ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা
রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়ের সৃষ্টিতেও এই পেশার উল্লেখ রয়েছে ৷ কলকাতার লুপ্তপ্রায় এই পেশা ও পেশাদারদের কথা জানাচ্ছেন সুদীপ দে, বিশেষ সহযোগীতায় সাহাজান পুরকাইত
একটা সময় যখন শহরগুলিতে পাইপলাইন দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না, তখন ভিস্তিওয়ালাদের ওপরই নির্ভর করতে হত শহুরে মানুষকে। ছাগলের চামড়ায় তৈরি একধরনের থলেতে তাঁরা জল ভর্তি করে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে দিতেন। এই বিশেষভাবে তৈরি থলেকে বলা হত ‘মশক’। ভিস্তিওয়ালাদের মশকে জল থাকত ঠান্ডা। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ঐতিহ্যের গবেষক ও সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্য়ায় বলেন, "ফরাসি শব্দ 'বেহেশত' থেকে ‘ভিস্তি’ কথাটি এসেছে, যার বাংলা অর্থ হল 'স্বর্গ'। আরব্য সংস্কৃতি অনুযায়ী মনে করা হয়, স্বর্গে প্রচুর নদী, ঝর্ণা আর বাগান রয়েছে। এই ভিস্তিওয়ালারা সেখান থেকেই জল নিয়ে এসে তৃষ্ণা মেটান। এই কারণে তাঁদের স্বর্গের দূতও বলা হতো এককালে।"
মুঘল সিংহাসনে ভিস্তিওয়ালা
1539 সালের জুন মাসে চৌসার যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন আফগান নেতা শের শাহ সুরির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে তিনি নিজের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান এবং প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন খরস্রোতা গঙ্গা নদীতে। জলের প্রচণ্ড স্রোতে যখন হুমায়ুন যখন ডুবতে বসেছিলেন, শোনা যায় তখন এক ভিস্তিওয়ালা তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। হুমায়ুন তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, যদি কখনও তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসতে পারেন, ওই ভিস্তিওয়ালা যা উপহার চাইবেন, তা-ই দেবেন তিনি।
এরপর 1555 সালের জুনে হুমায়ুন ভারতে ফিরে আসেন এবং সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকান্দার শাহ সুরিকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন এবং মুঘল সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। হুমায়ুন সম্রাট হলে পুরনো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই ভিস্তিওয়ালা তাঁর কাছে সম্রাটের সিংহাসন চেয়ে বসলেন। কথা রাখতে হুমায়ুন নিজের মুকুট পরিয়ে দেন ওই ভিস্তিওয়ালার মাথায়, ছেড়ে দেন নিজের সিংহাসন। তখন ওই ভিস্তিওয়ালা সম্রাটকে আলিঙ্গন করে তাঁর মুকুট আর সিংহাসন ফিরিয়ে দেন।
মুঘলদের অনুসরণ করে আরবের বহু মানুষ ভারতে এসেছিল। পরে উত্তর ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে তারা বসতি তৈরি করে। এদের আব্বাসী, শেখ আব্বাসী এবং সাক্কা বলা হতো। ভিস্তিরা ঐতিহ্যগতভাবে সামরিক বাহিনীতে জল পরিবহণের কাজ করতো। তবে পরবর্তিতে নগর জীবনের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতেও পেশা হিসাবে কাঁধে মশক নিয়ে ভোরবেলা থেকেই মহানগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এই ভিস্তিওয়ালারা। রান্না আর স্নানের কাজে বাড়ি, দোকান বা হোটেলের প্রয়োজন অনুয়ায়ী জল সরবরাহ করতেন তাঁরা।
বাংলা সাহিত্যে ভিস্তিওয়ালাদের উল্লেখ
বাংলার কবি, সাহিত্যিকদের কলমেও বিভিন্ন সময়ে এই ভিস্তিওয়ালাদের কথা উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, হুমায়ুন আহমেদের সৃষ্টিতে এই পেশার মানুষের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল বইয়ে লেখা হয়েছিল—
"ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার?
