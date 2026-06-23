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হাসিমারা বিমানবন্দর হলে সুবিধা পাবেন ভুটানের নাগরিকরাও, আশাবাদী সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা

তৃণমূল সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরে জমিজটের কারণে হাসিমারা বিমানবন্দর গড়ার কাজ আটকে ছিল । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷

Hasimara airport
হাসিমারা বিমানবন্দর নিয়ে আশাবাদী আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 6:38 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 23 জুন: উত্তরবঙ্গের মানুষের অপেক্ষার অবসান ৷ তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় তৈরি হতে চলেছে বিমানবন্দর ৷ সোমবার রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট, মালদার পাশাপাশি হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । আর তাঁর এই ঘোষণার পরই আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা জানিয়েছেন, হাসিমারায় বিমানবন্দর হলে তা কেবল ভারতীয়দের জন্যই নয়, বরং ভুটানের নাগরিকদের জন্যও অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা 2022 সালের 26 জুন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারে এয়ারপোর্ট গড়ার জন্য । 2023 সালের 30 জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিমানবন্দর করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জন বারলাকে চিঠিও দেন । উড়ান প্রকল্পে হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি ।

হাসিমারা বিমানবন্দর নিয়ে মনোজ টিজ্ঞার বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যের কাছে 37.74 একর জমির দাবি করে । কিন্তু জমিজটে আটকে ছিল বিমানবন্দর গড়ার কাজ । তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমারাতে বিমানবন্দর করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন ৷ কিন্তু তারপরেও রাজ্যের তরফে বিমানবন্দরের জন্য জমি দেওয়া হয়নি ।

এরপর গড়িয়েছে সময় ৷ আর এগোয়নি হাসিমারা বিমানবন্দর গড়ার কাজ ৷ সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রথম রাজ্য বাজেটে হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য জমি বরাদ্দের ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে খুশি আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীর পাশাপাশি সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা ।

Hasimara airport
হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য জমি দেওয়ার ঘোষণা রাজ্য সরকারের (নিজস্ব ছবি)

তিনি এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের হাসিমারাকে বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করার দাবি ছিল । আমাদের সামনে ভুটান, অসম রয়েছে । হাসিমারাতে এয়ারপোর্ট হয়ে গেলে জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনি, হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনির আধিকারিক ও জওয়ানদের সুবিধা হবে । আমরা বারবার রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বিমানবন্দর গড়ার উদ্যোগ নেয়নি । রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার কারণে হাসিমারা এয়ারপোর্টের কাজ আটকে ছিল ।"

কিন্তু আমাদের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমি জট কেটেছে ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন য়ে জমির জন্য যেন কোনও কাজ না আটকে থাকে ৷ সেই মতো হাসিমারা এয়ারপোর্টের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে ৷ আগামিদিনে হাসিমারাতে এয়ারপোর্ট হয়ে গেলে ভুটানের নাগরিকরাও এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবেন ।"

Alipurduar BJP MP Manoj Tigga
আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা (নিজস্ব ছবি)

আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার বিমানবন্দরের দূরত্ব 117 কিলোমিটার ৷ আলিপুরদুয়ার থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের দূরত্ব 138 কিলোমিটার । আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের রূপসী বিমানবন্দর 83 কিলোমিটার দূরে । আলিপুরদুয়ার থেকে রূপসী বিমানবন্দর যেতে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে যায় । তাই হাসিমারা বিমানবন্দর হলে ভুটানের নাগরিকদের যাতায়াতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই হাসিমারা বিমানবন্দরের কাজ শুরু হবে ৷ ভারত-ভুটান সীমান্তের আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির কিছুটা অংশ ও সাতালি চা বাগানের কিছুটা অংশ নিয়ে এই বিমানবন্দর গড়া হবে । মোট 37.74 একর জমির ওপর হবে হাসিমারা বিমানবন্দর । আর এই বিমানবন্দর তৈরির জন্য সাতালি চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ করতে হবে বলে জানা গিয়েছে ।

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MANOJ TIGGA
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হাসিমারা বিমানবন্দর
মনোজ টিজ্ঞা
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