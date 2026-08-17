বিধায়কদের সই জাল মামলায় বড় স্বস্তি অভিষেকের, নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ

বিধায়কদের সই জাল মামলায় বড় স্বস্তি অভিষেকের, নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, 6 মে-র বৈঠকের রেজোলিউশন বুকে পাঁচজন বিধায়কের সই জাল করা হয়েছিল। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-র পরীক্ষাও প্রাথমিকভাবে সেই ইঙ্গিত দিয়েছে ৷
Published : August 17, 2026 at 2:04 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের বৈঠককে কেন্দ্র করে বিধায়কদের সই জালের অভিযোগের মামলায় আপাতত স্বস্তি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না-করার নির্দেশের মেয়াদ আরও বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বহাল থাকবে । একই সঙ্গে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে সিআইডি । তবে আদালতের অনুমতি ছাড়া এই সময়ের মধ্যে অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না ।
মামলার শুনানিতে সিআইডির বক্তব্য এবং তাদের হাতে থাকা তথ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে আদালত । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, 6 মে-র বৈঠকের রেজোলিউশন বুকে পাঁচজন বিধায়কের সই জাল করা হয়েছিল । ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-র পরীক্ষাতেও ওই পাঁচ বিধায়কের স্বাক্ষর জাল বলে প্রাথমিক ভাবে উঠে এসেছে বলে আদালতে জানায় সিআইডি । কিন্তু সেই সই জাল করার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি যোগ কোথায়, তার প্রমাণ এখনও আদালতের সামনে স্পষ্ট নয়, শুনানিতে কার্যত সেই প্রশ্নই তুলেছেন বিচারপতি । আদালতের শুনানিতে বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, 'মিটিংয়ে ছিলেন মানেই জাল নথি তৈরি করিয়েছেন ?'
সিআইডির তরফে এ দিন আদালতে বলা হয়, 6 মে তৃণমূলের বিজয়ী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক হয়েছিল । সেই বৈঠকের নেতৃত্বে ছিলেন অভিষেক । দলের তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি অসুস্থ থাকায় অভিষেকই বিধায়কদের ফোন করে বৈঠকে ডেকেছিলেন বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি ।
সিআইডির আইনজীবী এএজি রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানান, মোট 70 জন বিধায়ক ওই নথিতে সই করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে পাঁচজন দাবি করেছেন, তাঁদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে । তদন্তে সেই পাঁচটি স্বাক্ষর এফএসএলে পাঠানো হয় । পরীক্ষার পরে সেগুলি জাল বলে রিপোর্ট এসেছে বলে আদালতকে জানায় সিআইডি । আদালতে তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, 6 মে রেজোলিউশন বুকে প্রথমে কোনও সই করা হয়নি । পরে সেখানে স্বাক্ষর করা হয় । এই গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিষেকের ভূমিকা ছিল বলেই সিআইডি মনে করছে ।
এরপরই আদালতের প্রশ্ন, সই জাল হয়েছে, এটা যদি প্রমাণিতও হয়, সেই জালিয়াতির সঙ্গে অভিষেকের যোগের প্রমাণ কোথায় ? বিচারপতি কৌশিক চন্দ জানতে চান, "ফরজারি হয়েছে কোথায় ? তার প্রমাণ কোথায় ? কে করেছে, তার প্রমাণ কোথায় ?"
শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও বৈঠকে কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বা বৈঠকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র সেই কারণেই তিনি জাল নথি তৈরি করিয়েছেন, এমনটা সরাসরি বলা যায় না । অর্থাৎ সই জাল করার ঘটনা এবং তার নেপথ্যে কে ছিলেন, এই দুইয়ের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্রের প্রমাণ তদন্তকারী সংস্থাকে দেখাতে হবে । আপাতত সেই জায়গাতেই আদালত পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় ।
একই সঙ্গে বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তদন্তে কোনও বাধা দেওয়া হচ্ছে না । সিআইডি তাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে । প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে তদন্তকারী সংস্থা । তবে অভিষেকের ক্ষেত্রে আপাতত রক্ষাকবচ বহাল থাকবে । নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না । এই আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে নভেম্বর মাসে । তখন তদন্তের অগ্রগতি এবং অভিষেকের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ খতিয়ে দেখবে আদালত ।