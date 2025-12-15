মুঘল-সুলতানি আমল-সহ 20টি দেশের 3 হাজার মুদ্রা সংগ্রহ ভাস্কর স্যরের
আগেই 75,000 হাজার তালগাছ লাগিয়ে নজির গড়েছিলেন ৷ সেই ভূগোলের স্যরের নেশ অবশ্য বাড়িতে জমানো দেশ-বিদেশের হাজার-হাজার মুদ্রা ৷
Published : December 15, 2025 at 5:49 PM IST
পাণ্ডুয়া, 15 ডিসেম্বর: শিক্ষকতাই শুধু জীবন নয়, ফের আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন পাণ্ডুয়ার এই ভূগোলের স্যর ৷ এর আগে কৃষকদের বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজ উদ্যোগে 75,000 তালগাছ লাগিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন ৷ এবার সামনে এল তাঁর অদ্ভুত নেশার কথা ৷ পড়ুয়াদের সামলানো ও তাদের সমাজ গড়ার সঠিক পথ দেখানোর পাশাপাশি ভূগোলের স্যর ভাস্কর মণ্ডলের নেশা দেশি-বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করা ৷ মুঘল-সুলতানি আমলের মুদ্রা থেকে 20টি দেশের কয়েন ও নোট রয়েছে তাঁর বাড়িতে ৷
ইটিভি ভারতের ক্যামেরার দেখা গেল ভাস্কর স্যরের বাড়ি যেন এক সংগ্রহশালা ! পাণ্ডুয়ার রানাগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক তিনি। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো ছাড়াও মুঘল আমল থেকে সুলতানি আমলের মুদ্রার ইতিহাসের কথাও তিনি ক্লাসে তুলে ধরেন ৷
এখনও পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহশালায় রয়েছে প্রায় 3 হাজার দেশি ও বিদেশি মুদ্রা ৷ কড়ি থেকে রুপো, তামা-সহ বিভিন্ন ধরনের ধাতব মুদ্রা রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। ভূগোল স্যরের ইচ্ছে, এই মুদ্রাগুলি দিয়ে বাড়িতেই একটি আস্ত সংগ্রহশালা বানানোর। তিনি চান, আগামিদিনে ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার জন্য এই সংগ্রহ কাজে লাগুক ৷
পরিবেশপ্রেমী ভাস্কর মণ্ডল
শুধু যে তিনি মুদ্রা সংগ্রাহকই তা নয়, তাঁর একটা বড় পরিচয় তিনি পরিবেশপ্রেমী। অতীতে 75 হাজার তাল গাছ লাগিয়ে নজির গড়েছেন ভাস্কর স্যর ৷ সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে পরিচর্চাও করেন। তাঁকে সাহায্য করেন ছাত্রছাত্রীরা ৷ 33 বছরের শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্র আজ প্রতিষ্টিত। স্যরের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন, তাঁরাও ভাস্কর মণ্ডলকে মুদ্রা সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন ৷
তিন দশক ধরে সেজে উঠছে ভাস্কর স্যরের সংগ্রহশালা
গত 30 বছরে ধরে মুদ্রা সংগ্রহ করেন ভাস্কর স্যর। তাঁর বাবা, উত্তর 24 পরগনা সন্দেশখালিতে সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। তবে বাসিন্দা ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবনের ৷ বাবার পেশার কারণে সকলেই পাণডুয়ায় উত্তরায়ণে চলে আসেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রামীণ চিকিৎসক (হাতুড়ে ডাক্তার) হওয়ার সুবাদে তাঁর বাবার সংগ্রহেও ছিল অনেক খুচরো পয়সা ৷ ভূগোলের এই শিক্ষক ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে ওই পয়সা নিয়েই সংগ্রহ করতেন। তখন থেকেই তাঁর মুদ্রা সংগ্রহের নেশা জন্মায়। কিন্তু, সুন্দরবন এলাকায় থাকাকালীন সংগ্রহ করে রাখা মুদ্রা হারিয়ে যায় বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ে ৷ কিন্তু শখপূরণে থমকে যায়নি ৷ স্কুলের শিক্ষকতা জীবনে পড়ুয়াদের মুদ্রার ইতিহাস জানানোর জন্য তিনি তাঁর সংগ্রহশালা ভরিয়ে তুলছেন ৷ তাঁর ইচ্ছে, ভবিষ্যতে তিনি সমস্ত দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করবেন।
1818, 1875 সালের মুদ্রাও রয়েছে ভূগোল স্যরের সংগ্রহশালায়
