এক্সে জ্ঞানেশকে কটাক্ষ, ভবানীপুর থানায় হাজিরা অভিষেকের
Abhishek Banerjee Social Media Post: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক ৷ তাই ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূল সাংসদ ৷
Published : November 14, 2026 at 12:57 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: এক্স হ্যান্ডেলে বিতর্কিত মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে, দিনটা গত 2 মে ৷ মন্তব্যে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ একাধিক সরকারি আমলাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷ এরপর সেই মাসেই ভবানীপুর থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের হয়।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য শনিবার অভিষেককে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ভবানীপুর থানায়। এদিন বেলা সাড়ে 12টার মধ্যে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল মমতার তৃণমূল নেতাকে। সময়ের আগেই তিনি থানায় পৌঁছে যান। অভিষেক আজ বেলা বারোটা নাগাদ ভবানীপুর থানায় হাজিরা দেন ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। মূলত অভিষেকের কাছ থেকে যে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি তদন্তকারীরা চাইবেন, তার মধ্যে অন্যতম হল কেন তিনি সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ?