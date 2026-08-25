বড়সড় স্বস্তি অভিষেকের ! একাধিক মামলায় মিলল রক্ষাকবচ,বাধা নেই বিদেশ যাত্রায়

বড়সড় স্বস্তি অভিষেকের ! একাধিক মামলায় মিলল রক্ষাকবচ,বাধা নেই বিদেশ যাত্রায়
আগামী 23 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে । তবে এর মধ্যে তদন্তের জন্য পুলিশকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে।
Published : August 25, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে ফের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, ভবানীপুর থানা, কালীতলা আসুতি থানা ও বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় অভিষেককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই ৷ তাই তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বাড়ালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ আগামী 30 নভেম্বর পর্যন্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না, নির্দেশ আদালতের ।
এর পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ, অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ আগামী 23 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে । তবে এর মধ্যে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদের 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে।
একাধিক এফআইআর-এ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ মিললেও আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশে যেতে পারবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি যেহেতু আগেই সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে, তাই এই নির্দেশ এক্ষেত্রে কোনও বাধা হবে না। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী আদালতে জানান, সুপ্রিমকোর্ট ইতিমধ্যেই বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।
তাহলে কি হাইকোর্টের নতুন নির্দেশের জন্য ফের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানাতে হবে হাইকোর্টের কাছে ? বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট 10 অগস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশ যাত্রার শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে। আজ কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রায় কোনও বাধা হবে না। বিচারপতি এদিন নির্দেশে আরও জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত যতগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে, তার কপিগুলি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীকে দিতে হবে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ছিল, 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। পুলিশ সেগুলিকে এফআইয়ার হিসাবে গ্রহণ করছে। সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ ও এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে মামলা করেছিলেন অভিষেক।
মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতে সওয়াল করেছিলেন, এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ চাওয়া হয়েছে। আলাদা আলাদা অভিযোগে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ দেওয়া যায়না। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশ রয়েছে এই মর্মে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ বলেন, "এর আগে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই হাইকোর্টেই 17টি এফআইআর নিয়ে একসঙ্গে মামলা করেছিলেন। 2021 সালে নির্বাচনের সময় তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। একইভাবে গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর একের পর এক অভিযোগ দায়ের হয়েছে অভিষেকের বিরুদ্ধে । একাই 7টি এফআইআর দায়ের করেছেন অভিজিৎ দাস ববি। এই ব্যাক্তি লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে। তিনি পরাজিত হয়েছিলেন ।"
বিচারপতি বলেন, "অভিযোগের ধরন দেখে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।" শুনানিতে পালটা সিআইডির পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আরও বলেন, "মামলাকারী আগাম জামিনের আবেদন করেননি। পাশাপাশি, হেফাজতে নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে সিয়াইডি নিজেদের বক্তব্য জানাবে। তার জন্য মামলা বিস্তারিত শুনানি করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটা এফআইআর-এর আলাদা আলাদা কারণ আছে । দেরিতে এফআইআর করাটা এফআইআর খারিজের কোনও কারণ হতে পারে না। "
বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "কোন এফয়াইআর-টা 4 মে-এর আগে হয়েছে দেখান। কোন এফআইআর নিয়ে আপনি বলতে চান ?" জবাবে এসভি রাজু বলেন, "কালিতলা আসুতি থানার কেস। বেয়াইনি জমি দখল। 16 জুন 2026-এর এফআইআর।" বিচারপতির প্রশ্ন, "কে এই এফআইআর করেছে? অভিজিৎ দাস ববি ? যে দুবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে ? হলফনামা না দেখে আদালত এই মামলা শুনবে না। তদন্ত হোক। আদলত তদন্তে বাধা দিচ্ছে না। তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করুন।" এরপর সিআইডির পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল বলেন, "মামলাকারী যদি প্রমাণ করতে না পারেন এই এফ য়াইয়ার খারিজ হওয়া উচিত। ততক্ষণ তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দেওয়া যায় না।"
এদিকে, জয়ন্ত নারায়ণ চট্টপাধ্যায় অভিযোগকারী অভিজিৎ দাস ববির পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন, "রাজ্য প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি করা হয়েছে। কোটি কোটি টাকার আমফান দূর্নীতি করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যাক্তি। একেবারেই সুরক্ষাকবচ দেওয়া উচিত নয়। তিনি কোনও সাধারণ ব্যাক্তি নয়।
এখনও অত্যন্ত প্রভাবশালী তিনি। যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দেওয়া হয়, তাহলে অভিজিৎ দাস ববিকেও পুলিশি সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ।"
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এই মামলার রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 23 নভেম্বর ।