ভারতীয় মুদ্রা ছাড়াও আমেরিকা, ইউরো, গুয়েতেমালা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার-সহ একাধিক বিদেশি মুদ্রা রয়েছে তাঁর কাছে । মুঘল ও সুলতানি যুগের মুদ্রাও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এমনকী ব্রিটিশ আমলের (1818, 1875) মুদ্রাও রয়েছে তাঁর সংগ্রহে ৷ রয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতীয় তামার ফুটো পয়সাও ৷ তালিকায় রয়েছে 1,2 ও 3 পয়সাও ৷
মুদ্রার হরেক রকম
শিক্ষকের সংগ্রহে রয়েছে 100 রকমের ভারতীয় 5 টাকার কয়েন । রয়েছে 35 রকমের 2 টাকার কয়েন। 1 টাকার কয়েন 38 রকমের। 10 টাকার কয়েন রয়েছে 30 রকমের । এছাড়াও প্রাচীন তামার মুদ্রা ও কড়ি রয়েছে তাঁর সংগ্রহে । বিদেশি মুদ্রা রয়েছে 200 রকমের। বিদেশি নোট রয়েছে 27টি। তিনি নিজে যেমন সংগ্রহ করেন, তেমনি বিদেশে থাকার সুবাদে তাঁর অনেক ছাত্রই সে দেশের মুদ্রা এনে দেন ৷ বর্তমানে তাঁর কাছে রয়েছে তিন হাজার রকমের মুদ্রা।
রাম-সীতা আমলের মুদ্রা রয়েছে ভূগোল স্যরের সংগ্রহশালায়
শিক্ষক ভাস্কর মণ্ডল বলেন, "মুদ্রা সংগ্রহ করা আমার নেশা । স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কেউ দেখাই । সেই সময়কার মুদ্রা দেখতে কেমন ছিল ? মুঘল-সুলতানি যুগের মুদ্রা কেমন ছিল ? তার ইতিহাস কেমন ছিল ? কীভাবে বিবর্তন হয়েছে । কেন অন্য ধাতু দিয়ে রূপান্তরিত করা হল ? তার মূল্য কেন কমেছে ? সেগুলি আমি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করি । 75 থেকে 100 রকমের ভারতের 5 টাকার কয়েন রয়েছে ৷ 38 রকমের 1 টাকা এবং 35 রকমের 2 টাকা রয়েছে আমার কাছে ৷ এছাড়াও একাধিক রকমের মুদ্রা রয়েছে । রাম-সীতা আমলের মুদ্রাও রয়েছে । সাধারণ মানুষও এই মুদ্রা দেখতে আসেন। তাঁরাও প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কে জানতে পারেন ৷"
ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা এই মুদ্রা গবেষণার কাজে লাগাক
তিনি আরও বলেন, "অনেকেই 5 টাকার কয়েন হাতে নিয়ে ফেরত দিয়ে দেয় ৷ কিন্তু, আমি বা আমার পরিবার সেগুলোকে সংগ্রহ করে রাখি। ছাত্রছাত্রী থেকে বন্ধুরা আমার মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করে। প্রথমে অল্প অল্প সংগ্রহ করতাম ৷ এখন তা বেড়েছে। বর্তমানে আমার কাছে ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন সময়ের প্রায় তিন হাজার মুদ্রা রয়েছে । আমি সকলকে মুদ্রা জমানোর জন্য উৎসাহ দিই ৷ আমার ইচ্ছে, আগামিদিনে আরও বেশি মুদ্রা সংগ্রহ করার, যাতে সকলেই তা বেশি করে দেখতে পায় । এমনকী ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা গবেষণার কাজে এগুলো ব্যবহার করুক ও এই মুদ্রাগুলি নিয়ে একটি সংগ্ৰহশালা তৈরি হোক ৷"
ছোট থেকেই কৌটোর মধ্যে পয়সা জমাতেন ভাস্কর স্যর
শিক্ষকের বৃদ্ধা মা নির্মলা মণ্ডল বলেন, "ছেলে অনেক ছোটবেলা থেকেই পয়সা জমাত । এটা আমারও ভালো লাগে। ওর বাবার কাছে চিকিৎসা করাতে এসে অনেকে খুচরো পয়সা দিত ৷ ওই পয়সা একটা ছোট কৌটোর মধ্যে জমিয়ে রাখত । সেই অভ্যাস থেকেই এখন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মুদ্রা জমায় ৷"
বিদেশে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে মুদ্রা আনান এই ভূগোলের স্যর
রানাগড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাবিদুর রহমান জানান, ভাস্কর স্যরের সঙ্গে স্কুলের ছাত্র ও অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। সমস্ত গঠনমূলক কাজে সব সময় তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তার দু'পাশে তালগাছ লাগিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ৷ কন্যাশ্রী ক্লাব থেকে চাইল্ড লাইনের কাজ করেন। মুদ্রা সংগ্রহ তাঁর একটা বড় নেশা। এই অঞ্চলে বহু ছাত্রছাত্রী বিদেশে কাজের জন্য যায়। তিনি তাঁদের দিয়ে মুদ্রা আনান। ভালোবেসে সকলেই এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন।