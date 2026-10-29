একনাগাড়ে বৃষ্টি, সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ ! 'অর্ণব'-এর প্রভাবে কাঁপছে বাংলার উপকূল
Cyclone Arnab: সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে সমুদ্রের কাছে না যাওয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে ।
Published : October 29, 2026 at 12:20 PM IST
কাকদ্বীপ, 29 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর প্রভাবে দুর্যোগের ভ্রুকুটি দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলজুড়ে । উত্তাল বঙ্গোপসাগর, একের পর এক আছড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ । রাতভর মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া । পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর থেকে বকখালি, গঙ্গাসাগর-সহ একাধিক উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ছবি সামনে এসেছে । কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ । পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে উপকূলবর্তী এলাকায় জারি রয়েছে লাল সতর্কতা । দুর্যোগের আশঙ্কায় সতর্ক প্রশাসনও ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দিনভর দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি চলতে পারে । বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে আবহাওয়ার এই প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' সরাসরি বাংলার উপকূলে আছড়ে না পড়লেও তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে দুর্যোগের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে । বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে জনজীবনেও তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা প্রশাসনের
অন্যদিকে, উত্তাল নদী ও সমুদ্রের কথা মাথায় রেখে গঙ্গাসাগর, বকখালি ও মৌসুনি দ্বীপ এলাকায় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে সমুদ্রের কাছে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে । উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন । বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী জনবসতি এবং নিচু এলাকাগুলিতে সতর্কতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । দুর্যোগের পরিস্থিতিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
কন্ট্রোলরুম খোলা ও নজরদারি
কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর কারণে কাকদ্বীপে 24 ঘণ্টার কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে । পাশাপাশি, ব্লকে ব্লকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে । সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । গঙ্গাসাগর, নামখানা বকখালি, গোবর্ধনপুর ,মৌসুনি দ্বীপ-সহ একাধিক উপকূল তীরবর্তী এলাকায় নজরদারি চলছে । ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে । পর্যাপ্ত পরিমাণের শুকনো খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ বিভিন্ন স্কুলগুলি এবং ত্রাণ শিবির খোলা রাখা হয়েছে ।"
চলছে মাইকিং
সাগর ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্য প্রীতম দাসের কথায়, "ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর কারণে সমুদ্র উত্তাল রয়েছে ৷ গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের সমুদ্রের স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । আমরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছি এবং মাইকিং করছি ।"
কৃষিক্ষেত্রে 'অর্ণব'-এর প্রভাব
উপকূলের পাশাপাশি আবহাওয়ার এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে কৃষিক্ষেত্রেও । একটানা বৃষ্টিতে চাষের জমিতে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন জেলার কৃষকরা । বিশেষ করে আমন ধান চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে । কারণ, বহু জমিতে ধান এখন প্রায় পাকার মুখে । ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগের এই সময়ে অতিবৃষ্টি হলে ধানগাছ মাটিতে শুয়ে পড়া, জমিতে জল জমে থাকা এবং ফসলের গুণমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন কৃষকরা ।
শুধু আমন ধান নয়, শীতকালীন সবজি চাষ নিয়েও চিন্তিত চাষিরা । একটানা বৃষ্টি এবং জমিতে জল জমে থাকলে সবজি চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে । বিশেষ করে নিচু জমিতে জল নিকাশির সমস্যা দেখা দিলে চাষের ক্ষতির আশঙ্কা আরও বাড়বে । দুর্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে কৃষকদের লোকসানের পরিমাণও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
সতর্কতা অবলম্বন
মূলত ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর প্রভাবে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকায় এখন দুর্যোগের আবহ । একদিকে উত্তাল সমুদ্র, অন্যদিকে রাতভর বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া, তার সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা । আবহাওয়ার পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে উপকূলের বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৃষকরা । দুর্যোগের এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক সতর্কতা মেনে চলা এবং সমুদ্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেই বলা হচ্ছে নাগরিক থেকে পর্যটকদের ।