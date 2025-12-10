বাঘের খোঁজে বক্সার জঙ্গলে বসছে 450টি ক্যামেরা, উত্তরবঙ্গে শুরু বছরের বৃহত্তম বন্যপ্রাণ শুমারি
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আগামী চার মাস চলবে এই সমীক্ষা ৷ বন দফতরের তরফে সমীক্ষার জন্য বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে ৷
Published : December 10, 2025 at 1:11 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বন্যপ্রাণীদের বর্তমান অবস্থা কী, তা জানতে এবং বক্সার জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে শুরু হল বছরের সবথেকে বড় বন্যপ্রাণী সমীক্ষা । সোমবার থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প (Buxa Tiger Reserve) জুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ নজরদারি ও গণনার কাজ ।
বনদফতর সূত্রে খবর, আগামী চার মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে সমীক্ষা । প্রায় 760 বর্গকিলোমিটার সুবিশাল এলাকা জুড়ে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে । বক্সার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে শুরু করে সমতলের ঘন জঙ্গল, সর্বত্রই চলবে কড়া নজরদারি । তৃণভোজী থেকে শুরু করে মাংসাশী, উভয় প্রকার বন্যপ্রাণীর উপরেই চার মাস চোখ রাখবেন বনকর্মীরা ।
কোন পদ্ধতিতে সমীক্ষা ?
সমীক্ষার মূল হাতিয়ার অত্যাধুনিক 'ক্যামেরা ট্র্যাপ' পদ্ধতি । বনদফতর জানিয়েছে, গোটা জঙ্গলকে 2 বর্গকিলোমিটারের ছোট ছোট গ্রিডে ভাগ করা হয়েছে । বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি লেন্সবন্দি করতে কৌশলগতভাবে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় বসানো হচ্ছে 450টি হাই-রেজোলিউশন ক্যামেরা । শীতের মরশুমে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফল করতে রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমেছে বনদফতর ।
সমীক্ষার দায়িত্বে কতজন বনকর্মী ?
সমীক্ষা পরিচালনার জন্য গঠন করা হয়েছে 60টি বিশেষ দল । প্রতিটি দলে থাকছেন সাতজন করে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত বনকর্মী । সব মিলিয়ে প্রায় 400 বনকর্মী ও আধিকারিক আগামী চার মাস দিনরাত এক করে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে নজরদারি চালাবেন । কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে আধিকারিকরা বলেছেন, প্রতি 7 থেকে 10 দিন অন্তর দলগুলি জঙ্গলে গিয়ে ক্যামেরার ব্যাটারি ও মেমোরি কার্ড পরিবর্তন করবেন । এরপর সংগৃহীত তথ্যের তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ শুরু হবে । ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি বা এনটিসিএ (NTCA)-র নির্দেশিকা মেনেই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সমীক্ষার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ।
সমীক্ষার লক্ষ্য
বনদফতরের আধিকারিকদের মতে, এই দীর্ঘমেয়াদি সমীক্ষার কারণ শুধুমাত্র বাঘ বা অন্য প্রাণীর সংখ্যা গণনা করা নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে আরও গভীর বৈজ্ঞানিক কারণ । এই সমীক্ষার মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র, তাদের খাদ্যাভ্যাস, জঙ্গলের ঘাস ও উদ্ভিদের বিন্যাস এবং সর্বোপরি বনের পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীদের সম্পর্ক বোঝা সম্ভব হবে । পাহাড় থেকে সমতল, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে প্রাণীরা কীভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে কোনও বদল এসেছে কি না, তার একটি বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক মানচিত্র বা 'সায়েন্টিফিক ম্যাপ' তৈরি করাই হল মূল লক্ষ্য ।
বক্সার জঙ্গল বাঘের জন্য আদর্শ কি না, তা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের । তবে 2020 সাল থেকে বক্সা এবং পার্শ্ববতী নেওড়া ভ্যালিতে একাধিকবার ক্যামেরা ট্র্যাপে বাঘের ছবি ধরা পড়েছে, যা বনদফতরের উৎসাহ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের সমীক্ষাটি অনেক বেশি ব্যাপক এবং প্রযুক্তি-নির্ভর । তাঁরা আশাবাদী এবছর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতির আরও জোরালো এবং স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে । যদি বাঘের অস্তিত্বের পাকাপোক্ত প্রমাণ মেলে, তবে তা উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে তা বলাই যায়।
শুমারির কী প্রভাব উত্তরবঙ্গে ?
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, "সমস্ত গাইডলাইন বা নির্দেশিকা মেনে ক্যামেরা মনিটরিং শুরু হয়েছে । আমরা আশাবাদী, এই সমীক্ষার ফলাফল বক্সার জঙ্গলকে আরও স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে ।"
তিনি আরও জানান, বর্তমানে মানুষের অনধিকার প্রবেশ, জঙ্গল ধ্বংস, হাতি বা বাঘের করিডর জবরদখল এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সব মিলিয়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে । এই কারণেই তাঁরা এখন প্রযুক্তি ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংরক্ষণের কাজে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন । আধিকারিকরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক সময়ে এটিই হতে চলেছে সবচেয়ে নির্ভুল বন্যপ্রাণী শুমারি, যা আগামিদিনে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণে নতুন দিশা দেখাবে ।