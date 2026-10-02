'গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন', ভূপেন হাজারিকার কালজয়ী গান রূপ পাচ্ছে কুমোরটুলি পার্কের মণ্ডপে
Kumartuli Park Durga Puja Theme: ধনী, গরিবের শ্রেণি বিন্যাস, শোষণ ও সমাজ ব্যবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে কুমোরটুলি পার্কের দুর্গাপুজোয় ৷ মনোজিত দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 2, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: শতবর্ষে কালজয়ী সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ৷ বাংলা গানে তাঁর অবদান বিরাট ৷ আমি এক যাযাবর, আজ জীবন খুঁজে পাবি, গঙ্গা আমার মা, প্রতিধ্বনি শুনি-সহ বহু গানে মানুষের মন জয় করেছেন তিনি ৷ তবে, ভূপেন হাজারিকার গাওয়া 'গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন' তাঁর কালজয়ী গানগুলির অন্যতম ৷ এই গণসঙ্গীত’কে এবার বিষয় ভাবনা হিসেবে তুলে ধরছে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ৷ 34তম বর্ষে তাদের থিম 'গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন' ৷ শিল্পী সুবল পাল এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলছেন ৷
'গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন' শুধু আর পাঁচটা গানের মতো নয় ৷ গঙ্গার দুই পাড়ে গড়ে ওঠা জনপদের দুঃখ, দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে এই গানের মধ্যে দিয়ে ৷ যার প্রতিটি লাইনে রয়েছে সামাজিক বার্তা ৷ সেই বার্তাই ফুটে উঠবে মণ্ডপ সজ্জায় ৷ গানের একাধিক লাইন তুলে ধরা হবে মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে ৷ গঙ্গার পাড় ও তার চারপাশে গড়ে ওঠা জনপদ দীর্ঘ বছর ধরে নদীর জলকে দূষিত করে চলেছে ৷ আর সেই দূষণ বহন করে চলেছে গঙ্গা নদী ৷ সেই দূষণ নিয়েও বার্তা দেওয়া হচ্ছে মণ্ডপে ৷ যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ৷ সেই কুমোরটুলি পার্কের দুর্গাপুজো প্রতিবছর দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে অন্যরকম কিছু করে থাকে ৷
দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তা তথা সম্পাদক অনুপম দাস বলেন, "এইবার আমাদের বিষয় ভাবনা 'গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন', এই গানটি শুধুমাত্র একটি নদীকে নিয়ে লেখা নয় ৷ এটি আসলে মানুষের দুঃখ, সমাজের বৈষম্য ও ইতিহাসের কষ্ট আর মানবতার প্রশ্ন নিয়ে গভীর এক প্রতিবাদ ৷ এখানে গঙ্গাকে একটি জীবন্ত সত্ত্বা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে ৷ যার সামনে মানুষ নিজের ব্যথা ও প্রশ্ন তুলে ধরেছে ৷ গঙ্গা নদী যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে ৷ সেটাকেই আমরা তুলে ধরেছি ।"
তিনি আরও বলেন, "গঙ্গা মানব সভ্যতা, সুখ, দুঃখ, যুদ্ধ, অত্যাচার, দারিদ্র, ক্ষুধা, বিভাজন সবকিছুর সাক্ষী থেকেছে ৷ কিন্তু এত অন্যায় ও কষ্ট দেখেও গঙ্গা থেমে না-থেকে, প্রতিবাদ না-করে শুধুই বয়ে চলে ৷ গানে এই প্রশ্নই রেখেছেন ভূপেন হাজারিকা । এই প্রশ্নের মধ্যে আদতে রয়েছে সমাজের প্রতি ক্ষোভ ৷ লুকিয়ে রয়েছে আরও নানা প্রশ্ন- মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ কেন ? কেউ অত্যন্ত ধনী, কেউ ক্ষুধার্ত কেন ? কেন ক্ষমতাবানদের অত্যাচার আর শোষণ বন্ধ হয় না ? কেন মানুষের চোখের জল কখনও শুকায় না ?"
অনুপম বলছেন, "গঙ্গা এখানে শুধু নদী নয় ইতিহাসের সাক্ষী, আর মানুষ যেন তার কাছেই জবাব চাইছে ৷ গানটিতে এক ধরনের বেদনা আবার প্রতিবাদও আছে ৷ সহজভাবে বললে পৃথিবীতে এত অন্যায়, কষ্ট আর কান্না চললেও সময় ও জীবন থেমে যাবে না ৷ গঙ্গার মতোই সব কিছু চলতেই থাকবে ৷ রাজা আসে, রাজা যায়, গঙ্গা শুধু বয়ে যায় ৷ মহান গায়ক সুরকার ভূপেন হাজারিকার এই গানটি নিয়েই 2026-এর কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় সেই প্রশ্নকেই সকলের সামনে তুলে ধরতে চায় ৷"
আজকের পৃথিবীতে মানুষ ক্রমশ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ৷ নদী দূষিত, পরিবেশ ক্ষতবিক্ষত, মানবিকতা বিপন্ন, একদিকে আলোর ঝলকানি অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মুখ ৷ গঙ্গা যেন সেই সবকিছুর নীরব সাক্ষী ৷ যেখানে একদিকে ভাসমান প্রদীপে উৎসব পালন অন্যদিক, গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মানুষের স্বপ্ন ৷ গঙ্গা বহন করেছে পুজোর আরতি, আবার মানুষের চোখের জল, এই পুজোয় মা দুর্গা শুধু অসুরদলনী নন, তিনি হয়ে উঠবেন মানবতার প্রতীক ৷
দেবী দুর্গার আগমন প্রশ্ন করবে, মানুষ কি সত্যিই সভ্য হয়েছে ? নাকি কেবল সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছে ? এই বিষয় ভাবনা শুধুমাত্র একটি শিল্পনির্মাণ নয় ৷ এ এক আত্মসমীক্ষা, এ এক প্রশ্ন, যা প্রতিটি মানুষের অন্তরে ধ্বনিত হবে ৷ মণ্ডপের ভিতরে দর্শকরা হেঁটে যাবে, যার দু’দিকে থাকছে জল অর্থাৎ গঙ্গা ৷ তাদের ঠিক দুই দিকে গঙ্গার পাড় ফুটে উঠবে ৷ থাকবে ঘাট, মন্দির, বসতি, দোকানপাট ৷ আর মূল মণ্ডপটি একটি মন্দিরের আদলে তৈরি করা হচ্ছে ৷