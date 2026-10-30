ভুটানের হ্রদ বিপর্যয়, আতঙ্কে রাস্তায় রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা

ভুটানের হ্রদ বিপর্যয়, আতঙ্কে রাস্তায় রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা
Glacial Lake Outburst in Bhutan: প্রশাসনের হঠাৎ সতর্কবার্তা ৷ সংকোশ নদীতে জল বাড়ার শঙ্কায় সারারাত রাস্তায় কাটল আলিপুরদুয়ারের একাংশের ৷ শুভদীপ বর্মনের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 30, 2026 at 1:32 PM IST
আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি, 30 অক্টোবর: নেপালের পর ভুটান । হিমাবহ হ্রদ ফেটে মধ্যরাতে হড়পাবানের সতর্কতা জারি হতেই আতঙ্কে রাতভর রাস্তায় কাটালেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা ৷ কেউ বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন । কেউ আবার বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে রাতভর ছিলেন জাতীয় সড়কে। তবে সকাল পর্যন্ত সংকোশ নদীর জলস্তর না বাড়ায় নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরেছেন স্থানীয়রা ৷
এদিকে হ্রদ ফেটে যাওয়ার ফলে ভুটানের গাসা সাচু এলাকায় থাকা সেনার গুদাম ঘর ভেসে গিয়েছে । ভুটানের শিনতাফু হ্রদে বিপর্যয়ের খবর সামনে আসতেই সংকোশ নদীর নিম্ন অববাহিকায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয় । হ্রদ থেকে বিপুল পরিমাণ জল নদীতে নেমে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান থেকে নেমে আসা নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয় ।
প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাতেই বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যান বহু মানুষ । গোটা রাত রাস্তা ও সেতুর উপরেই কাটে তাঁদের । নেপালে বন্যার ভয়াবহ ছবি মনে করেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন অনেকে । বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ কুমারগ্রামে পৌঁছন । ত্রাণ শিবিরে গিয়ে খোঁজখবর নেন । সারারাত জেলা প্রশাসনের কর্তারা নজরদারি চালান । পাশাপাশি জলপাইগুড়ির জলঢাকা নদী, বানারহাটে হাতিনালার পাশে বসাবাসকারীদের মাইকিং করে সতর্ক করে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ।
সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের জলপাইগুড়ি অফিস থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ভুটানের শিনতাফু হ্রদে বিপর্যয়ের পর রাত 11টা নাগাদ মোচু নদীর জলস্তরে বেড়ে যায় ৷ লাল সতর্কতা জারি করে ভুটান সরকার । সে সময় ভারত সরকারকে ভুটান থেকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বিপর্যয় আসতে পারে । সেই মোতাবেক সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের থেকে এই রাজ্যের আলিপুরদুয়ার ও অসমের ধুবরি জেলায় সতর্কতা জারি করা হয় । রাত 1টা নাগাদ সময় জলস্তর এক ধাপে অনেকটাই নেমে গেলে লাল সতর্কতা তুলে নিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয় ৷
এদিকে রাতবিরেতে প্রশাসনের এহেন সতর্কবার্তায় ঘুম উড়ে যায় বাসিন্দাদের ৷ রাতভর উৎকণ্ঠা, চোখে ঘুম নেই ! বাড়িঘরে তালা ঝুলিয়ে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে রাস্তায় রাত কাটান সংকোশ নদী তীরবর্তী এলাকার কুমারগ্রাম ব্লকের বাসিন্দারা । ভুটানে হিমবাহ হ্রদ বিপর্যয়ের খবর ঘিরে হঠাৎই বন্যার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ নদী সংলগ্ন এলাকায় ।
নদীর জলস্তর বেড়ে লোকালয়ে জল ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার রাতেই স্থানীয়দের জেলা পুলিশ প্রশাসন মাইকিং করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসে । ঘর ছাড়েন বহু মানুষ । কেউ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন, কেউ আবার সন্তানদের নিয়ে আশ্রয় নেন হাই রোডে । তবে শুক্রবার ভোরে সংকোশ নদীর জলস্তর স্বাভাবিক থাকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে এলাকায় । ধীরে ধীরে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা । ভুটানের মোচু নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ায় অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে ।
কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, মোট 18টি জায়গায় ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় । সেখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রায় 7 হাজার 688 জনের । ত্রাণ শিবিরগুলির মধ্যে ছিল সংকোশ নেপালি লাইন কমিউনিটি হল, সংকোশ হরি মন্দির, সংকোশ কালী মন্দির, উত্তর হলদিবাড়ি জুনিয়র হাইস্কুল, রামকৃষ্ণ এমএসকে, কুমারগ্রামদুয়ার এমএস হাইস্কুল, কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর হলদিবাড়ি বিএফপি স্কুল, মাঝেরডাবরি হাইস্কুল, ঝিঝিরি শালবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল, কুমারগ্রাম চা বাগানের ক্রেশ হাউস ও ফ্যাক্টরি, পাকড়িগুড়ি বাজার ও এনএইচ-31 সংলগ্ন এলাকা, সংকোশ চা বাগান কমিউনিটি হল, সাহেবপাড়া বিএফপি স্কুল, পাকড়িগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সংকোশ এমএসকে । এই 18টি শিবিরে 68 থেকে 900 জন পর্যন্ত মানুষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । উল্লেখযোগ্যভাবে, অসমের প্রতিবেশী এলাকার বাসিন্দারাও সাহেবপাড়া বিএফপি স্কুলে আশ্রয় নেন ।
ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাউড্রোলজি অ্যান্ড মিটিওরোলজি (National Center for Hydrology and Meteorology বা NCHM) থেকে জানানো হয় শিনতাফু হ্রদে প্রায় 6.2 মিলিয়ন কিউবিক মিটার জলধারণ ক্ষমতা ছিল । সেই হ্রদ ফেটে যাওয়ার ফলে ভুটানের পুনাখা ইয়েবিসা, পুনাসাংছুতে হাই অ্যালার্ট জারি করে NCHM ।
শিনতাফু হ্রদ থেকে উৎপন্ন ভুটানের মোচু নদী নিচে নেমে আলিপুরদুয়ারের সংকোশ নদীতে মিশেছে । ফলে স্বাভাবিকভাবেই সংকোশ নদীতে হড়পা বান আসার প্রবল সম্ভাবনা ছিল । ভুটান থেকে জানা গিয়েছে, গাসা এলাকার বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন জলের তোড়ে নষ্ট হয়েছে । ভুটান সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের গুদাম ঘর জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । গাসা-লায়া রোড 21 কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । গাসা সাচু এলাকার ভুটান রাজার গেস্ট হাউজের সামনে বিরাট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও খবর । পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে রয়্যাল গেস্ট হাউজ ।
কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশের বাসিন্দা সুনীল বর্মন বলেন, "নদী আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই রয়েছে । জল বাড়েনি । গতকাল রাতে বাড়ির সব জিনিসপত্র গুছিয়ে তালা দিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে এসেছিলাম । গ্রামের অনেকেই রাতভর রাস্তায় কাটিয়েছেন । মাইকিং করে জানানো হয়েছিল, ভুটানে বাঁধ ভেঙেছে, জল বাড়তে পারে, বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । সেই আতঙ্কেই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলাম । এখন আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ।"
স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল দাসের কথাতেও উঠে এসেছে রাতভর আতঙ্কের ছবি । তিনি জানান, ভুটানে বিপর্যয়ের খবর পেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন তাঁরা । সারারাত ঘুমোতে পারেননি কেউই । নেপালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কাতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এলাকায় । তবে সকালে নদীর জলস্তর স্বাভাবিক দেখে স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা ।
সব মিলিয়ে, ভুটানে হিমবাহ হ্রদ ফেটে যাওয়ার খবরকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতভর উদ্বেগে কাটে সংকোশ নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের । যদিও শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নদীর জলস্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি, তবুও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না বাসিন্দারা । আপাতত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন । রাতভর আতঙ্কের পর নদীর জলস্তর স্বাভাবিক থাকায় স্বস্তি ফিরলেও, ভুটানের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন সংকোশপাড়ের মানুষ ।