লাখোবার যায়, যদি সে যাওয়া তার ঠেকায় কীসে?
ভেবে পাই না তাই দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?
এ কথাটা যেমনি বলা রোগা এক ভিস্তিওলা
ঢিপ করে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দুপায় তার।"
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ‘জুতা আবিষ্কার’ কবিতায় এই ভিস্তির কথা উল্লেখ করেছেন৷ তিনি তাঁর এই রচনায় লেখেন—
"তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি!"
প্রায় দু'শো বছর ধরে কলকাতায় রয়েছেন ভিস্তিওয়ালারা
ভিস্তিওয়ালাদের প্রসঙ্গে কলকাতার ঐতিহ্যের গবেষক-সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্য়ায় বলেন, "আগেকার দিনে যুদ্ধের সময় জল সরবরাহ করতে ভিস্তিওয়ালার মশক ব্যবহার করা হতো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে দুর্গগুলিতে জলের সরবরাহ করা হত মশক থেকে। কলকাতার সঙ্গে ভিস্তিওয়ালাদের সম্পর্ক খুব পুরোনো। 1820 সাল নাগাদ চাঁদপাল ঘাটে একটা বড় জলের পাম্প বসানো হয়৷ ওই পাম্পে করে গঙ্গার জল তুলে ধর্মতলা, পার্কস্ট্রিট, বউবাজার চিৎপুর— এই জায়গাগুলিতে চ্যানেল করিয়ে ওই জল পৌঁছে দেওয়া হতো৷ এই সব এলাকায় বসবাসকারী বিত্তবান মানুষজন এই ভিস্তিওয়ালাদের মাধ্যমে ওই পরিশ্রুত পানীয় জল বাড়িতে আনিয়ে নিতেন৷ এই সময় থেকেই কলকাতায় পেশা হিসেবে ভিস্তিওয়ালা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে পরিষেবা দিতে শুরু করেন বলে মনে করা হয়৷"
ভিস্তি বা মশক সম্পর্কে দু-চার কথা
ভিস্তিওয়ালারা চামড়ার তৈরি যে বিশেষ থলেতে করে জল বহন করত তাকে 'মশক' বলা হয়। এই মশকগুলি ছাগলের চামড়া দিয়ে বিশেষ দক্ষতায় তৈরি করতেন ভিস্তিরা। চামড়ার তৈরি এই মশকটির ওজনও কম ছিল না। একেকটি মশকে প্রায় 20-30 লিটারের মতো জল ধরত। কিন্তু, ভিস্তিওয়ালাদের আয় ছিল নামমাত্র।
ভিস্তিওয়ালাদের এই 'মশক' কলকাতায় তৈরি হয় পার্ক সার্কাস 4 নম্বর ব্রিজের কাছে। এছাড়াও, হাতে গোনা আর দু-এক জায়গায় এর কারিগর এখনও পাওয়া যায়৷ আগে থেকে অর্ডার দিতে হয়। একটা ভিস্তির দাম পড়ে প্রায় 3,500 টাকা থেকে 4,000 টাকা। এগুলি টেকে বড়জোড় নয় মাস এক বছর পর্যন্ত ৷ তারপর আবার একটা কিনতে হয়৷
কলকাতার দমকল ব্যবস্থাতেও ছিল ভিস্তির ব্যবহার
1940-1950 সাল পর্যন্ত কলকাতার কয়েকটি রাস্তা ধোয়ার কাজেও ভিস্তিওয়ালাদের জল কাজে লাগত। এই শহরের দমকল ব্যবস্থার শুরুতেও আগুন নেভানোর কাজে অংশিদার ছিলেন ভিস্তিওয়ালারা৷ কলকাতা আর ঢাকাতে এক সময় আলাদা ভিস্তিপল্লিও ছিল । এখন অবশ্য পাল্টে গিয়েছে পরিস্থিতি৷ কর্পোরেশনের জল এখন কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে পাম্পের সাহায্যে পৌঁছে যাচ্ছে দুই বেলা। ফলে শহরের অধিকাংশ এলাকাতেই প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই ভিস্তিওয়ালাদের ৷ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদেরও তাই অন্য পেশা বেছে নিতে হচ্ছে।
ভিস্তিওয়ালার দেশ
তবে এখনও কিছু ভিস্তিওয়ালা নিয়মিত জল সরবরাহ করেন মধ্য কলকাতার কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ি আর দোকানে। কলকাতার জনা তিরিশেক ভিস্তিওয়ালা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের পারিবারিক পেশা। বংশ পরম্পরায় কলকাতার সঙ্গেও তাদের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখনও এদের অনেকে মধ্য কলকাতায় ঘর ভাড়া করে থাকেন। উত্তর কলকাতার ভিস্তিওয়ালার ওড়িশা থেকে এলেও মধ্য কলকাতার ভিস্তিওয়ালাদের বেশিরভাগই বিহারের কাটিহার জেলা কিংবা তাদের আশেপাশের অঞ্চল থেকে কলকাতায় এসেছেন।
কলকাতার কোথায় থাকেন ভিস্তিওয়ালারা ?
