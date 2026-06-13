মেসি-কাণ্ডে অরূপকে তৃতীয় নোটিশ ! 48 ঘণ্টার আল্টিমেটাম পুলিশের

মেসি-কাণ্ডে অরূপকে তৃতীয় নোটিশ ! 48 ঘণ্টার আল্টিমেটাম পুলিশের
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে ফের তলব প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ৷ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আগেরবার হাজিরা এড়িয়েছিলেন ৷ এবারে কী করবেন ?
Published : June 13, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে বিতর্কের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় এবার আরও চাপে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস । বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো আগের নোটিশে সাড়া না-মেলায় শনিবার তাঁকে তৃতীয়বারের জন্য ফের নোটিশ পাঠানো হয়েছে । সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 48 ঘণ্টার মধ্যে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে । তা না-হলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
গত বছর ডিসেম্বরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে । প্রায় 35 হাজার দর্শক টিকিট কেটে মাঠে এলেও অনেকেই তাঁদের প্রিয় ফুটবল তারকাকে কাছ থেকে দেখতে পারেননি বলে অভিযোগ ৷ অনুষ্ঠান শেষে অব্যবস্থা, ভিআইপি দৌরাত্ম্য এবং টিকিট বণ্টন নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় ।
অনুষ্ঠানকে ঘিরে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার অভিযোগে ঘটনার অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত । জেল থেকে বেরিয়েই তিনি সরাসরি অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন । শতদ্রুর দাবি, মন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে প্রায় 22 হাজার কমপ্লিমেন্টারি বা বিনামূল্যের টিকিট দাবি করা হয়েছিল । শুধু তাই নয়, সেই দাবি পূরণ না-হলে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । পরবর্তীতে ওই টিকিটগুলির একটি বড় অংশ কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ।
শতদ্রুর আরও অভিযোগ, মেসির জন্য নির্ধারিত জেড-প্লাস নিরাপত্তা বলয়ের নিয়ম ভেঙে বহু অননুমোদিত ব্যক্তিকে মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । যার ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং বিরক্ত হয়ে মেসি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে চলে যান ।
শতদ্রুর আনা এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই সম্প্রতি অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয় । প্রথমে 5 জুন হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্ধারিত দিনে থানায় না-গিয়ে পুলিশকে চিঠি পাঠান প্রাক্তন মন্ত্রী । সঙ্গে জমা দেন চিকিৎসকের শংসাপত্রও ।
চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস দাবি করেছিলেন, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ । সেই কারণে তদন্তে সহযোগিতা করতে আরও 14 দিনের সময় প্রয়োজন । তবে পুলিশের দাবি, তদন্তের স্বার্থে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই ফের তাঁকে নোটিশ জারি করা হয় ৷ তাতেও হাজিরা না-দেওয়ায় ফের তলব করা হয়েছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ৷
এখন নজর, অরূপ বিশ্বাস এবার পুলিশের ডাকে সাড়া দেন কি না । কারণ মেসি-কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন অভিযোগ ও তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই মামলার অগ্রগতি আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে ।