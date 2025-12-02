স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র আগাম জামিন খারিজ নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন পুলিশের

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র আগাম জামিন খারিজ নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন পুলিশের
অক্টোবরের শেষ দিকে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে তাঁর দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরদিন তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷
Published : December 2, 2025 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে ৷ নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ সম্প্রতি অভিযুক্তের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে বারাসত আদালত ৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্যের উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন রাজ্য ৷ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে ৷
বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পিএসসি পরীক্ষায় একটি বিষয়ে শূন্য পেয়েও কীভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি ৷ দীর্ঘ ছ'সাত বছর ধরে চলছে এই মামলা ৷ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে ফের মামলাটির শুনানি জন্য আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবীরা ৷
রাজ্যের অভিযোগ, নিম্ন আদালতে প্রশান্তর বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করা হয়েছে ৷ 'অভিযোগ' বারাসাত আদালতে প্রশান্তর আইনজীবী দাবি করেছিলেন, স্বর্ণকার খুনের দিন নিউটাউনের আবাসনে ছিলেন না বিডিও এবং সেই সংক্রান্ত একটি রশিদও পেশ করেন আইনজীবী ৷ এদিকে পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার দিন ওই আবাসনেই ছিলেন বিডিও প্রশান্ত ৷ অভিযুক্তের তরফে আদালতে ভুয়ো রশিদ পেশ করা হয়েছে ৷
গত 27 নভেম্বর নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন মঞ্জুর করে বারাসত আদালত ৷ দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বারাসত আদালতের বিচারক শান্তনু ঝাঁ অভিযুক্ত বিডিও-কে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন দেন ৷
জামিনের শর্ত হিসেবে আদালত জানায়, বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে সপ্তাহে দু'দিন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে হবে ৷ মামলার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে ৷ স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলাকে অপহরণ এবং খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআরে নাম রয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ৷
নিহতের পরিবারের তরফে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে গত 11 নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করে প্রশান্ত ৷ সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তার আগাম জামিন মঞ্জুর করে ডিস্ট্রিক্ট সেশন বিচারক ৷
গত 29 অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বছর চল্লিশের স্বপন কামিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ ৷ তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ সল্টলেকের কাছে দত্তাবাদে তাঁর সোনার দোকান রয়েছে ৷ পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ 28 অক্টোবর স্বপনের দোকানে এসেছিল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ চুরির গয়না স্বপনের দোকানে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল সে ৷
সেই চুরির তদন্তের সূত্রে দত্তবাদের দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপন এবং ওই বাড়ির মালিক গোবিন্দ বাগকে ৷ এর ঠিক পরদিন উদ্ধার হয় স্বপনের দেহ ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণ ও খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ৷ এদিকে এর মধ্যে আগাম জামিন পেয়ে যায় বিডিও প্রশান্ত ৷ অভিযুক্তের এই আগাম জামিনে খুশি নন নিহত ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার পরিবার ৷