মহম্মদ আনসার, মহম্মদ রেজাউলের মতো ভিস্তিওয়ালাদের থেকে এখনও জল কিনে খান হাতে গোনা কয়েকজন লোক। কিছু হোটেলেও যায় এঁদের জল। সকাল-বিকেল তাঁরা পুরসভার টাইম কল আর টিউবওয়েলের জল মশকে ভরে পৌঁছে দেন খদ্দেরের কাছে। এখনও উত্তর ও মধ্য কলকাতার কিছু জায়গায় টিমটিম করছে ক-জন ভিস্তিওয়ালা। উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, গড়ানহাটা, বিডন স্ট্রিটের কিছুটা অঞ্চল এবং তার আশেপাশে এলাকায় এবং মধ্য কলকতার ইলিয়ট রোড, রিপন স্ট্রিট, বৃন্দাবন দাস লেন, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, মারকুইস স্ট্রিট, স্যন্ডাল রোড এলাকায় এখনও এঁদের দেখা মেলে।
পেশা বদলে হারিয়ে যাচ্ছেন ভিস্তিওয়ালারা
তবে শুধুমাত্র পানীয় জল বেচে এখন আর সংসার চালানো সম্ভব নয় ৷ তাই বছরের মধ্যে ছয়-সাত মাস কলকাতায় আর বাকি সময়টা দেশের বাড়িতে চাষাবাদ করে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেন রেজাউলের মতো ভিস্তিওয়ালারা৷ যেমন, রেজাউলের দুই ছেলে-দুই মেয়ে ৷ দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলেরা নির্মাণশ্রমিক ৷ দিনে মেরেকেটে দেড়শো থেকে দু'শো টাকায় কি আর এখন সংসার চলে ! তাই অন্য পেশা বেছে নিয়েছে রেজাউলের ছেলেরা ৷
ধীরে-ধীরে এই শহরেও কালের নিয়মে কমে আসছে ভিস্তিওয়ালার প্রয়োজন। হাতে গোনা যে কয়জন এখনও এই কাজ করেন, তাঁরা চলে গেলে ভিস্তিওয়ালারা শুধু স্মৃতির পাতাতেই থেকে যাবেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে তখন কলকাতার ভিস্তিওয়ালাদের সম্পর্কে দু-চার কথা জানবে জেন-জ়ি বা তার পরবর্তী প্রজন্ম। কারণ, এই ভিস্তিওয়ালাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও আর এই পেশায় আসছেন না, আসতে চান না ৷ ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে নগর কলকাতার দু'শো বছরেরও বেশি পুরনো এই পেশা৷ শহরের অলি-গলিতে, ঐতিহ্যের সঙ্গে পথচলা এই ভিস্তিওয়ালা অদূর ভবিষ্যতে ডাক বিভাগের রানারের মতোই অপ্রয়োজনীয় হয়ে হারিয়ে যাবে তিলোত্তমার বুক থেকে৷
তথ্য সহযোগিতায়: সৌভিক মুখোপাধ্য়ায়, কলকাতার ঐতিহ্যের গবেষক ও সংগ্রাহক
