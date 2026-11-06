ভক্তি ও আস্থায় মুছে গিয়েছে সীমান্ত ! মাকড়াপাড়া কালীমন্দিরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেয় ভুটান

ভক্তি ও আস্থায় মুছে গিয়েছে সীমান্ত ! মাকড়াপাড়া কালীমন্দিরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেয় ভুটান
Free Electricity to Makrapara Kali Temple by Bhutan: একান্ন সতীপীঠের প্রতি শ্রদ্ধায় মাকড়াপাড়া কালীমন্দিরে তৈরি হয়েছে 51টি সিঁড়ি ৷ শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 8:11 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 6 নভেম্বর: মাকড়াপাড়া কালীমন্দির ৷ আলিপুরদুয়ার জেলায় ভুটান সীমান্তের ধারে অবস্থিত মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের লঙ্কাপাড়া গ্রামে এই মন্দির ৷ এই মন্দির যতটা ভারতের, ততটাই প্রতিবেশী দেশ ভুটানেরও ৷ তাই এই মন্দিরের সারা বছরের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সংস্কারের খরচও বহন করেন ভুটানবাসী ৷ ঠিক যেমন এখন করছেন ৷ কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে মন্দিরের সংস্কারের সামগ্রী এবং মন্দিরে যে আলোকসজ্জা হয়েছে, তার পুরো খরচ বহন করছেন প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দারা ৷
ভারত-ভুটান সীমান্তের একেবারে জিরো পয়েন্টে অবস্থিত এই মন্দিরের ইতিহাস প্রায় 76 বছরের পুরনো ৷ 1950 সালে মাকড়াপাড়ার বাসিন্দা ও ভুটানের ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল এই কালীপুজো ৷ মন্দিরের জমি মাকড়াপাড়া চা-বাগানের ৷ আর মন্দিরের পশ্চিম দিকে মাত্র এক পা ফেললেই ভুটানের জনপদ গমটু ৷ মাঝখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকলেও এই মন্দিরকে ঘিরে দুই দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ৷ ধর্মীয় বিশ্বাসের টানে বছরের পর বছর ধরে ভুটানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও এখানে পুজো দিতে আসেন ৷ শুধু ভুটান নয়, প্রতিবেশী নেপাল থেকেও বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে এই মন্দিরে ৷
আর এই মন্দিরে পৌঁছাতে পেরোতে হয় 51টি সিঁড়ি ৷ মন্দিরের পুরোহিত সন্দীপ চক্রবর্তী বলেন, "51টি সতীপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জানাতেই এই 51টি সিঁড়ির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে ৷ এখানে মা দক্ষিণাকালিকা রূপে পূজিতা হন ৷ 1950 সাল থেকে এই পুজোর সূচনা ৷ আমার ঠাকুরদা ছিলেন মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ৷ বর্তমানে আমাদের পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম এই পুজোর দায়িত্ব পালন করছে ৷ জলপাইগুড়ির চারুচরণ সান্যালের সময়কালে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷"
চলতি বছর 76 বছর পূর্ণ করছে এই পুজো ৷ কালীপুজোর দিন সকাল থেকেই শুরু হয় মায়ের আরাধনা ৷ চণ্ডীপাঠ ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারারাত চলে পুজো ৷ মন্দিরের পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল মায়ের ভোগ ৷ বছরের অন্য কোনও সময় নয়, শুধুমাত্র কালীপুজোর দিনই মাকে নিবেদন করা হয় বোয়াল মাছের বিশেষ ভোগ ৷ পাশাপাশি, 108টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় ৷ একসময় এখানে পশু বলির প্রচলন থাকলেও, গত সাত বছর ধরে সেই প্রথা বন্ধ রয়েছে ৷ পরিবর্তে শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে রাতের বেলায় জোড়া ডাব উৎসর্গের রীতি চালু হয় ৷
পুরোহিত সন্দীপ চক্রবর্তী জানান, মাদারিহাট, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, রাঙামাটি, ধুমপাড়া, বানারহাট ও নাগরাকাটা-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের দর্শন করতে আসেন ৷ পাশাপাশি ভুটানের পারো, থিম্পু, গেলেফু ও চিরাং থেকেও বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন ৷ নেপালের কাঠমান্ডু ও পোখরা থেকেও দর্শনার্থীদের সমাগম হয় ৷ সকলের উদ্দেশ্য একটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা, মানত পূরণ এবং আশীর্বাদ লাভ করা ৷
তবে, মাকড়াপাড়া কালীমন্দিরের সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল বিদ্যুতের ব্যবস্থা ৷ ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত এই মন্দিরে বিদ্যুৎ সংযোগ এসেছে ভুটান থেকে ৷ গমটুর একটি সিমেন্ট কারখানার সৌজন্যে সারা বছর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় মন্দিরে ৷ ফলে মন্দিরের আলোকসজ্জা, ফ্যান এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য খরচ বহন করতে হয়-না কর্তৃপক্ষকে ৷ শুধু বিদ্যুৎ নয়, ভুটানের বাসিন্দারাও প্রতি বছর কালীপুজোর আগে মন্দিরের রং, সংস্কার ও মেরামতির জন্য সমস্ত সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করেন ৷
মন্দির কমিটির সভাপতি কিশোর পারভিন বলেন, "মাকড়াপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় প্রতি বছর পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ পুজো উপলক্ষে মন্দিরে রং করা-সহ বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজ চলে ৷ মন্দিরে প্রচুর লাইট ও ফ্যান রয়েছে ৷ বিশেষ করে কালীপুজোর সময় আলোকসজ্জার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় ৷ ভুটান থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়ায় মন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয় ৷"
ফরাক্কা থেকে আসা পুণ্যার্থী অন্বেষা ভৌমিক বলেন, "প্রথমবার এই মন্দিরে এসেছি ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ বিশেষ করে ভারত-ভুটান সীমান্তের পরিবেশ এবং দুই দেশের মানুষের এমন মেলবন্ধন আমাকে মুগ্ধ করেছে ৷"
আরেক পুণ্যার্থী অচিন্ত্য পাল বলেন, "আগে অনেকের মুখে এই মন্দিরের কথা শুনেছিলমা ৷ আমার শ্বশুরবাড়ির মানত ছিল এখানে ৷ সেই মানত পূরণ হওয়ার পর প্রথমবার মন্দিরে এসে পুজো দিলাম আমি ৷"
ভৌগোলিক দিক থেকে দু’টি ভিন্ন দেশ হলেও, ভক্তি ও সম্প্রীতির যে কোনও সীমান্ত হয়-না, 76 বছরের ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখে সেই বার্তাই দিচ্ছে ভারত ও ভুটান সীমান্তের এই মাকড়াপাড়া কালীমন্দির ৷