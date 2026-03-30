ভোটের মুখে বড় রদবদল ! মনোজের ডেপুটি-সহ সিইও দফতরের 4 আধিকারিককে সরাল নবান্ন
ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । সোমবার প্রথম দফার নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে । 23 এপ্রিল রাজ্যের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে ।
Published : March 30, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রশাসনিক অন্দরে জোরদার রদবদল । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এর দফতর থেকে চার আধিকারিককে সরিয়ে দিল নবান্ন । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন ডেপুটি সিইও-ও । একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিককে সিইও দফতরে নিয়ে এসে যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (জয়েন্ট সিইও) পদে বসানো হয়েছে । সোমবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার ।
নবান্ন সূত্রের দাবি, এই রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন খোদ সিইও মনোজ আগরওয়াল । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 1998 ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস অফিসার নরেন্দ্রনাথ দত্তকে শ্রম দফতরের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পাঠানো হয়েছে । 2000 ব্যাচের সুপ্রিয় দাস যাচ্ছেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের অতিরিক্ত সচিব পদে । এতদিন দু’জনেই সিইও দফতরে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন ।
এছাড়া 2004 ব্যাচের মিঠু দত্তকে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের যুগ্ম সচিব করা হয়েছে । 2005 ব্যাচের সুব্রত পাল, যিনি ডেপুটি সিইও পদে ছিলেন, তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সচিব হিসেবে পাঠানো হয়েছে । অন্যদিকে, 2001 ব্যাচের রাহুল নাথকে স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত সচিব পদ থেকে তুলে এনে সিইও দফতরের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক করা হয়েছে ।
এদিকে, রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । সোমবার প্রথম দফার নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে । 23 এপ্রিল রাজ্যের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে । নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 6 এপ্রিল, যাচাই 7 এপ্রিল এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 9 এপ্রিল ।
তবে নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক টানাপোড়েনও ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে । একদিনেই 267 জন প্রশাসনিক আধিকারিককে অপসারণের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্ন উঠেছে । প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে এ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্রুত শুনানির আর্জিও জানানো হয়েছে ।
এর আগেই রাজ্য জুড়ে 170 থানার ওসি-সহ 184 জন পুলিশ আধিকারিক এবং 83 জন বিডিও ও এআরও-কে সরিয়েছে নির্বাচন কমিশন । ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই বদলির প্রভাব পড়েছে । সব মিলিয়ে ভোটের আগে প্রশাসনিক স্তরে এই ধারাবাহিক রদবদল ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ।
