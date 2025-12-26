বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন বিধাননগর কমিশনারেটের

বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন বিধাননগর কমিশনারেটের
বিধাননগর মহকুমা আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন ৷ দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলার তদন্ত ৷
Published : December 26, 2025 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: দত্তাবাদে সোনার ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুনের ঘটনার তদন্তে নতুন মোড় ৷ এই মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হল বিধাননগর কমিশনারেট ৷ শুক্রবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে এই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
পুলিশের দাবি, ওড়িশার ওই ব্যবসায়ী স্বপন কামিলাকে দত্তাবাদে পরিকল্পিতভাবে অপহরণের পর খুন করা হয় ৷ তদন্তে উঠে এসেছে, এই ঘটনার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের । ইতিমধ্যেই, এই মামলায় প্রশান্ত বর্মনের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তথা কলকাতায় তাঁর গাড়ির চালক-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী দল ৷ তাঁদের জেরা করেই বিডিও-র সরাসরি যোগসূত্রের ইঙ্গিত মিলেছে বলে দাবি পুলিশের ৷
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই গ্রেফতারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আদালতের ওই নির্দেশের পর সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মন ৷ যদিও পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত দেশের শীর্ষ আদালতে তাঁর কোনও মামলা তালিকাভুক্ত হয়নি ৷
এই পরিস্থিতিতেই তদন্তে গতি আনতে এবং অভিযুক্তকে আইনের আওতায় নিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করল বিধাননগর কমিশনারেট ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "মামলার তদন্তে নেমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে ৷ অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ৷"
একজন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ৷ তবে, পুরো বিষয়টি স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷
এই পরিস্থিতিতে বিডিও প্রশান্ত বর্মন গ্রেফতার হন নাকি তা এড়াতে পারেন, এর পুরোটাই এখন বিধাননগর মহকুমা আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে ৷ আর তদন্তকারীরাও আদালতের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে, বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গ্রেফতার হওয়া অনিবার্য বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞদের একাংশ ৷