স্বাধীনতার পর এত বড় সভা দেখেনি মুর্শিদাবাদ, 22 ডিসেম্বর নিয়ে চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের

স্বাধীনতার পর এত বড় সভা দেখেনি মুর্শিদাবাদ, 22 ডিসেম্বর নিয়ে চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের
মির্জাপুরের খাগড়ুপাড়া মোড়ে 22 ডিসেম্বর জনসভা করতে চলেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ ওই সভা থেকে নিজের দলের ঘোষণা করবেন তিনি ৷
Published : December 20, 2025 at 12:12 PM IST
বেলডাঙা, 20 ডিসেম্বর: 22 ডিসেম্বরের জনসভার প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । শনিবার বেলডাঙার বেগুনবাড়ি, কাপাসডাঙা ও দেবকুণ্ডুতেতে প্রস্তুতি সভা রয়েছে । নওদায় কর্মিসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর । বাসে, ট্রেনে কীভাবে সমর্থকরা আসছেন তারও রোড ম্যাপ তৈরি করে হুমায়ুনের তরফে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
মূলত দড়ি টানাটানির পর অবশেষে বেলডাঙা থানার মির্জাপুরের খাগড়ুপাড়া মোড়ে জনসভার অনুমতি পেয়েছেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা হুমায়ুন কবীর । আর এরপরেই প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরি নিয়ে শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর সুর চড়ান ভরতপুরের বিধায়ক । তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেন, "স্বাধীনতার পর এতবড় সভা মুর্শিদাবাদের কোথাও হয়নি । সব রাজনৈতিক দলের সভাকে ছাপিয়ে যাবে 22 ডিসেম্বরের জমায়েত ৷"
হুমায়ুন কবীর আরও বলেন, "22 ডিসেম্বর বেলা 12টায় এখানেই জনসভা হবে । সভা করার জন্য মহকুমাশাসক থেকে পুলিশের অনুমতি পেয়ে গিয়েছি ৷ ওইদিন দল ঘোষণা হবে ৷ 2026 সালে ভোটে লড়াই লক্ষ্য ৷"
এখানেই থামলেন না তিনি ৷ 22 ডিসেম্বর তৃণমূলের সমস্ত কুকীর্তি ফাঁস করে দেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন হুমায়ুন কবীর । তিনি বলেন, "আমার শাসকদলের কাছে একটাই বার্তা, তারা যে একচেটিয়াভাবে তিন তিন বার একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে, মানুষের সঙ্গে যে ছল-চাতুড়ি, তোলাবাজি, দুর্নীতি, চাকরি বিক্রি করা করেছে, সমস্ত কিছুর জবাব 22 ডিসেম্বর সভা থেকে দেওয়া হবে তৃণমূলকে ৷"
মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে অনুরোধ করে বলেন, "আমি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে বলব, এই আবেগ ধরে রাখতে হবে । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে 100টা আসন দেওয়ার অনুরোধ জানাব । তাহলে বাবরি মসজিদ হবে, বিশ্ববিদ্যালয়-হাসপাতাল হবে ৷ এরপর মুর্শিদাবাদের মানুষকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ যেতে হবে না । বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গনেই হবে বিরাট ইসলামিক হাসপাতাল ।"
মুর্শিদাবাদ এখন ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিতে সরগরম । তৃণমূল থেকে হুমায়ুনের বহিষ্কারের পর উত্তাপের আঁচ ক্রমশ বাড়ছে । অন্যদিকে শাসকদলের সঙ্গে হুমায়ুনের দড়ি টানাটানিও দিন কয়েক ধরে মানুষ দেখেছে । একমাস আগে হুমায়ুন বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে 50 হাজার মানুষের জমায়েত করে নতুন দল ঘোষণার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন ।
এরপর 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেন তিনি ৷ সেই অনুষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আবেগকে উস্কে দিয়েছে । সেদিন নতুন রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে আনতে জনসভার জন্য বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠকে বেছে নিয়েছিলেন হুমায়ুন । কিন্তু সেখানে সভা করার অনুমতি পাননি তিনি ৷ যার ফলে তাঁকে পিছু হঠতে হয় ।
গত শুক্রবার প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ মাঠে জুম্মা নমাজের জন্য লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হুমায়ুন কবীরকে কার্যত আরও উজ্জীবিত করে । সেদিনই তিনি ঘোষণা করেন, 22 ডিসেম্বরে জনসভা হবে । আর দু'লক্ষ জমায়েত করেই সেই সভা হবে । এদিকে, শুক্রবার জাতীয় পতাকা নিয়ে হেঁটে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জুম্মা নমাজে অংশ নেন মালদার এক বাসিন্দা ।
হুমায়ুন কবীর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বাবরি মসজিদ ইস্যু বাঁচিয়ে রাখতে প্রতি শুক্রবার জুম্মার নমাজ পাঠের আহ্বান জানান । ধর্মীয় আবেগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেই আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন । শুক্রবারও বহু মানুষ বাবরি মসজিদের জন্য ইট নিয়ে এসেছেন । দান পেটি ভরিয়েছেন । দূর দুরান্ত থেকে মানুষ আসায় ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ এলাকায় 10টিরও বেশি হোটেল খুলে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা । ব্যবসায়ীদের দৌলতে যাবতীয় পরিষেবা মিলতে শুরু করেছে রেজিনগরের জাতীয় সড়কের পাশে ।