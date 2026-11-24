পরিকাঠামোর উন্নয়নেও কাটছে না-অনাস্থা ! উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে 'লামা'-পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের
Government Health Infrastructure of NBMC: রোগী ও তাঁদের পরিজনদের আস্থা ফেরাতে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ৷
Published : November 24, 2026 at 5:42 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং একের পর এক নতুন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসার জোরালো দাবি উঠেছে ৷ কিন্তু, সেই সময় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে, রোগীদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার প্রবণতা ও তাতে রাশ টানা ৷
অভিযোগ উঠছে, চিকিৎসকদের পরামর্শ কিংবা হাসপাতালের অফিসিয়াল ছাড়পত্রের অপেক্ষা না-করে রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে এভাবে চিকিৎসা মাঝপথে থামিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করার ঘটনাকে চিকিৎসার পরিভাষায় 'লিভ এগেইনস্ট মেডিক্যাল অ্যাডভাইস' বা 'লামা' বলা হয় ৷ উত্তরবঙ্গের এই অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের এভাবে চলে যাওয়ার ঘটনা মূলত সরকারি পরিষেবার প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর অনাস্থারই প্রতিফলন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে 'লামা' দিয়ে হাসপাতাল ছাড়া রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালে এই হাসপাতাল থেকে মোট 7 হাজার 523 জন রোগী 'লামাট দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে চলতি 2026 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সেই সংখ্যা ইতিমধ্যেই 7 হাজার 229-এ পৌঁছে গিয়েছে ৷
যদিও মাসিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সামান্য আশার আলো দেখা যাচ্ছে ৷ গত বছরের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যথাক্রমে 1,074 জন, 910 জন এবং 853 জন রোগী 'লামা' দিয়ে, সেখানে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে সেই সংখ্যা কিছুটা কমে যথাক্রমে 776 এবং 845 জনে দাঁড়িয়েছে ৷ তবে, বছরের শেষ দুই মাস অর্থাৎ নভেম্বর ও ডিসেম্বরের চূড়ান্ত হিসাব যুক্ত হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে গত বছরের তুলনায় এবার 'লামা'র সংখ্যা কমবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ৷ আপাতত বছরের বাকি দুই মাসের পরিসংখ্যানের দিকেই নজর রাখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷
এদিকে, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণের দাবি জোরালোভাবে সামনে এসেছে ৷ সেই সূত্র ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রশাসনিক স্তরে আধিকারিকদের রদবদল ও একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে ক্যাথল্যাব চালু হতে চলেছে ৷ যা শুরু হলে হৃদরোগের চিকিৎসায় আরও উন্নত ও আধুনিক পরিকাঠামো মিলবে ৷ এর পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু হওয়ার অপেক্ষাও রয়েছে ৷ কিন্তু, এই সমস্ত সরকারি উদ্যোগ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুফল সাধারণ রোগীদের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে, তার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠেছে এই 'লামা'র পরিসংখ্যান ৷
অন্যদিকে, হাসপাতাল চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ ৷ 'লামা'র সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে শুধুমাত্র পরিষেবার প্রতি রোগীদের অনাস্থাই একমাত্র কারণ নয় ! এর নেপথ্যে দালালচক্রের সক্রিয়তার অভিযোগও জোরালোভাবে উঠে আসছে ৷ অভিযোগ, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও এই প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে রোগীদের আস্থা ফেরাতে যথেষ্ট আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশোর বলেন, "এতদিন পরিকাঠামোগত নানা সীমাবদ্ধতার কারণে রোগীর পরিবারের মধ্যে অনাস্থা তৈরি হয়ে থাকতে পারে ৷ কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং একের পর এক অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ৷ পূর্ণাঙ্গ সুপার স্পেশালিটি ব্লকটি চালু হয়ে গেলে অধিকাংশ জটিল চিকিৎসাই এখানে সুলভে ও সুষ্ঠুভাবে পাওয়া সম্ভব হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি বা পরিকাঠামোই নয়, চিকিৎসক ও নার্সদের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন এবং পরিষেবার গুণগত মান বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে ৷ হাসপাতাল চত্বর আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷" সুপার আশা প্রকাশ করেছেন, কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত সম্মিলিত ও বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে আগামী দিনে রোগীদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা অর্থাৎ 'লামা'র সংখ্যা অনেকটাই কমে আসবে ৷