যুবসাথী প্রকল্পের নাম বদলে ‘ভরসা’, জানুয়ারি থেকেই অ্যাকাউন্টে মিলবে 2000 টাকা
Monthly Allowance For Unemployed: মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 15 মাস গ্র্যাজুয়েট, সরকারি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, আইটিআই-এ কারিগরি প্রশিক্ষণ নেওয়া পড়ুয়াদের মাসে 2000 টাকা করে দেওয়া হবে।
Published : November 23, 2026 at 5:10 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: বিধানসভা ভোটের আগে চালু হওয়া ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের নাম বদলে ‘ভরসা’ করা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই এই প্রকল্পে ভাতা দেওয়া শুরু হবে। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, ভোটের চার মাস আগে 21 থেকে 45 বছর বয়সি প্রায় 54 লক্ষ যুবক-যুবতীকে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকার ডিজিটাইজড আবেদনগুলির যাচাই চলছে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “আমরা সংকল্প পত্রে বলেছিলাম গ্র্যাজুয়েটদের জন্য 3000 এবং যারা গ্র্যাজুয়েট নয় তাদের জন্য 2000 টাকা দেব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা অনেকগুলো নতুন স্কিম নিয়েছি, ডিএ দিয়েছি, এরিয়ার ডিএ মিটিয়েছি। অনেক অর্থনৈতিক দায়িত্ব তো আমাদের উপর পড়েছে।”
মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 15 মাস অর্থাৎ 2027 সালের 12 মাস এবং 2028 সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ— এই পর্বে গ্র্যাজুয়েট এবং সরকারি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট বা আইটিআই-এ কারিগরি প্রশিক্ষণ নেওয়া পড়ুয়াদের মাসে 2000 টাকা করে দেওয়া হবে। বাকিরা পাবেন মাসে 1500 টাকা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “আমরা আপনাদের কাছ থেকে সরি বলে 15 মাস সময় চেয়ে নিলাম যে 3000, 2000 এই মুহূর্তে দিতে পারলাম না। এই 15 মাস আপনারা 2000 আর দেড় হাজার নিন।” তবে 2028-29 অর্থবর্ষ থেকে সংকল্প পত্র অনুযায়ী 3000 ও 2000 টাকা করেই ভাতা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
নতুন নিয়মে একাধিক শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, একটি পরিবারে সর্বোচ্চ দু’জন এই ভাতা পাবেন। যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনায় 3000 টাকা ভাতা পাচ্ছেন, তাঁরা ভরসা প্রকল্পের টাকা পাবেন না। তাঁর বক্তব্য, “যারা অন্নপূর্ণা যোজনায় পেয়েছেন বোনেরা তারা এই ভাতা পাবেন না। তারা অন্নপূর্ণাই পাবেন যেহেতু সেটা হায়ার আছে 3000 টাকা।” ইতিমধ্যেই 2 লক্ষ 52 হাজার 930 জন অন্নপূর্ণার সুবিধাভোগী এবং মাধ্যমিকের নীচে যোগ্যতা থাকা 1 লক্ষ 16 হাজার 625 জনকে আলাদা করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতা জানাননি, তাঁদের তা জানানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
যাঁরা আগে আবেদন করেননি বা বাদ পড়েছেন, তাঁরা ‘আপনার সরকার আপনার পাশে’ বা সিএমআরও-র গ্রিভেন্স সেলে বয়স ও যোগ্যতার নথি দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। নোডাল দফতর হিসেবে যুব কল্যাণ দফতর সেই আবেদন খতিয়ে দেখবে এবং প্রতি 15 দিন অন্তর তালিকা সংশোধন করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “যুব কল্যাণ দফতর প্রত্যেকদিনই রিভিউ করবে বা প্রতি 15 দিন অন্তর এক্সক্লুড ইনক্লুড করবে আর প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন পেমেন্ট হবে তখন কিছু মাইনাস হবে আবার যুক্ত হবে।” 45 বছর পেরোলে বা চাকরি পেলে তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। রাজ্য পুলিশের 1331 জন সাব-ইন্সপেক্টর, জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা পুলিশের 4000 কনস্টেবল নিয়োগ এবং শিক্ষক নিয়োগের কথাও তুলে ধরেন তিনি।