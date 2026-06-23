হাসিমারা বিমানবন্দর হলে সুবিধা পাবেন ভুটানের নাগরিকরাও, আশাবাদী সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা
তৃণমূল সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরে জমিজটের কারণে হাসিমারা বিমানবন্দর গড়ার কাজ আটকে ছিল । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : June 23, 2026 at 6:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 জুন: উত্তরবঙ্গের মানুষের অপেক্ষার অবসান ৷ তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় তৈরি হতে চলেছে বিমানবন্দর ৷ সোমবার রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট, মালদার পাশাপাশি হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । আর তাঁর এই ঘোষণার পরই আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা জানিয়েছেন, হাসিমারায় বিমানবন্দর হলে তা কেবল ভারতীয়দের জন্যই নয়, বরং ভুটানের নাগরিকদের জন্যও অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা 2022 সালের 26 জুন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারে এয়ারপোর্ট গড়ার জন্য । 2023 সালের 30 জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিমানবন্দর করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জন বারলাকে চিঠিও দেন । উড়ান প্রকল্পে হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি ।
হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যের কাছে 37.74 একর জমির দাবি করে । কিন্তু জমিজটে আটকে ছিল বিমানবন্দর গড়ার কাজ । তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমারাতে বিমানবন্দর করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন ৷ কিন্তু তারপরেও রাজ্যের তরফে বিমানবন্দরের জন্য জমি দেওয়া হয়নি ।
এরপর গড়িয়েছে সময় ৷ আর এগোয়নি হাসিমারা বিমানবন্দর গড়ার কাজ ৷ সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রথম রাজ্য বাজেটে হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য জমি বরাদ্দের ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে খুশি আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীর পাশাপাশি সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা ।
তিনি এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের হাসিমারাকে বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করার দাবি ছিল । আমাদের সামনে ভুটান, অসম রয়েছে । হাসিমারাতে এয়ারপোর্ট হয়ে গেলে জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনি, হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনির আধিকারিক ও জওয়ানদের সুবিধা হবে । আমরা বারবার রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বিমানবন্দর গড়ার উদ্যোগ নেয়নি । রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার কারণে হাসিমারা এয়ারপোর্টের কাজ আটকে ছিল ।"
কিন্তু আমাদের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমি জট কেটেছে ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন য়ে জমির জন্য যেন কোনও কাজ না আটকে থাকে ৷ সেই মতো হাসিমারা এয়ারপোর্টের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে ৷ আগামিদিনে হাসিমারাতে এয়ারপোর্ট হয়ে গেলে ভুটানের নাগরিকরাও এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবেন ।"
আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার বিমানবন্দরের দূরত্ব 117 কিলোমিটার ৷ আলিপুরদুয়ার থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের দূরত্ব 138 কিলোমিটার । আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের রূপসী বিমানবন্দর 83 কিলোমিটার দূরে । আলিপুরদুয়ার থেকে রূপসী বিমানবন্দর যেতে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে যায় । তাই হাসিমারা বিমানবন্দর হলে ভুটানের নাগরিকদের যাতায়াতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই হাসিমারা বিমানবন্দরের কাজ শুরু হবে ৷ ভারত-ভুটান সীমান্তের আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির কিছুটা অংশ ও সাতালি চা বাগানের কিছুটা অংশ নিয়ে এই বিমানবন্দর গড়া হবে । মোট 37.74 একর জমির ওপর হবে হাসিমারা বিমানবন্দর । আর এই বিমানবন্দর তৈরির জন্য সাতালি চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ করতে হবে বলে জানা গিয়েছে ।