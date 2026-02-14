বিধাননগরে বেআইনি টেলিকম অপারেশন চক্রের পর্দাফাঁস, 9টি সিম বক্স-সহ গ্রেফতার 1
উদ্ধার আড়াই হাজারের বেশি সিমকার্ড ৷ সঙ্গে মিলল রাউটার-সহ আরও অন্যান্য গ্যাজেট ৷ উদ্ধার হয়েছে জিএসএম টার্মিনেশনের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ৷
Published : February 14, 2026 at 9:40 PM IST
সল্টলেক, 14 ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্তির সাহায্যে এলাকায় নজরদারি চালিয়ে ও ডিজিটাল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবার বড়সড় সাফল্য পেল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, হাতিয়ারার একটি আবাসনের পাঁচতলার 5বি নম্বর ফ্ল্যাটে হানা দেন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ৷ সেখান থেকেই ফাঁস হয়েছে, একটি বেআইনি সিম বক্স চক্রের কার্যকলাপ ৷ ঘটনাস্থল থেকে চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বাইরে থেকে সাধারণ আবাসিকদের ফ্ল্যাট বলে মনে হলেও, ভিতরে বেআইনিভাবে চলছিল অত্যাধুনিক টেলিকম অপারেশনস ৷ গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওই ফ্ল্যাট থেকে আন্তর্জাতিক কলকে বেআইনিভাবে ভারতে সংযোগ করানো হতো ৷ অত্যাধুনিক সিম বক্স যন্ত্রের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আসা ভিওআইপি (VoIP) কলকে স্থানীয় বা ডোমেস্টিক কল হিসেবে রূপান্তরিত করে, সরাসরি ভারতীয় নেটওয়ার্কে পাঠানো হতো ৷ ফলে বেআইনি আন্তর্জাতিক গেটওয়ে এক্সচেঞ্জ ও টেলিকম নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ এর ফলে সরকার বিপুল রাজস্বক্ষতির মুখে পড়ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
অভিযান চালিয়ে পুলিশ ফ্ল্যাটের ভিতরে হাতেনাতে পাকড়াও করে অভিযুক্ত আবির শেখ ওরফে মনিরুল ইসলাম সাজিব নামে চক্রের একজনকে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত একাধিক সিম বক্স ডিভাইস সক্রিয় অবস্থায় পরিচালনা করছিলেন ৷ প্রাথমিক জেরায় তিনি এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলেও পুলিশ সূত্রে খবর ৷
বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের এই তল্লাশিতে যে সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করেছে, তার মধ্যে রয়েছে-
9টি সিম বক্স মেশিন
আড়াই হাজারেরও বেশি সক্রিয় সিমকার্ড
একাধিক কিপ্যাড মোবাইল ও অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস
ভিওআইপি রাউটিং ও জিএসএম টার্মিনেশনের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম
রাউটার, তার, পাওয়ার ইউনিট ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্রটি বৃহত্তর আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে ৷ আর্থিক লেনদেনের উৎস, সিমকার্ড সংগ্রহের পদ্ধতি এবং এর পিছনে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বিধাননগর কমিশনারেটের আধিকারিকরা ৷ এইসব কিছুর পিছনে বড় কোনও সংগঠিত চক্র রয়েছে কি না, তা জানতে আরও গভীরে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "পুলিশের মতে, এই ধরনের অবৈধ সিম বক্স অপারেশন শুধু টেলিকম রাজস্ব ক্ষতিই নয়, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড়সড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷"