ঘোষণার 24 ঘণ্টার মধ্যেই বড় খবর ! সামনে এল কলকাতা রিং রোডের টেন্ডার
Kolkata ring road : 250 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রিং রোডের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
Published : November 27, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর : ঘোষণা হয়েছিল মাত্র 24 ঘণ্টা আগে ৷ তারপরেই সামনে এল কলকাতার রিং রোডের টেন্ডার ডাকার বিষয়টি ৷
বৃহস্পতিবার রাজ্যের মানুষকে এই রিং রোডের সুখবর দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের এই দ্রুত পদক্ষেপে স্পষ্ট, কলকাতাকে ঘিরে প্রস্তাবিত এই রিং রোড প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে প্রশাসন কতটা তৎপর। আগামী দিনে তিলোত্তমাকে বিশ্বের দরবারে নতুন রূপে তুলে ধরতে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম হতে চলেছে।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল বদল আনতে প্রায় 250 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রিং রোড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। গত 25 নভেম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) কলকাতার প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যেই এই রাস্তাটি তৈরি হবে। প্রাথমিকভাবে রাস্তাটির সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য 250 কিলোমিটার ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে যে পরামর্শদাতা সংস্থাকে বেছে নেওয়া হবে, তারাই এই বিশাল প্রকল্পের প্রযুক্তিগত দিক এবং চূড়ান্ত নকশা তৈরি করবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 25 নভেম্বর থেকেই ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে দরপত্রের নথি পাওয়া যাচ্ছে। 2027 সালের 11 জানুয়ারি সকাল 11টা পর্যন্ত অনলাইনে নথি ডাউনলোড এবং দরপত্র জমা দেওয়া যাবে। পরের দিন, অর্থাৎ 12 জানুয়ারি দুপুর 12টায় জমা পড়া দরপত্রগুলি খোলা হবে।
এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সংস্থাগুলিকে অফেরতযোগ্য 5 হাজার টাকা আবেদন ফি দিতে হবে। দিল্লির দ্বারকা শাখার কানাড়া ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে অনলাইনে জমা দিতে হবে এই অর্থ ।
দরপত্র জমার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব জমা দেওয়ার আগে পরামর্শদাতা সংস্থা এবং তার মূল কর্মীদের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের ‘ইনফ্রাকন’ পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে একটি দল গঠন করে ইউনিক ‘ইনফ্রাকন টিম আইডি’ তৈরি করতে হবে এবং দরপত্র জমা দেওয়ার সময় তা উল্লেখ করতে হবে।
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পশ্চিমবঙ্গ শাখার জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাজীব মালহোত্রা বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানিয়েছেন, ‘‘কর্তৃপক্ষের ই-টেন্ডার পোর্টালে দেওয়া নির্দেশিকা মেনেই ই-মোডে আরএফপি নথি জমা দিতে হবে।’’
বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরকে ঘিরে প্রায় 250 কিলোমিটারের এই বৃত্তাকার পথ তৈরি হলে বাইরের জেলার গাড়িগুলিকে আর শহরের মূল রাস্তায় ঢুকতে হবে না। ফলে কলকাতার অন্দরে যানজট অনেকটাই কমবে এবং পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলেও গতি আসবে। বাণিজ্যিক ও পরিকাঠামোগত দিক থেকে যা কলকাতাকে আন্তর্জাতিক মানের শহরের সারিতে পৌঁছে দেবে।
তবে, প্রকল্পটি এই মুহূর্তে একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। রিং রোডটি ঠিক কোন কোন এলাকার উপর দিয়ে যাবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জমি অধিগ্রহণের রূপরেখা, প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ কিংবা কবে থেকে মূল নির্মাণের কাজ শুরু হবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।
আপাতত পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করে ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। 2027 সালের জানুয়ারিতে দরপত্র খোলার পরই এই মেগা প্রকল্পের পরবর্তী রূপরেখা স্পষ্ট হবে।