ভাঙড় কেন্দ্রের প্রতি বুথে থাকবে দুটি ইভিএম ! কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল কমিশন ?

রাজনৈতিক দিক থেকে ভাঙড় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র ৷ এবার সেখানেই দুটি করে ইভিএম ব্যবহৃত হবে ৷

Two EVMs South 24 Parganas
একমাত্র ভাঙড়ে থাকবে দুটি ইভিএম ! (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 9:33 PM IST

ভাঙড়, 25 এপ্রিল: ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা একটি করে ইভিএম দেখতেই অভ্যস্ত। এবার অবশ্য ভাঙড়ে দেখা যাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। এখানে ভোটারদের সামনে থাকবে দু’টি ইভিএম। রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এই বিধানসভা কেন্দ্রেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে প্রশাসনের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে ৷

এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির মূল কারণ প্রার্থীর সংখ্যা। ভাঙড় কেন্দ্রে এবারে মোট 19 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, একটি ইভিএমে সর্বাধিক 16টি বোতাম থাকে। এর মধ্যে 15 জন প্রার্থীর পাশাপাশি ‘নোটা’র জন্য একটি বোতাম রাখা হয়। ফলে প্রার্থীর সংখ্যা 15-র বেশি হয়ে গেলেই বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয় একটি ব্যালট ইউনিট বা ইভিএম ব্যবহার করতে হয়। সেই কারণেই ভাঙড়ে এবার জোড়া ইভিএমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভাঙড়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। তার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্দল প্রার্থীরাও রয়েছেন। মোট 19 জন প্রার্থীর মধ্যে সাতজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, আর বাকি 12 জন নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর ফলে প্রথম ইভিএমে 16 জনের নাম রাখা হবে ৷ বাকি তিনজন প্রার্থী এবং ‘নোটা’ অপশন থাকবে দ্বিতীয় ইভিএমে ৷ এই নতুন পরিস্থিতি প্রশাসনের জন্যও বাড়তি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা 304। সাধারণত প্রতিটি বুথে একটি করে ইভিএম এবং একটি করে ভিভিপ্যাট (VVPAT) মেশিন পাঠানো হয়। কিন্তু এবার যেহেতু প্রতিটি বুথে দু’টি করে ইভিএম লাগবে, তাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংখ্যা কার্যত দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এতে নির্বাচন পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের একাংশ জানাচ্ছে, প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী যতগুলি ইভিএম আনা হয়েছিল, তা এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত নয়। ফলে অতিরিক্ত ইভিএম সংগ্রহ করতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। এতে যেমন খরচ বাড়ছে, তেমনই ভোটকর্মীদের দায়িত্বও বেড়ে যাচ্ছে। কারণ, তাঁদের এখন একাধিক ইভিএম বহন করে বুথে পৌঁছতে হবে ৷

শুধু পরিবহণই নয়, সংরক্ষণ নিয়েও চিন্তা দেখা দিয়েছে প্রশাসনের মধ্যে। ভোটের আগে এবং পরে ইভিএমগুলি স্ট্রংরুমে সুরক্ষিতভাবে রাখতে হয়। কিন্তু দ্বিগুণ সংখ্যক মেশিন রাখার জন্য প্রয়োজন বাড়তি জায়গা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসন ভাবছে, ইভিএমগুলি পাশাপাশি না রেখে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হবে। যদিও নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত জায়গা— এই দুই দিকই নিশ্চিত করতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, ভোটের দিন বুথের ভিতরে জায়গা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সাধারণত বুথে একটি ইভিএম রাখার মতো জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু এবার দু’টি ইভিএম পাশাপাশি রেখে ভোটগ্রহণ করতে হবে। তাই প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত জায়গা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে বুথের বিন্যাসেও পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

গোটা রাজ্যে একমাত্র ভাঙড়েই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও আরও কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় এই সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। যেমন, কোচবিহার দক্ষিণ, করণদিঘি এবং ইটাহার— এই কেন্দ্রগুলিতেও শুরুতে প্রার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু স্ক্রুটিনির সময় কিছু মনোনয়ন বাতিল হয় এবং কয়েকজন প্রার্থী নিজেরাই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় 15 ৷ তা একটি ইভিএমের মধ্যেই সামলানো সম্ভব। আর তাই এই তিনটি কেন্দ্রে অতিরিক্ত ইভিএমের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ভাঙড়ে সেই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এটি এখন গোটা রাজ্যের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের কোনও কেন্দ্রেই দু’টি ব্যালট ইউনিটের প্রয়োজন হয়নি। তবে গত লোকসভা নির্বাচনে কিছু ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে যাদবপুর এবং কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা 15-র বেশি হওয়ায় সেখানে জোড়া ইভিএম ব্যবহার করতে হয়েছিল। সবমিলিয়ে, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র এবারের নির্বাচনে এক অনন্য নজির গড়তে চলেছে। প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বহুমুখী অংশগ্রহণকে তুলে ধরলেও, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতিও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ— তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন দেখার, এই জোড়া ইভিএম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং ভোটারদের অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন হয়।

