টাকার লেনদেন ঘিরে সন্দেহ ! শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে হানা বিধাননগর পুলিশের

ধৃত শতদ্রু দত্তের ঝাঁ-চকচকে বাড়ির প্রতিটি ঘর থেকে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় বিধাননগর পুলিশ ৷ বাড়িতে ছিলেন শুধু পরিচারিকা ৷

YUBA BHARATI VANDALISM CASE
শতদ্রুর ঝাঁ-চকচকে তিনতলা বাড়ি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 19, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
রিষড়া, 19 ডিসেম্বর: লিওনেল মেসি বরণে যুবভারতী কেলেঙ্কারির তদন্তে শতদ্রু দত্তের বাড়িতে হানা দিল বিধাননগর পুলিশ। রিষড়া বাঙুর পার্কে শতদ্রুর 'চারু সুধা' বাড়িতে শুক্রবার সকালে পৌঁছয় পুলিশ। রিষড়া থানার পুলিশের সহায়তায় মহিলা পুলিশকর্মী-সহ 5 জন আধিকারিক শতদ্রুর বাড়ির ঢোকেন। পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি, বিলাসবহুল ওই তিনতলা বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশিও চালানো হয়েছে।

যুবভারতীতে বেনজির বিশৃঙ্খলার দিনই অর্থাৎ গত 13 ডিসেম্বর শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার প্রায় এক সপ্তাহ পর এদিন শতদ্রুর ঝাঁ-চকচকে তিনতলা বাড়িতে পৌঁছে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ-সহ পুরো বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ । পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ বাড়িতে ছিলেন না এদিন ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, বিলাসবহুল বাড়ির প্রতিটি ঘরে তল্লাশি অভিযান চালান তদন্তকারীরা। তবে কোনও কিছু সিজ করা হয়নি বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে । সন্দেহ করা হচ্ছে, মেসির এই সফরে কালো টাকা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে ৷ সেদিকটা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে হানা বিধাননগর পুলিশের (ইটিভি ভারত)

যুবভারতী বিশৃঙ্খলা কাণ্ডে 2টি FIR দায়ের- বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যুবভারতী বিশৃঙ্খলা কাণ্ডে পুলিশের পক্ষ থেকে দু'টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে কালো টাকার উৎস সন্ধানে তদন্ত হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, মেসির সফর ঘিরে নানা গুঞ্জন উঠছে ৷ এই সফরে একশো কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে শতদ্রুর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। সেই টাকা কীভাবে জোগাড় হল? সেই টাকার উৎসই বা কী ছিল ? কীভাবেই সেই টাকা পৌঁছল মেসির কাছে ? এই অর্থের কোনও দুর্নীতি আছে কি না, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখা দরকার বলে মনে করছে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা। উঠছে ইডির তদন্তের দাবিও।

YuBa Bharati VANDALISM CASE
যুবভারতীতে মেসি (ইটিভি ভারত)

শতদ্রুর পরিবার মুখ খুলতে নারাজ- এদিকে শতদ্রুকে আগেই 14 দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই ঘটনার তদন্তে আজ রিষড়ায় শতদ্রুর বাড়িতে আসে বিধাননগর থানার পুলিশ। ভোর থেকে তিন ঘণ্টা তল্লাশির পর সকাল 9টা নাগাদ বেরিয়ে যান পুলিশকর্তারা। এরপর তাঁরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ তল্লাশি সম্পর্কে পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শতদ্রু পরিবারও এ নিয়ে কিছু মুখ খুলতে নারাজ।

YUBA BHARATI VANDALISM CASE
যুবভারতীতে বেনজির বিশৃঙ্খলা (ইটিভি ভারত)

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মীও এসেছিলেন শতদ্রুর বাড়িতে- পুলিশ বেরিয়ে যাওয়ার পরই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পেনশন ইউনিয়নের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় আঁশ আসেন শতদ্রুর বাড়িতে। শতদ্রুর বাবা রিষড়ার একটি ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন ৷ বাবার মৃত্যুর পর মা সেই পেনশন পান। সেই পেনশনের কার্ড পেয়েছেন কি না তা জানার জন্য এসেছিলেন ওই ইউনিয়নের সদস্য। তিনি বলেন, "আমি ওই ঘটনা (যুবভারতী কাণ্ড) নিয়ে কিছু বলতে পারব না। শতদ্রু মা পেনশন পান। সেই কার্ড পেয়েছেন কি না সেটা জানতে এসেছিলাম। কিন্তু কাউকে ডেকে কোনও সাড়া পায়নি।"

বেনজির বিশৃঙ্খলা যুবভারতীতে- গত 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে 22 মিনিট থাকার পর মেসি চলে যেতেই তাণ্ডব শুরু করেন দর্শকরা। হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটে অনুরাগী থেকে ফুটবলপ্রেমীরা মেসিকে দেখতে পায়নি বলে অভিযোগ তোলেন ৷ অভিযোগ ওঠে তাঁদের প্রিয় তারকাকে নেতা থেকে মন্ত্রীরা এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলেন যে মেসিকে 22 মিনিটের এক মুহূর্ত টুকুও দেখতে পাননি ৷ তারপরই ক্ষোভের রেশ আছড়ে পড়ে সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে ৷ ভাঙচুর চালানো হয় শতাব্দী প্রাচীন স্টেডিয়ামে ৷

Goat India Tour-এর মূল আয়োজক- এই ঘটনায় ফুটবল প্রেমীদের কাছে ক্ষমা চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তাণ্ডবের পর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে Goat India Tour-এর মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সোশাল মিডিয়া থেকে ফুটবলপ্রেমীদের তরফে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে ৷ এরপরই অরূপ বিশ্বাস পদত্যাগ করেন ৷ ক্রীড়া দফতর নিজের হাতেই রাখেন মমতা ৷

