঁছন । এরপর চন্দ্রকোনায় পরির্বতন যাত্রায় যোগ দেন । এদিন তিনি সভা মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেমন শাসকদল তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন, ঠিক তেমনই সভা শেষ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন ।
তিনি বাংলায় ভোট নিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে হারছেন ৷ তাই ভয়ে আছেন ৷ তিনি ভাবছেন যেই অনুপ্রবেশকারীদের উপর নির্ভর করে তিন বাংলার শাসন চালাতেন, তাদের জিন বোতলের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এরকম পরিস্থিতি বিহারেও হয়েছিল কিন্তু ওখানকার জনগণও ভোটে তার জবাব দিয়ে দিয়েছে ৷ 202-এর বেশি সিটে আমরা জিতেছি ৷ বাংলায়ও মাটির ছেলেরা জিতবে এবং মমতাদি যে পাপ করেছে তার ফল পেতে হবে ৷ বাংলাতেও শান্তিতে নির্বাচন হবে ৷ দীর্ঘ বিলম্বের পর আজ যেভাবে মানুষ পুরোপুরি একজোট হয়ে বসে আছে, এটা পুরো বাংলার ভাবকে তুলে ধরছে এবং বাংলা ভারতের সংস্কৃতি ও সংস্কারকে বৃদ্ধি করার সংকল্প নিয়ে ফেলেছে ।"
বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী প্রশ্নেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন ৷ তিনি বলেন, "যেসব অনুপ্রবেশকারীর জন্য মানুষ বাংলাকে বদনাম করছে, সাংবিধানিক পদে বসে সাংবিধানিক মর্যাদাকে লঙ্ঘন করছে, এটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদির জন্য একদম অশোভনীয় । দেশের রাষ্ট্রপতির অপমান করা, নির্বাচন কমিশনারকে কালো পতাকা দেখানো, সংবিধান এবং সাংবিধানিক পদের লোকের ওপর বিশ্বাস না থাকা-এই মানুষগুলো লোকতন্ত্রের রক্ষক নয়, এরা লুটতন্ত্রের রক্ষক এবং অনুপ্রবেশকারীদের, অপরাধীদের এবং দুর্নীতিবাজদের সংরক্ষক । এরকম মানুষ লোকতন্ত্রের হিতৈষী হতে পারে না । জ্ঞানেশ কুমারকে যারা কালো পতাকা দেখিয়েছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত ৷"
পাশাপাশি তিনি বলেন, "বাংলার সংস্কৃতি সংস্কারের উপর আঘাত করা লোকজনকে হারিয়ে বাংলার ভাই ও বোনেরা রাজ্য জয় করবে । সেই সঙ্গে তারা স্বামী বিবেকানন্দের সেই ভবিষ্যৎ বাণীকে সফল করবে । একবিংশ শতাব্দী ভারতের হবে, ভারত বিশ্বগুরু হবে, তার ধ্বজাবাহক বাংলা হবে এবং বাংলার জনতা সেই ধ্বজা পুরো দেশকে গর্বিত করবে ।"
এসআইআর নিয়ে তিনি বলেন, "যখন এসআইআর-এর মাধ্যমে বিহারে অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন সেখানে বাংলার মতো এমন পরিস্থিতি ছিল ৷ কিন্তু আজ বিহারের জনগণ খুশি ৷ কারণ যারা সত্যিই বিহারের মাটিতে জন্ম নিয়েছে, তারা অধিকার পেয়েছে ৷ তেমনটা বাংলায়ও হবে ৷"